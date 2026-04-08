México

Quién es el Mago Jaime, el integrante de En Familia con Chabelo que ahora vende en tianguis

Famoso por su paso en el programa de Televisa, ahora vende dulces y artículos de broma

Guardar
El exintegrante del programa de Chabelo recuerda que su éxito en los años ochenta surgió gracias a su talento con los yoyos (REUTERS/Raquel Cunha)
El exintegrante del programa de Chabelo recuerda que su éxito en los años ochenta surgió gracias a su talento con los yoyos (REUTERS/Raquel Cunha)

El exintegrante de En Familia con Chabelo, Sabas Jaime de la Rosa, conmueve al público al relatar que sus hijos lo han olvidado y que actualmente sobrevive vendiendo dulces y artículos de broma en un tianguis de Tulancingo, Hidalgo.

El también conocido como Mago Jaime, quien alcanzó popularidad en los años ochenta por sus demostraciones de yoyos en Televisa, reapareció alejado de la televisión y enfrenta una vida marcada por la distancia familiar y la pérdida de su patrimonio, según relató al creador de contenido El Tripón, quien difundió su testimonio en redes sociales.

Sabas Jaime de la Rosa, de 74 años, alcanzó reconocimiento como El Mago Jaime durante los años ochenta al participar en En Familia con Chabelo, programa conducido por Xavier López “Chabelo”. Sus actos con yoyos Duncan y su presencia carismática lo volvieron un personaje recurrente en las emisiones dominicales de Televisa, pero con el tiempo su presencia mediática disminuyó hasta desaparecer de la pantalla.

Durante una entrevista difundida por El Tripón en redes sociales, Jaime de la Rosa explicó que su alejamiento de la televisión coincidió con complicaciones personales.

Tras finalizar su etapa en el programa, enfrentó problemas laborales y familiares. Detalló que cometió el error de construir una casa en un terreno ajeno; la madre de sus hijas permaneció con la propiedad y él tuvo que empezar “de cero”.

Hombre de mediana edad con gorra, gafas de sol amarillas y chaleco, sostiene un juguete colorido y una bolsa en un mercado al aire libre Foto: eltripon1 (Captura de pantalla Instagram)
Sabas Jaime De la Rosa alias El Mago Jaime, en su puesto de Tulancingo, Hidalgo Foto: Ig eltripon1 (Captura de pantalla)

Este hecho provocó la ruptura familiar y su distanciamiento con sus hijas.

“Tuve dos hijas y chafié con mi casa porque la hice donde no era mi terreno y, pues, ya que vio que tenía su casa y algo, pues chafié. Otra vez tuve que empezar... Luego la gente a veces me compra un yoyo y me dan algo, no me siento mal, pero ya mis hijos ya me olvidaron... Yo no quiero que mis hijos me den o me mantengan, pero me pongo así porque no es para menos”, relató en entrevista con El Tripón.

De la fama televisiva a la lucha diaria en Tulancingo

En la actualidad, de la Rosa subsiste con las ventas ambulantes en el tianguis y con donaciones de personas que lo recuerdan por su paso en la televisión.

Enfatizó que no busca que sus hijas lo mantengan, sino simplemente restablecer el contacto familiar: “No espero que me mantengan, todavía puedo vender mis productos… solo quiero poder hablar con ellas”.

FOTO DE ARCHIVO: REUTERS/Raquel Cunha/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

La vida lejos de los reflectores: ¿qué perdió y qué rescata el Mago Jaime?

Trabajó junto al emblemático ídolo de la televisión mexicana, Xavier López Chabelo FOTO: EZEQUIEL TLAXCALA/ CUARTOSCURO.COM
Trabajó junto al emblemático ídolo de la televisión mexicana, Xavier López Chabelo FOTO: EZEQUIEL TLAXCALA/ CUARTOSCURO.COM

Antes de su incursión televisiva, Sabas Jaime de la Rosa aspiraba a estudiar para ser técnico en aparatos, pero la falta de recursos familiares lo llevó a trabajar desde que concluyó la primaria. Su interés por el yoyo surgió durante su juventud, tras migrar a la Ciudad de México en busca de empleo. Su destreza con el yoyo lo llevó a ser contratado por la marca Duncan para promocionar el juguete en el programa de Chabelo, lo que lo posicionó frente a miles de familias mexicanas y le permitió realizar presentaciones en centros comerciales de todo el país.

Aunque su esposa consideraba el juego con yoyos una pérdida de tiempo, las habilidades de Jaime permitieron que se mantuviera presente en la televisión y en exhibiciones públicas durante varios años. Actualmente, recuerda con emoción el afecto del público infantil, mientras lamenta el distanciamiento de sus hijas y enfrenta la vejez vendiendo “lo que se puede” a quienes lo reconocen.

El caso de Sabas Jaime de la Rosa fue expuesto en videos publicados por El Tripón en redes sociales, donde seguidores han expresado nostalgia y empatía por quien fue parte de una etapa relevante de la televisión mexicana.

Temas Relacionados

Xavier Lopez ChabeloTianguisTelevisamexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

No hubo fallas en obras de AMLO: FGR resuelve que tragedia del Tren Interoceánico fue por operadores

El descarrilamiento en Oaxaca fue causado por exceso de velocidad mientras más de 140 víctimas recibieron reparación del daño

No hubo fallas en obras de AMLO: FGR resuelve que tragedia del Tren Interoceánico fue por operadores

Tarjeta dorada: quiénes son los adultos mayores que pueden registrarse para recibirla

Los beneficios de este documento pueden complementar los de INAPAM

Tarjeta dorada: quiénes son los adultos mayores que pueden registrarse para recibirla

Línea 2 del Metro CDMX: en esta fecha concluye la remodelación en todas las estaciones

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, compartió detalles de cómo avanza el proyecto para mejorar el servicio de la línea azul rumbo al Mundial 2026

Línea 2 del Metro CDMX: en esta fecha concluye la remodelación en todas las estaciones

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: se restablece la circulación sobre Venustiano Carranza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: se restablece la circulación sobre Venustiano Carranza

No todo son beneficios: los riesgos a la salud de consumir en exceso los suplementos de proteína

Una dosis mayor a la necesaria puede afectar el equilibrio de nutrientes cuando no se consulta con expertos

No todo son beneficios: los riesgos a la salud de consumir en exceso los suplementos de proteína
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la primera supervivencia hoy 8 de abril

Exatlón México: quién gana la primera supervivencia hoy 8 de abril

Habrá Listening Party del nuevo álbum de Kanye West en la CDMX: fecha, sede y todos los requisitos para asistir

Christian Nodal anuncia el lanzamiento de “Vals”: el sencillo que le tocó el corazón 

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

DEPORTES

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”