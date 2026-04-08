México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

A pocos meses del Mundial 2026, es un buen momento para repasar los grandes eventos deportivos que han marcado la historia de México, como los Juegos Olímpicos de 1968.
Un dato curioso: esa edición no tuvo mascota oficial, ya que la primera apareció en Múnich 1972 con Waldi, un perro salchicha originario de la región de Baviera.
Historia de las mascotas en Juegos Olímpicos
En toda la historia de los Juegos Olímpicos modernos de verano, solo ha habido 14 mascotas oficiales, con la primera aparición en Múnich 1972.
Sin embargo, México 1968 marcó un hito al ser el primer país en introducir una mascota no oficial: un Jaguar Rojo que sentó las bases para esta tradición.
A pesar de la representación de estas figuras hizo su debut en 1972, la primera competencia oficial en tener una figura representativa fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Grenoble 1968 con “Shuss”, una figura sobre esquís.
Desde entonces, las mascotas han evolucionado y se han convertido en símbolos de cada una de las ediciones tanto de los Juegos Olímpicos como de los mundiales, combinando cultura local con el deporte.
Historia del Jaguar Rojo en México 68
Los Juegos Olímpicos de México 1968 popularizaron la figura del jaguar rojo como mascota, pero esta no contó con aval oficial del Comité Olímpico Internacional (COI)
El propósito de esta figura era reforzar la identidad visual del evento y esta imagen se unió la emblemática paloma de la paz, obra del diseñador Lance Wyman en colaboración con Eduardo Terrazas.
Ambos partieron de las ideas arquitectónicas de Pedro Ramírez Vázquez para forjar una identidad gráfica global y moderna.
Cuáles han sido las mascotas en Juegos Olímpicos
Pese a no ser categorizada oficialmente como una mascota oficial, estos símbolos marcaron un antes y un después en la historia de los Juegos Olímpicos, pues ya la mascota es un elemento infaltable en cada una de las ediciones:
- México 1968 - Jaguar Rojo
- Múnich 1972 - Waldi
- Montreal 1976 - Amik
- Moscú 1980 - Misha
- Los Ángeles 1984 - Sam
- Seúl 1988 - Hodori
- Barcelona 1992 - Cobi
- Atlanta 1996 - Izzy
- Sídney 2000 - Syd, Olly y Millie
- Atenas 2004 - Febo y Atenea
- Pekin 2008 - Beibei, Jingjing, Yingying y Nini
- Londres 2012 - Wenlock y Mandeville
- Río 2016 - Vinicius y Tom
- Tokio 2020 - Miraitowa y Someity
A lo largo de la historia, los Juegos Olímpicos se han distinguido no solo por el espectáculo deportivo que ofrecen en cada competencia, sino también por ser una plataforma de difusión de valores y un punto de encuentro entre culturas que buscan fortalecer la unidad y el respeto mutuo.