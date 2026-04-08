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Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

El pasado martes, El 85 se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación a Estados Unidos

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El 85 fue fundador del CJNG y tras romper con El Mencho, formó su propia organización criminal. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM
El 85 fue fundador del CJNG y tras romper con El Mencho, formó su propia organización criminal. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

El pasado martes, Erick Valencia Salazar, uno de los criminales más violentos de México, quien lleva por apodo El 85, se declaró culpable en Estados Unidos de un cargo federal de conspiración relacionada con narcóticos.

Valencia Salazar formó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto con Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero.

El 85, de 49 años de edad, y residente de Santa Clara, California, enfrenta una pena de prisión obligatoria mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua tras declararse culpable en Washington, D.C., de un cargo de conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación a Estados Unidos. Está previsto que el juez presidente James Boasberg dicte sentencia el próximo 31 de julio.

Valencia fue miembro del Cártel del Milenio antes de que él y El Mencho fundaran el CJNG. Cientos de integrantes de la organización delictiva reportaban a Valencia Salazar, cuyas funciones incluían el reclutamiento y la obtención de información sobre grupos rivales, dijeron fiscales.

Tras separarse de El Mencho, formó su propia organización criminal: el Cártel La Nueva Plaza. Valencia Salazar fue detenido en dos ocasiones en México: la primera fue en 2012, cuando el Ejército lo arrestó en Zapopan, Jalisco, pero en 2017 fue liberado por orden de un juez, quien justificó su decisión por presuntas fallas procesales. Fue recapturado en 2022 en el poblado de Tapalpa, Jalisco, mismo lugar en el que fue abatido El Mencho.

El Mencho fue abatido en Tapalpa, mismo lugar en el que fue capturado por segunda ocasión El 85. BACKGROUND MASKED AT SOURCE/File Photo
El Mencho fue abatido en Tapalpa, mismo lugar en el que fue capturado por segunda ocasión El 85. BACKGROUND MASKED AT SOURCE/File Photo

Cómo se formó el Cártel Nueva Plaza

El Cártel La Nueva Plaza surgió tras una ruptura interna en el CJNG. Fue con el quiebre de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, y Erick Valencia Salazar, El 85, que nació este grupo delictivo.

Ambos delincuentes habían pertenecido al Cártel del Milenio y fueron claves en la creación del CJNG. Sin embargo, las diferencias por el liderazgo de la organización detonaron el conflicto.

El 85 decidió separarse y formar su propia estructura criminal, dando vida al Cártel Nueva Plaza, que comenzó a pelear territorios estratégicos en Jalisco.

Desde entonces, la confrontación entre ambos bandos se tradujo en episodios de violencia extrema, desapariciones y enfrentamientos armados.

Aunque con el paso del tiempo, el CJNG logró imponerse mediáticamente y en fuerza operativa, reportes de inteligencia señalan que Nueva Plaza nunca fue totalmente desarticulado, y más bien se optó por una estrategia de bajo perfil, manteniendo células activas y redes locales.

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