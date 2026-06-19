Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia por un video donde humilla a Leonardo: lo llama “burro”, lo interrumpe y le niega un abrazo

Pepe Aguilar ha sido acusado de músico por tener mala actitud. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM

Un clip grabado originalmente para promocionar el lanzamiento musical de Leonardo Aguilar vuelve a sacudir las redes sociales esta semana, al mostrar a Pepe Aguilar con una actitud agresiva y distante hacia su hijo.

Pese a que el material no es nuevo, su reaparición en plataformas digitales coincide con las recientes controversias que rodean a la familia, lo que aceleró su viralización durante los últimos días.

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¿Qué dice el video que indigna a los usuarios?

La grabación muestra a padre e hijo en lo que debía ser una presentación entusiasta del nuevo lanzamiento musical de Leonardo. Pepe, lejos de proyectar orgullo, abre la intervención con una frase que encendió las redes: “Antes estaba muy burro lo que había hecho... pero ahora empezamos otra historia dentro de la dinastía Aguilar con su sencillo”.

El tono no mejoró cuando Leonardo tomó el micrófono. El joven intentó transmitir su emoción por el regreso a los estudios, dado que su último trabajo había sido en 2012, cuando grabó junto a su hermana Ángela Aguilar.

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(Facebook Leonardo Aguilar)

Al expresar su entusiasmo con la frase “me siento padrísimo”, su padre lo interrumpió con sarcasmo: “No sabe decir otra cosa más que padrísimo”. La respuesta apagó de inmediato el poco entusiasmo que Leonardo lograba sostener frente a la cámara.

El abrazo rechazado y las palabras finales

El momento que más repercusión generó llegó al cierre del clip. Leonardo intentó abrazar a su padre y Pepe lo detuvo con un escueto “Quítate”, sin matices ni señales de afecto.

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La secuencia no terminó ahí. El cantante cerró la grabación con una descripción de su hijo que muchos usuarios calificaron como humillante: “Todo está en sus manos. Hemos tratado de prepararlo muchas veces con mucho trabajo porque está sonso, no le entra a veces la idea a la cabeza”.

Esas palabras, combinadas con el rechazo físico, desataron una ola de comentarios que señalan un patrón de trato frío y despectivo dentro de la familia.

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Crédito: IG, Pepe Aguilar - Leonardo Aguilar

El historial de tensiones en la dinastía Aguilar

La polémica no surge en el vacío. Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe y fruto de su relación con Carmen Treviño, ya había declarado públicamente que su padre lo rechazaba y lo excluía en viajes familiares, al tiempo que mostraba preferencia por los hijos que tuvo con su pareja Aneliz Álvarez.

Periodistas e influencers del mundo del espectáculo han señalado, además, que Ángela Aguilar es la consentida del clan, con supuestas alianzas mediáticas para asegurarle cobertura positiva.

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Leonardo, por su parte, ha tomado una postura distinta a la de su hermano Emiliano. A sus 26 años, el cantante de regional mexicano —nominado en dos ocasiones a los Grammy Latinos— ha defendido públicamente a su padre y ha asegurado que la relación entre ambos es buena.

¿Por qué el video vuelve a circular ahora?

La familia Aguilar acumula meses de exposición mediática intensa, en gran parte por el matrimonio de Ángela con Christian Nodal. Esa atención sostenida convierte cualquier material antiguo sobre el clan en combustible para nuevas tendencias.

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Leonardo Aguilar, el llamado 'Gallo fino', se enorgullece de atestiguar los triunfos de su familia Foto: Eser Gutiérrez

El video de Leonardo y Pepe existía en internet desde hace años, pero la acumulación de polémicas recientes le dio un nuevo impulso. Los usuarios lo redescubrieron, lo compartieron y lo convirtieron en el nuevo episodio de un debate que no cierra: el trato desigual dentro de una de las familias más influyentes de la música regional mexicana.

Las reacciones en redes no distinguen entre quienes defienden el estilo directo de Pepe como una forma de exigencia paterna y quienes lo leen como una muestra de frialdad difícil de justificar. La discusión sigue abierta.

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