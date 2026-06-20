Intensa tormenta obliga al cierre temporal del Fan Fest en Monterrey

Fanáticos viven el juego de México en el Fan Fest de Monterrey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante un comunicado oficial, el FIFA Fan Festival de Monterrey, instalado en el Parque Fundidora para disfrutar del Mundial 2026, este viernes 19 de junio estará cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona metropolitana de la capital de Nuevo León.

La decisión se basa en cuidar la seguridad de la gente que asiste al espacio público, entre ellos: personal, voluntarios y aliados. El pronóstico para Monterrey indicó un ambiente caluroso por la mañana, pero con alto riesgo de lluvias y tormentas eléctricas a partir de la tarde y durante la noche de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

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En Nuevo León se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo y precipitaciones fuertes en las regiones del: norte, centro periférica y metropolitana de Monterrey. Se estima, además, bochorno y altos índices de humedad, lo que agrava la sensación térmica y los riesgos para los asistentes al FIFA Fan Fest.

La organización y las autoridades de Nuevo León informan que la medida busca salvaguardar la seguridad de los asistentes, ya que se espera la llegada de tormentas fuertes y actividad eléctrica durante la jornada futbolística, que motiva a cientos de aficionados para acudir al Fan Fest, donde se ha superado el aforo permitido en días previos.

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Clima adverso en Monterrey suspende las actividades en el Fan Fest de este viernes (X / FIFA World Cup 26™ Monterrey)

El dato más relevante ocurrió el día jueves 18 de junio. El Fan Festival de la Sultana del Norte recibió a más de 100,000 personas durante el partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, lo que obligó a la administración del Parque Fundidora a implementar restricciones por sobrecupo y a emitir alertas de seguridad.

¿El Fan Fest de Monterrey podría abrir este fin de semana?

El Fan Fest tiene previsto abrir sus puertas el día sábado 20 de junio, sobre todo porque, en el cierre de la actividad deportiva, Túnez hará frente a la delegación de Japón, en lo que será la celebración del partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo y se llevará cabo en el estadio Monterrey,

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Mexicanos festejan un gol en el Fan Fest de Monterrey.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información recabada, los organizadores están ultimando los detalles logísticos y de seguridad para garantizar que el evento pueda recibir a los espectadores este fin de semana. Su itinerario contempla actividades para los visitantes, incluyendo zonas interactivas, espacios de convivencia familiar y transmisiones en vivo de los encuentros programados.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, se prevé una afluencia significativa, por lo que se implementarán filtros de acceso y se reforzará la presencia de personal de seguridad. Las autoridades han emitido recomendaciones sobre horarios de acceso y restricciones, haciendo énfasis en la importancia de seguir los lineamientos establecidos.

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Los organizadores mantienen comunicación constante con Protección Civil para ajustar los protocolos en caso de cualquier eventualidad. El Fan Fest cuenta con el respaldo de distintas marcas patrocinadoras y el apoyo del municipio de Monterrey. Asimismo, la administración local y los equipos de producción han coordinado la instalación de escenarios, pantallas gigantes y áreas de alimentos para brindar un mejor servicio a sus invitados.

¿Qué es el FIFA Fan Fest y cuánto tiempo estará abierto?

Ambiente mexicano en el Fan Fest de Monterrey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fan Festival es un evento oficial organizado por la FIFA en el marco del Mundial 2026, cuya sede en Monterrey se encuentra en el Parque Fundidora. Este espacio está diseñado para reunir a miles de personas de todas las edades, quienes pueden disfrutar de la transmisión de los partidos de la justa futbolera en pantallas gigantes, al igual que actividades recreativas, zonas interactivas y presentaciones musicales.

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La entrada es gratuita y no requiere boletos ni registro previo, aunque existen zonas especiales con costo adicional que ofrecen mayor comodidad y servicios exclusivos. De acuerdo con la programación oficial, el Fan Fest en Monterrey estará abierto desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de junio.

Entre sus actividades incluidas resalta la transmisión de partidos de la Copa del Mundo y conciertos en vivo. El acceso al recinto comienza generalmente a partir de las 13:30 o 15:00 p.m., dependiendo de los horarios de cada partido y el cierre de actividades es alrededor de las 23:00 p.m., aunque en algunas ocasiones la celebración se prolonga.

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El ingreso está sujeto a la capacidad del recinto y, en caso de un lleno total, las puertas se cierran para mantener la seguridad de los asistentes. El Fan Fest cuenta con restricciones en cuanto a objetos permitidos, como termos de aluminio, alimentos, bebidas externas, paraguas con punta, pancartas y vapeadores.

La organización del FIFA Fan Festival en Monterrey, Nuevo León responde a la directriz de la FIFA para ofrecer un ambiente seguro y familiar durante la celebración del Mundial 2026, integrando actividades deportivas y culturales para los asistentes a lo largo de los días de la vigésimo tercera edición del torneo internacional,

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