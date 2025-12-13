México Deportes

Estos son los equipos a los que Toluca y Tigres alcanzarían en títulos en caso de salir campeones

Ambos equipos llegan con la posibilidad de igualar a instituciones históricas, así como de consolidarse en la élite del futbol mexicano

Guardar
Ambos equipos firmaron caminos intensos
Ambos equipos firmaron caminos intensos en Liguilla y ahora están a un partido del título. Los diablos cerrarán la serie en casa recibiendo a los Tigres de la UANL. (Jovani Pérez | Infobae México)

La gran final de la Liga MX entre Toluca y Tigres no sólo definirá al campeón del torneo, también podría modificar la tabla histórica de títulos y mover a dos de los clubes con más historia dentro del ranking de los más ganadores del futbol mexicano.

Los dos equipos llegan con la posibilidad de escalar posiciones y acercarse a instituciones que han marcado época en la liga. Con Toluca buscando su título número 12 y Tigres aspirando a su noveno campeonato, ambos clubes podrían dar un salto significativo en la clasificación.

En un duelo trabado entre
En un duelo trabado entre ambos equipos, la ida en el Volcán dejó un resultado de 1-0 que favoreció a los felinos. REUTERS/Daniel Becerril

El resultado del domingo 14 de diciembre no sólo entregará un trofeo, sino que también reconfigurará la conversación sobre qué equipos dominan realmente la historia del balompié nacional.

Toluca: a un paso de convertirse en el segundo equipo más ganador de México

En la última final que disputó Toluca, correspondiente al Clausura 2025, el equipo mexiquense se impuso 2-0 al América, evitando que las Águilas alcanzaran el tetracampeonato. Este triunfo no sólo significó el campeonato número 11 para los Diablos Rojos, sino que también marcó el regreso del club a la cima tras varios años sin títulos.

En este sentido, si Toluca se corona campeón, llegaría a 12 títulos, igualando a Chivas como el segundo equipo más ganador de México, solo por debajo del América, que cuenta con 16 reconocimientos.

Alexis Vega festeja con el
Alexis Vega festeja con el trofeo de campeón tras ganar al América la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 25 de mayo de 2025. REUTERS/Henry Romero

Un nuevo campeonato para el club reforzaría el proyecto de Antonio Mohamed, que de momento se muestra implacable, y colocaría a los Diablos en una posición ideal para disputar el liderato histórico en los próximos años.

Tigres: un título que los colocaría junto a Cruz Azul

Por su parte, los felinos consiguieron su último título en el Clausura 2023, cuando se coronaron campeones tras vencer 3-2 a Chivas en una final memorable disputada en el Estadio Akron.

Si Tigres logra coronarse, alcanzaría 9 títulos, igualando a Cruz Azul y colocándose en el cuarto lugar histórico de la Liga MX. Este movimiento sería significativo, pues consolidaría a los felinos como la potencia más dominante del futbol mexicano en la última década.

Con un nuevo campeonato, Tigres superaría a León, con quien hoy comparte 8 títulos, y tomaría distancia de Pumas y Pachuca, ambos con 7. Además, reforzaría la narrativa de un club que ha sabido mantenerse competitivo y dar resultados de manera constante.

Cómo quedaría la tabla histórica si alguno se corona

  • América – 16 títulos
  • Toluca -(12) títulos
  • Chivas – 12 títulos
  • Tigres – (9) títulos
  • Cruz Azul – 9 títulos
  • León – 8 títulos
  • Pumas – 7 títulos
  • Pachuca – 7 títulos
  • Santos – 6 títulos
  • Monterrey – 5 títulos
  • Atlas – 3 títulos
Este domingo 14 de diciembre
Este domingo 14 de diciembre se definirá al campeón del torneo y se reconfigurará la conversación sobre qué equipos dominan realmente la historia del balompié nacional. REUTERS/Daniel Becerril

Es así que el duelo entre Toluca y Tigres en la final del Apertura 2025 representa más que la disputa de un trofeo: para Toluca y Mohamed, es la oportunidad de consolidar el bicampeonato y reafirmar su lugar en la élite; para Tigres, significaría alcanzar la ansiada novena estrella en la Liga MX y posicionarse en un corto período de tiempo dentro del reducido grupo de equipos más ganadores de la competencia.

Temas Relacionados

Final Liga MXFinal Toluca vs TigresToluca FCTigres de la UANLLiga MXTorneo Apertura 2025Futbolmexico-deportes

Últimas Noticias

Juan Manuel Márquez opina sobre el polémico empate entre Lamont Roach y Pitbull Cruz: “Una pelea competitiva”

El pugilista capitalino logró retener su cinturón interino del CMB luego de que dos jueces lo vieran empatar y otro ganar

Juan Manuel Márquez opina sobre

Robert Dante Siboldi renuncia como entrenador del Mazatlán FC

La partida del estratega profundizaría la crisis en el club mazatleco

Robert Dante Siboldi renuncia como

Revelan que hay otro rival para Canelo a parte de Crawford: “Hay una opción B interesante”

El tapatío se sometió a una cirugía de codo tras perder su campeonato indiscutido de los supermedianos

Revelan que hay otro rival

Fan Festival Monterrey 2026: Samuel García adelanta cómo será el evento de la FIFA en México

El centro recreativo podría recibir más de 100 mil asistentes por día, según estimaciones del gobierno estatal

Fan Festival Monterrey 2026: Samuel

Los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano: ¿Quiénes dominan la élite de la Liga MX?

“El Turco” Mohamed está a un campeonato de entrar al selecto grupo de ganadores

Los técnicos más ganadores en
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Sam Asghari, exesposo de Britney

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

INFOBAE AMÉRICA

Un avance en la genética

Un avance en la genética vegetal promete mejorar la productividad y adaptación de las plantas de cultivo

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales

Un informe alertó que hasta 14 millones de personas podrían morir por los recortes a la ayuda humanitaria

La Fed de Estados Unidos renovó el mandato de once de sus doce presidentes regionales