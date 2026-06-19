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Ismaël Koné, jugador de Canadá, se somete a operación tras grave lesión ante Qatar en el Mundial 2026

El mediocampista se retiró del estadio en camilla al sufrir una fractura que lo alejará de toda actividad en esta Copa del Mundo

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Ismael Koné se perderá el resto del Mundial 2026 por fractura en la pierna izquierda. REUTERS/Bernadett Szabo
Ismael Koné se perderá el resto del Mundial 2026 por fractura en la pierna izquierda. REUTERS/Bernadett Szabo

Ismaël Koné, futbolista que fue convocado para disputar el Mundial 2026, con la Selección de Canadá, ayer (jueves) en el duelo contra la Selección de Qatar, en el estadio BC Place de Vancouver, recibió una falta artera por parte de Assim Madibo que le ocasionó una dolorosa lesión en la pierna izquierda. .

El canadiense sufrió una fractura de tibia y peroné que lo dejará sin posibilidades de seguir compitiendo en este Mundial 2026. El público presente le otorgó una ola de aplausos mientras sus compañeros le dedicaron los goles y el triunfo a Ismaël Koné, quien fue operado con éxito en la noche del jueves.

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El parte médico de la Selección de Canadá señaló que se espera una recuperación completa, pero el proceso podría tomar entre seis y doce meses, dependiendo de la evolución postoperatoria. Por tanto, la federación de la Hoja de Maple informó que Ismaël Koné se perderá el resto del Mundial 2026.

¿Qué pasó en Vancouver?

El mediocentro canadiense Ismael Koné es retirado en camilla este jueves tras sufrir una escalofriante lesión durante el partido contra Catar. (EFE/EPA/BOB FRID)
El mediocentro canadiense Ismael Koné sufrió fractura contra Qatar. (EFE/EPA/BOB FRID)

La lesión de Ismaël Koné ocurrió debido a una entrada muy peligrosa de Assim Madibo en el minuto 51 del compromiso. El jugador qatarí al ver la reacción del rival se tomó la cabeza con ambas palmas y no protestó la tarjeta roja que le mostró el árbitro, Cristian Garay, en la parte complementaria.

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Koné, considerado una de las piezas clave en el esquema de la Selección de Canadá, será una baja muy sensible no solo para lo que resta del Mundial 2026, sino también para el inicio de la próxima temporada, pues milita en la Unione Sportiva Sassuolo Calcio de la Serie A, —Liga Profesional de Italia—.

¿Habrá sanción para Assim Madibo?

El jugador qatarí se fue expulsado por fracturar al canadiense. (AP Foto/Kaleb Tatum)
El jugador qatarí se fue expulsado por fracturar al canadiense. (AP Foto/Kaleb Tatum)

Assim Madibo, jugador de Qatar, salió expulsado con tarjeta roja directa tras la falta que lesionó gravemente a Ismaël Koné en Vancouver. De acuerdo al reglamento de la FIFA, una expulsión por roja directa implica una suspensión automática de al menos un partido.

El Código Disciplinario de la FIFA establece que, en casos de juego brusco grave, la sanción puede extenderse a dos o más partidos, dependiendo de la gravedad de la acción y del informe arbitral.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido algún comunicado oficial en el que hable sobre alguna suspensión de mayor grado a Assim Madibo. Lo que sí pasará es su ausencia en el siguiente partido de la Selección de Qatar, contra Bosnia y Herzegovina el miércoles 24 de junio desde Seattle, Estados Unidos.

¿Quién es Ismaël Koné?

Ismael Kone, futbolista de Canadá que milita en la Serie A. REUTERS/Alessandro Garofalo
Ismael Kone, futbolista de Canadá que milita en la Serie A. REUTERS/Alessandro Garofalo

Ismaël Koné nació el 16 de junio de 2002 en Abiyán, Costa de Marfil. A los siete años se mudó junto con su familia a Montreal, Canadá, donde inició su formación futbolística. Se desempeña como centrocampista y, desde 2025, milita en la Serie A de Italia con el club Sassuolo.

Koné debutó de manera profesional con el CF Montréal en 2022 y, tras una destacada campaña, fue transferido al Watford de Inglaterra. Después jugó en el Olympique de Marsella y en el Stade Rennais, ambos de la Ligue 1 de Francia antes de llegar a la Unione, donde actualmente es titular y pieza fundamental del club italiano, con quien suma más de 35 partidos y seis goles anotados

Ismaël Koné, en la Selección de Canadá, debutó en 2022 y fue considerado para el Mundial Qatar 2022, la Copa América 2024 y el Mundial 2026. Es considerado uno de los jugadores más importantes de su generación para el futbol canadiense. Su carrera destaca por su versatilidad, adaptación en varias ligas europeas y su papel protagónico con la Hoja de Maple, tanto en torneos internacionales como en eliminatorias de la Concacaf.

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