DEA lleva a cabo operaciones en México para detener y extraditar a Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, asegura especialista

(Jovanni Pérez/Infobae)

En diversas ocasiones, de manera pública, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido la soberanía de México y ha dicho que con otras naciones, específicamente con Estados Unidos, se colabora, pero el país no se subordina y se somete a ellos.

También, en varias ocasiones, se ha dado a conocer que el presidente de Estados Unidos, Danald Trump, ha ofrecido su ayuda a la mandataria nacional para lograr capturar a grandes capos del narcotráfico, ofreciendo que agentes de dependencias de seguridad estadounidense operen en territorio mexicano, a lo que ha dicho, también de manera pública, que lo ha rechazado.

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En agosto de 2025, la presidenta Sheinbaum señaló que Estados Unidos no realizaría operaciones militares en México. Esto, luego de una orden ejecutiva secreta emitida por el mandatario de EEUU, según la cual ordenaba acciones contra los cárteles del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”, dijo en esa ocasión Sheinbaum.

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Reconoció que la posibilidad de una intervención ha sido planteada en conversaciones con Washington, pero que México la ha rechazado y ha ofrecido colaborar de otras maneras.

EEUU lleva a cabo un operativo para capturar a Rocha Moya. (Infoabe-Itzallana)

Sin embargo, en la actualidad, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) lleva a cabo un operativo en territorio mexicano, lo que contradice las declaraciones de Sheinbaum. Dicho operativo tiene el objetivo de detener y extraditar a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; de el senador morenista Enrique Inzunza y de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.

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Esto, de acuerdo con el periodista y especialista en seguridad y narcotráfico, Jesús Lemus, quien en entrevista con Infobae México, señaló que ante la negativa del gobierno de México de no colaborar con la detención preventiva de estos políticos, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril, llevan a cabo este operativo para ellos mismos detenerlos.

Lemus explicó que desde principios de este año, Estados Unidos lleva a cabo operaciones de diversas dependencias por tierra en territorio mexicano.

“Hay operaciones en Chihuahua, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa”, dijo el especialista, y señaló que en este último estado se llevaban a cabo las operaciones para dar con el paradero de los hermanos Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, asegura, recientemente cambiaron el objetivo de los operativos, y ahora van tras la detención de estos tres políticos morenistas.

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Lemus explica que la dependencia estadounidense busca que en un mismo operativo se detenga a los tres señalados, y no hacerlo en diferentes movimientos.

Agentes de la DEA operan en México, según el periodista. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

“El problema para Estados Unidos es que están viendo costo-beneficio porque saben que va a ser un escándalo y en ese escándalo mejor quieren llevarse los más que puedan. Quieren agarrarlos y llevárselos en un solo viaje”, aseguró.

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Lemus señala que podríamos estar a horas, días, semanas o meses de la detención y extradición de Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, pero “va a suceder”.

Autoridades mexicanas están enteradas del operativo de la DEA

El periodista, autor de diversos libros como El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco (2020) y El fiscal imperial. El eslabón más oscuro de la 4T (2022), señaló que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen información de dónde están los agentes de la DEA en México, qué están haciendo. Incluso, señala, cree que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consecuentemente, debe de estar informada.

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“Por lo menos, el CISEN sí sabe. Por lo menos, la Sedena y la Marina sí saben. No sé si (Omar García) Harfuch, Claudia (Sheinbaum) o el secretario ejecutivo lo sepan, el Centro Nacional de Inteligencia, el Cisen, sí lo sabe perfectamente, incluso están colaborando con ellos. Si nos dice la presidenta que no sabe, que no hay operativos, pues miente la señora, y puede ser que mienta por desconocimiento, que es algo aceptable”, dice.

“El Centro Nacional de Inteligencia, por lo menos ese te lo puedo asegurar al cien por ciento, ese sí sabe y ya notificó a la Sedena y a la Marina, punto. Sí”, señala.

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