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Odisseo conquista EEUU y ahora apunta al Festival Sonorama en CDMX

El grupo originario de Ecatepec se sinceró con Infobae México sobre el cambio en su enfoque musical, apostando por letras honestas que relatan experiencias maduras y reales

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La banda de Ecatepec comparte cómo el recibimiento en el extranjero y la conexión con nuevos públicos han redefinido su identidad y visión artística. (Foto cedida por la banda)

El grupo Odisseo regresa a Ciudad de México tras una serie de conciertos en el sur de Estados Unidos y se prepara para encabezar el Festival Fotorama, en lo que será su única presentación durante 2026.

La experiencia internacional y los desafíos de conectar con diferentes públicos sin perder su esencia, han marcado la etapa más reciente de la banda originaria de Ecatepec.

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Odisseo regresa a Ciudad de México tras su exitosa gira por el sur de Estados Unidos y se alista para el Festival Fotorama. (Foto cedida por la banda)

La gira por el sur de Estados Unidos: un salto inesperado

Juan Pablo Muñoz, vocalista de Odisseo, relató a Infobae México que la última gira por Estados Unidos superó sus expectativas.

“La neta, estuvo increíble la gira”, dijo al recordar las siete fechas que sumaron en territorio estadounidense. Para la banda, el recibimiento fue sorprendente, ya que encontraron a un público que los esperaba desde hace años.

Durante sus conciertos en el extranjero, el grupo notó diferencias notables con respecto a su audiencia mexicana. Mientras que los seguidores en México se entregan de manera apasionada y cantan cada canción, en Estados Unidos los asistentes prestan más atención a la ejecución en vivo.

“Allá es como un poquito más de que te estén observando realmente lo que estás haciendo”, explicó el cantante, quien reconoció que esa vigilancia lo ponía más nervioso en el escenario.

Cuatro hombres posan sonriendo en Times Square, Nueva York, de noche. Detrás de ellos, una multitud y grandes pantallas luminosas con publicidad
Juan Pablo Muñoz, vocalista de Odisseo habla de su exitosa gira por Estados Unidos que superó sus expectativas. (Instagram: @odisseo)

De esta forma, la gira internacional fue para ellos una confirmación de que su música ha logrado cruzar fronteras, incluso en plazas donde no esperaban tener seguidores.

De acuerdo con el vocalista, les parece sorprendente recibir mensajes de lugares tan lejanos como Tijuana, Monterrey u Oaxaca, además de las ciudades estadounidenses que visitaron.

El público y las canciones que marcan cada escenario

Durante la entrevista, el grupo compartió que existen diferencias en las canciones que más conectan con sus seguidores según el país.

En México, temas como “Lo que tienes con él”, “Los imanes” y “Días de fuego” son los favoritos del público y suelen ser los más recordados en redes sociales.

En contraste, en Estados Unidos fue “Amanecidos” la que generó mayor respuesta, pues los asistentes cantaron y aplaudieron durante su interpretación.

Odisseo
Durante su gira internacional, Odisseo comprobó que su música conecta con seguidores inesperados incluso en ciudades lejanas como Tijuana o Monterrey. (Foto cedida por la banda)

La banda considera que el éxito fuera de México se debe, en parte, a la honestidad de sus letras y la capacidad de las canciones para hablar de emociones universales: “La música tiene ese poder de cruzar fronteras cuando hablas con una letra honesta”.

Asimismo, el vocalista reconoció que para ellos, mantener esa autenticidad es esencial, incluso frente a la tentación de sumarse a tendencias pasajeras.

El Festival Fotorama y el próximo disco

La próxima gran cita para Odisseo será el Festival Fotorama, donde serán uno de los grupos principales. Esta presentación cobrará especial relevancia, ya que será la única oportunidad de verlos en la capital mexicana este año.

Por lo tanto, el grupo promete un espectáculo de mayor duración y con toda la producción de luces y pantallas que no pueden llevar al extranjero por cuestiones logísticas.

Cabe mencionar que el festival representa también una meta cumplida para la agrupación, pues sienten que ha llegado el momento de encabezar eventos de este calibre.

Estamos muy agradecidos y también satisfechos”, afirmó el vocalista, al destacar que nunca han perdido el piso y que ahora sienten que se han ganado ese lugar en la escena musical.

Un póster de evento musical muestra a cinco hombres, miembros de la banda Odisseo, en blanco y negro, con gráficos coloridos y texto promocional
La banda Odisseo se presenta en el Festival Fotorama el 2 de mayo en el Estadio Fray Nano de Ciudad de México, su única aparición en la capital este año. (Instagram: @odisseo)

En paralelo, la banda trabaja en un nuevo disco, que será el primero grabado en conjunto, tocando en vivo dentro del estudio. El vocalista explicó que esta dinámica inyecta una energía diferente a las canciones y refleja la evolución de Odisseo hacia temáticas más maduras y personales.

“Ya no hay tantas canciones de amor adolescente, sino cosas que tienen que ver con lo que estamos viviendo”, añadió.

Pese a las nuevas tendencias, Odisseo mantiene su compromiso de crear música atemporal, ajena a las modas. “Nunca hemos querido subirnos a tendencias, simplemente queremos que el sentimiento transmita y llegue a la gente”, concluyó.

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