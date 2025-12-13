Estos son los equipos a los que Toluca y Tigres alcanzarían en títulos en caso de salir campeones

Ambos equipos firmaron caminos intensos en Liguilla y ahora están a un partido del título. Los diablos cerrarán la serie en casa recibiendo a los Tigres de la UANL. (Jovani Pérez | Infobae México)

La gran final de la Liga MX entre Toluca y Tigres no sólo definirá al campeón del torneo, también podría modificar la tabla histórica de títulos y mover a dos de los clubes con más historia dentro del ranking de los más ganadores del futbol mexicano.

Los dos equipos llegan con la posibilidad de escalar posiciones y acercarse a instituciones que han marcado época en la liga. Con Toluca buscando su título número 12 y Tigres aspirando a su noveno campeonato, ambos clubes podrían dar un salto significativo en la clasificación.

En un duelo trabado entre ambos equipos, la ida en el Volcán dejó un resultado de 1-0 que favoreció a los felinos. REUTERS/Daniel Becerril

El resultado del domingo 14 de diciembre no sólo entregará un trofeo, sino que también reconfigurará la conversación sobre qué equipos dominan realmente la historia del balompié nacional.

Toluca: a un paso de convertirse en el segundo equipo más ganador de México

En la última final que disputó Toluca, correspondiente al Clausura 2025, el equipo mexiquense se impuso 2-0 al América, evitando que las Águilas alcanzaran el tetracampeonato. Este triunfo no sólo significó el campeonato número 11 para los Diablos Rojos, sino que también marcó el regreso del club a la cima tras varios años sin títulos.

En este sentido, si Toluca se corona campeón, llegaría a 12 títulos, igualando a Chivas como el segundo equipo más ganador de México, solo por debajo del América, que cuenta con 16 reconocimientos.

Alexis Vega festeja con el trofeo de campeón tras ganar al América la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 25 de mayo de 2025. REUTERS/Henry Romero

Un nuevo campeonato para el club reforzaría el proyecto de Antonio Mohamed, que de momento se muestra implacable, y colocaría a los Diablos en una posición ideal para disputar el liderato histórico en los próximos años.

Tigres: un título que los colocaría junto a Cruz Azul

Por su parte, los felinos consiguieron su último título en el Clausura 2023, cuando se coronaron campeones tras vencer 3-2 a Chivas en una final memorable disputada en el Estadio Akron.

Si Tigres logra coronarse, alcanzaría 9 títulos, igualando a Cruz Azul y colocándose en el cuarto lugar histórico de la Liga MX. Este movimiento sería significativo, pues consolidaría a los felinos como la potencia más dominante del futbol mexicano en la última década.

Con un nuevo campeonato, Tigres superaría a León, con quien hoy comparte 8 títulos, y tomaría distancia de Pumas y Pachuca, ambos con 7. Además, reforzaría la narrativa de un club que ha sabido mantenerse competitivo y dar resultados de manera constante.

Cómo quedaría la tabla histórica si alguno se corona

América – 16 títulos

Toluca -(12) títulos

Chivas – 12 títulos

Tigres – (9) títulos

Cruz Azul – 9 títulos

León – 8 títulos

Pumas – 7 títulos

Pachuca – 7 títulos

Santos – 6 títulos

Monterrey – 5 títulos

Atlas – 3 títulos

Este domingo 14 de diciembre se definirá al campeón del torneo y se reconfigurará la conversación sobre qué equipos dominan realmente la historia del balompié nacional. REUTERS/Daniel Becerril

Es así que el duelo entre Toluca y Tigres en la final del Apertura 2025 representa más que la disputa de un trofeo: para Toluca y Mohamed, es la oportunidad de consolidar el bicampeonato y reafirmar su lugar en la élite; para Tigres, significaría alcanzar la ansiada novena estrella en la Liga MX y posicionarse en un corto período de tiempo dentro del reducido grupo de equipos más ganadores de la competencia.