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Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

El innovador complejo integra instalaciones con inteligencia artificial y formación avanzada, consolidando la apuesta por fortalecer sus equipos y potenciar el talento juvenil con apoyo de la FIFA

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Corea del Sur busca aprovechar nuevas herramientas tecnológicas de cara al Mundial 2026. Fb: Korea Football Association
Corea del Sur busca aprovechar nuevas herramientas tecnológicas de cara al Mundial 2026. Fb: Korea Football Association

Corea del Sur ha dado un paso estratégico en el desarrollo del futbol con la inauguración de una nueva ciudad deportiva nacional en Cheonan, provincia de Chungcheong del Sur.

Este complejo, denominado Korea Football Park, se establece como el principal centro de preparación y formación para jugadores, entrenadores y árbitros de todo el país, y cuenta con instalaciones de primer nivel.

La infraestructura dispone de 7 campos de fútbol, 2 estadios pequeños, un museo dedicado a la historia del deporte y una residencia para jugadores.

El apoyo financiero del Programa Forward de la FIFA fue decisivo, ya que permitió la construcción de 5 campos y el museo.

Esta colaboración garantiza que futbolistas y técnicos dispongan de condiciones óptimas para el entrenamiento de élite y el desarrollo juvenil, reforzando los preparativos para el Mundial 2026.

Infantino elogia el proyecto y les desea suerte en el Mundial 2026

El Korea Football Park atenderá tanto a la selección principal de Corea del Sur como a jugadores juveniles, entrenadores y árbitros.

La Federación Coreana de Fútbol (KFA) prevé que el uso de estas instalaciones permita mejorar el nivel de sus equipos nacionales.

Fb: Korea Football Association
Fb: Korea Football Association

Durante la ceremonia de apertura, el presidente de la KFA, Chung Mong Gyu, afirmó: “Vamos a abrir un nuevo horizonte para nuestro fútbol a través de un modelo de desarrollo de estilo coreano, apoyado en la inteligencia artificial y la investigación científica en estas instalaciones”.

Corea del Sur apuesta por la tecnología y la ciencia aplicada al deporte para preparar a sus seleccionados con métodos avanzados y recursos actualizados.

Al evento asistieron varias autoridades, incluida Kim Dae-hyun, viceministro segundo de Cultura, Deportes y Turismo, y representantes de la FIFA y la K League.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, envió un mensaje de felicitación y señaló: “es fundamental que brindemos a los jugadores las mejores condiciones posibles en las que prepararse y entrenarse”.

Infantino también sostuvo que la labor de la KFA constituye una referencia en desarrollo e inversión en el fútbol asiático.

Además, deseó suerte para el conjunto coreano en la próxima justa mundialista.

Participación local y el camino hacia el Mundial 2026

El ayuntamiento de Cheonan aportó instalaciones complementarias, entre ellas 5 campos adicionales, un centro deportivo cubierto y pistas de tenis y futsal, integrando así a la comunidad local al proyecto.

La cooperación entre la KFA y las autoridades locales respalda la estrategia de Corea del Sur para reforzar su desarrollo futbolístico.

Corea del Sur cayó frente a Austria previo a su debut vs El Tri. REUTERS/Lisa Leutner
Corea del Sur cayó frente a Austria previo a su debut vs El Tri. REUTERS/Lisa Leutner

Según Infantino, “la nación acumula ya 11 participaciones consecutivas en la Copa Mundial de la FIFA”, recalcando que es un récord entre las selecciones asiáticas.

La inauguración de la ciudad deportiva responde a la demanda de actualizar infraestructuras y metodologías de entrenamiento en el país.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la KFA y la FIFA trabajan para que la selección coreana tenga acceso a herramientas competitivas que le permitan desenvolverse al más alto nivel internacional.

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