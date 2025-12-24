Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Vicente Sánchez reveló qué jugador de Cruz Azul fue el que más lo sorprendió (PRENSA ASOCIADA)

Vicente Sánchez volvió a recordar su paso por Cruz Azul y reveló qué futbolista fue el que más lo sorprendió durante su estancia en el club.

Cabe resaltar que el entrenador uruguayo hizo un buen trabajo en las instalaciones de la Noria y es recordado con cariño por parte de la afición cementera.

Vicente Sánchez confiesa cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió

En entrevista con Bolavip México, Vicente Sánchez definió a Charly Rodríguez como el futbolista que más lo sorprendió durante su gestión. El charrúa subrayó el impacto del mediocampista en el rendimiento del equipo y la proyección internacional de otros talentos del plantel.

“Charly Rodríguez, creo que Charly Rodríguez es todo lo que está bien dentro de un campo de juego“, comentó Sánchez.

Durante el semestre bajo la conducción de Vicente, el mediocampista mexicano fue titular indiscutido y pieza relevante en el esquema celeste, situación que fortaleció su presencia también en la órbita de la Selección Nacional.

Fidalgo y Charly Rodríguez dieron un gran juego para sus equipos. (Mexport)

En el torneo Clausura 2025, Charly disputó 20 encuentros, 16 en temporada regular y 4 en Liguilla, registrando un par de asistencias. Además, en la Concacaf Champions Cup 2025, participó en 7 partidos y sumó 1 gol junto a otra asistencia. Estos números lo consolidaron como protagonista en la obtención de su primer título con la camiseta del club.

¿Cómo fue el paso de Vicente Sánchez en Cruz Azul?

La llegada de Vicente Sánchez a Cruz Azul estuvo marcada por dudas y cuestionamientos, consecuencia directa de la controvertida salida de Martín Anselmi rumbo al fútbol europeo. En ese contexto complicado, el entrenador uruguayo asumió la dirección técnica del club durante la jornada 3 del Clausura 2025, enfrentando el descontento de gran parte de la afición. Con el paso de las semanas, sin embargo, fue sumando respaldo entre los seguidores.

El equipo, bajo la conducción de Sánchez, no desplegó el juego atractivo que se había visto con Anselmi, aunque sí consiguió resultados positivos. En un semestre, Cruz Azul llegó hasta la semifinal del campeonato local y celebró la conquista de la Concacaf Champions Cup, un trofeo que no lograba desde 2014.

Pese a estos avances deportivos, la dirigencia decidió poner fin al ciclo de Vicente para abrirle paso a Nicolás Larcamón, en busca de un entrenador que encajara mejor con la nueva orientación institucional.

El director técnico de la Máquina Celeste asegura que su equipo no mostró un buen partido en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2025, pero en su casa, Ciudad Universitaria saldrán con el objetivo de conseguir el boleto a semifinales. Crédito: Jesús Flores Beltrán / Infobae México

Vicente Sánchez en busca de volver a dirigir

A pesar de que Vicente Sánchez permanece sin firmar contrato con alguna institución, el nombre del entrenador uruguayo ha circulado insistentemente en el actual periodo de transferencias. Hace algunas semanas, diferentes clubes han sido relacionados con el exfutbolista en calidad de posible director técnico, entre ellos Bravos de Juárez, Necaxa y el América de Cali.

El director técnico Vicente Sánchez besa el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf que ganó Cruz Azul. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 1 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

En el entorno futbolístico, se menciona también la posibilidad de que Sánchez asuma el mando de Atlante en caso de que el equipo regrese a la Primera División para la próxima temporada. Hasta el momento ninguna de estas negociaciones se ha concretado, aunque la expectativa sobre el futuro del técnico sudamericano se mantiene alta dentro del mercado.