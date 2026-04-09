México

Detienen a policía acusado de secuestro de dos personas con su patrulla en Ecatepec

Previamente ya habían sido detenidos otros dos agentes de seguridad

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Policías estatales Edomex
En total tres policía habrían participado en los hechos (SSEM/Ilustrativa)

Un policía del municipio de Ecatepec, Estado de México, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro en contra de dos personas. Se trata del tercer elemento de seguridad capturado en el caso.

El 8 de julio la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la detención de Juan “N”, identificado como elemento policiaco. Los hechos por los que fue capturado fueron registrados el 6 de noviembre del año pasado.

Las víctimas viajaban en un automóvil por la colonia Valle de Anáhuac, lugar donde una patrulla de la Policía Municipal de Ecatepec les cerró el paso, por lo que frenaron el auto.

De la unidad oficial bajaron tres elementos de la policía y, sin razón alguna, obligan a las personas a bajar de la unidad para subirlas a la patrulla.

Uniformado les pidió 60 mil pesos para dejarlos libres

“Ya a bordo de la unidad oficial, comienzan a circular por varias calles de la zona momento en que uno de los policías municipales les dice que tienen que entregarles la cantidad de 60 mil pesos para dejarlos en libertad”, es parte de lo informado por la Fiscalía del Edomex.

Detienen a expolicía acusado de secuestro de dos personas con su patrulla en Ecatepec
El sujeto capturado (FGJEM)

Resultado de lo anterior y con el temor de sr agredidas, las víctimas pidieron a un familiar que hiciera un depósito a una cuenta de banco, con lo que cubrirían parte de la cifra exigida, mientras que la otra fracción sería entregada en efectivo en un lugar acordado.

Cuando las personas llegaron al sitio el familiar de las víctimas contacto con otras dos personas, estos últimos identificados como Brayan Avelino “N” y Tomás “N” y quienes viajaban en un taxi.

Los uniformados que viajaban en el taxi fueron capturados por elementos de seguridad que fueron alertados sobre la situación, sin embargo, en ese momento Juan “N” logró escapar.

Con las averiguaciones, la Fiscalía mexiquense acreditó la posible participación del hombre que logró huir, por lo que obtuvo una orden de captura en contra de Juan “N”, este último capturado por agentes de la FGJEM.

Tras la captura, el policía de Ecatepec fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, además de que que fue puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional para que sea determinada su situación jurídica.

Detenido “Mando” en Edomex

Por su parte, el pasado 3 de abril fue informada la detención de Luis Gerardo “N”, un sujeto conocido con el alias Mando y quien se desempeñaba como policía municipal en Toluca.

El arresto estuvo enmarcado en los trabajos de la Operación Enjambre. Crédito: FGJEM - Seguridad y Protección de Toluca
El arresto estuvo enmarcado en los trabajos de la Operación Enjambre. Crédito: FGJEM - Seguridad y Protección de Toluca

Dicho hombre fue capturado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. El informes señala que el sujeto estaría ligado con una estructura criminal dedicada al robo a casa habitación en Toluca y Metepec.

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