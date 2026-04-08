Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Fotografía de Danny ZR cuando fue entregado a autoridades estadounidenses en 2025. Crédito: X - @usembassyguate

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó la importancia de la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico de personas, a propósito del caso de Daniel Zavala Ramos, traficante de personas originario de Guatemala.

En sus canales oficiales, Johnson afirmó que la coordinación binacional ha permitido salvar vidas y desmantelar redes criminales dedicadas a esta actividad.

Daniel Zavala Ramos admitió su participación en un esquema de tráfico vinculado a un accidente de tractocamión, donde viajaban al menos 160 migrantes en Chiapas. En el incidente murieron más de 50 personas y más de 100 resultaron heridas.

Johnson advirtió que estos hechos evidencian el riesgo al que los migrantes son expuestos por parte de las redes de tráfico.

Coordinación bilateral bajo liderazgo de ambos países

El embajador señaló que la cooperación impulsada por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el respaldo de sus respectivos presidentes, ha facilitado la desarticulación de estas operaciones y el fortalecimiento de la protección fronteriza.

El embajador insistió en que la acción conjunta es fundamental para evitar tragedias y frenar a los grupos criminales que lucran con la migración.

Los informes oficiales sobre el caso, publicados el pasado 7 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también destacan la cooperación del gobierno de Guatemala para detener a Dany ZR y extraditarlo.

Dany ZR reconoció su implicación en el accidente que dejó más de 50 migrantes muertos

Grupo de personas colocan veladoras y flores en el lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

Daniel Zavala Ramos, conocido como Dany ZR, admitió ante autoridades de Estados Unidos su participación en la red de tráfico de personas que derivó en la volcadura de un tráiler y la muerte de más de 50 migrantes en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021.

El 7 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes en ese país. Las autoridades estadounidenses acusaron que puso en riesgo la vida de las personas traficadas, causó lesiones graves y derivó en la muerte de decenas de ellas.

Las investigaciones acreditaron que la red trasladaba tanto adultos como menores no acompañados bajo condiciones que resultaron fatales.

Documentos judiciales en Estados Unidos señalan que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaban migrantes en Guatemala y organizaban su traslado a través de México hasta la frontera con Estados Unidos, cobrando sumas de dinero por el servicio e instruyendo incluso a menores sobre qué decir si eran detenidos.

Rescatistas y autoridades trabajan en la zona del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

El 9 de diciembre de 2021, la red organizó el traslado de más de 160 migrantes en un tráiler sobrecargado, que volcó en Chiapa de Corzo. El accidente dejó al menos 56 personas muertas y más de 100 heridas.

La tragedia evidenció los riesgos del tráfico de personas y la capacidad de las redes criminales para coordinar operaciones de gran escala.