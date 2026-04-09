México

Alito Moreno se lanza en contra de la aprobación del Plan B: acusa a Morena y MC de “asestar un golpe al federalismo”

El dirigente del PRI exhibió a legisladores de Movimiento Ciudadano por votar a favor de la iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum

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Alejandro Moreno, dirigente del PRI, se lanzó en contra de la aprobación del Plan B en la Cámara de Diputados.
Alejandro Moreno, dirigente del PRI, se lanzó en contra de la aprobación del Plan B en la Cámara de Diputados.

Este 8 de abril, luego de meses de negociaciones entre Morena y los partidos de alianza, PT y PVEM, el Plan B de la reforma electoral fue aprobado con los votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, razón por la que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como Alito, se lanzó en contra de quienes avalaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum:

Acaban de asestar un golpe mortal al federalismo. Bajo el disfraz de una “austeridad” que solo ellos creen, aprobaron limitar el presupuesto de los Congresos locales al 0.70% con su Plan B”.

Alito recrimina alianza de Morena y MC para el Plan B

El senador del tricolor aseguró que la promesa de fortalecer a los municipios no se cumplió, ya que con esta reforma lo que se busca es centralizar al poder y limitando a las instituciones que se encargan de vigilar el gasto público:

“Mientras Morena dice que el dinero irá a infraestructura, la gente sabe que terminará en los bolsillos de la corrupción o en campañas políticas”.

Recriminó la alianza y el “pacto en lo oscurito” del partido oficialista con MC, subrayando que esta acción elimina los contrapesos políticos: “¡No es disciplina financiera, es autoritarismo disfrazado! Una vez más queda claro que el PRI es la única oposición real en México”.

Alito Moreno compartió los votos a favor de MC para aprobar el Plan B de la reforma electoral.
Alito Moreno compartió los votos a favor de MC para aprobar el Plan B de la reforma electoral.

Dictamen fue aprobado en lo general, debate continúa

Con 377 votos a favor, 102 en contra y 0 en abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, el tema de la revocación de mandato fue eliminado, siendo reformados solo los artículos 115 y 116 de la Constitución y adicionando un párrafo al artículo 134.

Sin embargo, el debate en San Lázaro continúa debido a que se presentaron reservas, situación que ha llevado a la discusión en lo particular.

El PAN que también votó en contra, consideró que no hubo diálogo para su aprobación, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que “no toca los problemas de fondo, no mejora tu seguridad, ni garantiza servicios de salud y no fortalece la educación”.

Nadia Navarro Acevedo, legisladora del PRI, refirió que esta reforma está hecha bajo la narrativa de austeridad, la cual busca reducir privilegios, ahorrar recursos y eficientarlos, pero al revisar el documento “hay incertidumbre, simulación y centralismo. Este dictamen no contribuye al fortalecimiento de la democracia ni de las instituciones. No acompañaremos una reforma bajo el disfraz de la austeridad, y que construye un modelo de control político, de abuso y corrupción”.

Por su parte, Emilio Suárez Licona del mismo partido, señaló que es una reforma que solo busca tener el control político, de imposiciones a los ayuntamientos y plantea limitar a los congresos locales, dejando de lado su autonomía.

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