Quién es el Mago Jaime, el integrante de En Familia con Chabelo que ahora vende en tianguis

El exintegrante del programa de Chabelo recuerda que su éxito en los años ochenta surgió gracias a su talento con los yoyos (REUTERS/Raquel Cunha)

El exintegrante de En Familia con Chabelo, Sabas Jaime de la Rosa, conmueve al público al relatar que sus hijos lo han olvidado y que actualmente sobrevive vendiendo dulces y artículos de broma en un tianguis de Tulancingo, Hidalgo.

El también conocido como Mago Jaime, quien alcanzó popularidad en los años ochenta por sus demostraciones de yoyos en Televisa, reapareció alejado de la televisión y enfrenta una vida marcada por la distancia familiar y la pérdida de su patrimonio, según relató al creador de contenido El Tripón, quien difundió su testimonio en redes sociales.

Sabas Jaime de la Rosa, de 74 años, alcanzó reconocimiento como El Mago Jaime durante los años ochenta al participar en En Familia con Chabelo, programa conducido por Xavier López “Chabelo”. Sus actos con yoyos Duncan y su presencia carismática lo volvieron un personaje recurrente en las emisiones dominicales de Televisa, pero con el tiempo su presencia mediática disminuyó hasta desaparecer de la pantalla.

Durante una entrevista difundida por El Tripón en redes sociales, Jaime de la Rosa explicó que su alejamiento de la televisión coincidió con complicaciones personales.

Tras finalizar su etapa en el programa, enfrentó problemas laborales y familiares. Detalló que cometió el error de construir una casa en un terreno ajeno; la madre de sus hijas permaneció con la propiedad y él tuvo que empezar “de cero”.

Sabas Jaime De la Rosa alias El Mago Jaime, en su puesto de Tulancingo, Hidalgo Foto: Ig eltripon1 (Captura de pantalla)

Este hecho provocó la ruptura familiar y su distanciamiento con sus hijas.

“Tuve dos hijas y chafié con mi casa porque la hice donde no era mi terreno y, pues, ya que vio que tenía su casa y algo, pues chafié. Otra vez tuve que empezar... Luego la gente a veces me compra un yoyo y me dan algo, no me siento mal, pero ya mis hijos ya me olvidaron... Yo no quiero que mis hijos me den o me mantengan, pero me pongo así porque no es para menos”, relató en entrevista con El Tripón.

De la fama televisiva a la lucha diaria en Tulancingo

En la actualidad, de la Rosa subsiste con las ventas ambulantes en el tianguis y con donaciones de personas que lo recuerdan por su paso en la televisión.

Enfatizó que no busca que sus hijas lo mantengan, sino simplemente restablecer el contacto familiar: “No espero que me mantengan, todavía puedo vender mis productos… solo quiero poder hablar con ellas”.

FOTO DE ARCHIVO: REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

La vida lejos de los reflectores: ¿qué perdió y qué rescata el Mago Jaime?

Trabajó junto al emblemático ídolo de la televisión mexicana, Xavier López Chabelo FOTO: EZEQUIEL TLAXCALA/ CUARTOSCURO.COM

Antes de su incursión televisiva, Sabas Jaime de la Rosa aspiraba a estudiar para ser técnico en aparatos, pero la falta de recursos familiares lo llevó a trabajar desde que concluyó la primaria. Su interés por el yoyo surgió durante su juventud, tras migrar a la Ciudad de México en busca de empleo. Su destreza con el yoyo lo llevó a ser contratado por la marca Duncan para promocionar el juguete en el programa de Chabelo, lo que lo posicionó frente a miles de familias mexicanas y le permitió realizar presentaciones en centros comerciales de todo el país.

Aunque su esposa consideraba el juego con yoyos una pérdida de tiempo, las habilidades de Jaime permitieron que se mantuviera presente en la televisión y en exhibiciones públicas durante varios años. Actualmente, recuerda con emoción el afecto del público infantil, mientras lamenta el distanciamiento de sus hijas y enfrenta la vejez vendiendo “lo que se puede” a quienes lo reconocen.

El caso de Sabas Jaime de la Rosa fue expuesto en videos publicados por El Tripón en redes sociales, donde seguidores han expresado nostalgia y empatía por quien fue parte de una etapa relevante de la televisión mexicana.