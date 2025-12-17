México

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028

La directiva del club tapatío aseguró la permanencia de dos de sus futbolistas más influyentes de cara al próximo torneo bajo la dirección de Gabriel Milito

El club rojiblanco asegura a
El club rojiblanco asegura a dos de sus figuras formadas en casa y refuerza su identidad. Un proyecto que busca estabilidad y sueños de grandeza en la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara arrancó la semana con una noticia que encendió el entusiasmo de su afición: Armando “La Hormiga” González y Rubén “El Oso” González renovaron sus contratos, asegurando su permanencia en el proyecto rojiblanco.

Estas renovaciones llegan en un momento clave para el equipo dirigido por Gabriel Milito, que busca consolidar una base sólida rumbo al Clausura 2026. Mientras “La Hormiga” aporta gol, explosividad y proyección ofensiva, “El Oso” ofrece liderazgo, equilibrio y experiencia en el mediocampo.

El Rebaño Sagrado confirmó la
El Rebaño Sagrado confirmó la renovación de ambos jugadores a través de dos comunicados publicados en sus redes sociales.

En un entorno competitivo donde la exigencia es máxima, asegurar a dos talentos formados en casa tan influyentes se convierte en un motivo de confianza para la afición del Rebaño.

“La Hormiga” González: el goleador que encabeza el proyecto

Armando González vivió un Apertura 2025 extraordinario, en el que se coronó campeón de goleo con 12 anotaciones y se consolidó como uno de los atacantes más prometedores del futbol mexicano. La renovación del delantero de 22 años hasta 2029 confirma la apuesta del club por su talento y su crecimiento.

Las cualidades que han hecho de "La Hormiga" un referente ofensivo incluyen:

  • Velocidad y movilidad constante dentro del área.
  • Instinto goleador para aparecer en momentos decisivos.
  • Capacidad de desmarque que rompe defensas.
  • Proyección internacional, reflejada en convocatorias recientes.
Armando González se convirtió en
Armando González se convirtió en uno de los jugadores mexicanos más prometedores al coronarse como campeón de goleo del Clausura 2025 con 12 anotaciones.

Para Chivas, retenerlo significa asegurar a un delantero con futuro, identidad rojiblanca y un vínculo emocional profundo con la institución, que pretende volver a los puestos más altos de la Liga MX en el siguiente torneo.

“El Oso” González: equilibrio, liderazgo y experiencia para el mediocampo

Por su parte, Rubén González renovó su contrato hasta 2028, consolidándose como uno de los pilares del mediocampo rojiblanco. Con una trayectoria amplia en Liga MX y más de un centenar de partidos con Chivas, "El Oso" se ha convertido en un jugador indispensable para Milito.

Entre los atributos que lo hacen indispensable destacan:

  • Equilibrio táctico para sostener al equipo
  • Anticipación y recuperación de balón
  • Carácter competitivo en momentos de presión
  • Experiencia en Liga MX, clave para guiar a los más jóvenes
Rubén "El Oso" González se
Rubén "El Oso" González se ha convertido en uno de los jugadores más representativos del Rebaño por su liderazgo y entrega hacia la camiseta.

Además de su aporte táctico, su renovación refuerza la identidad del club, ya que es un futbolista formado en la cantera y con un profundo sentido de pertenencia. Su capacidad para anticipar jugadas, ordenar al equipo y aportar carácter lo ha llevado a ser uno de los líderes naturales del vestidor.

El proyecto de Chivas rumbo al Clausura 2026

Con La Hormiga y El Oso asegurados, Chivas llega al Clausura 2026 con una base más sólida y una identidad reforzada. La continuidad de dos de sus piezas más importantes aseguradas permitirá a Gabriel Milito trabajar con estabilidad, potenciar su idea de juego y construir un equipo más competitivo.

La directiva rojiblanca apuesta por
La directiva rojiblanca apuesta por la mezcla de juventud y experiencia para volver a los primeros planos. Un vestuario renovado y la ilusión de una afición que espera resultados.

El Rebaño encara el próximo torneo con una mezcla atractiva de juventud, liderazgo y sentido de pertenencia que puede marcar la diferencia en los momentos decisivos. El reto ahora será complementar estas renovaciones con un funcionamiento colectivo que permita al equipo consolidarse como un contendiente real.

