México

Apostilla de documentos: ¿Qué es, cómo se tramita y por qué es importante para residir en el extranjero?

Quienes realizan trámites internacionales pueden iniciar la apostilla de documentos públicos mediante ventanillas digitales en estados como Puebla, donde el pago y la cita se gestionan en línea. El costo estatal varía por entidad

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Quien planea estudiar, trabajar o realizar trámites legales en el extranjero necesita este procedimiento para que sus documentos mexicanos tengan efectos jurídicos en el país de destino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apostilla es el certificado que permite que un documento público mexicano sea reconocido legalmente en otros países sin necesidad de trámites adicionales de legalización. Se trata de una constancia estandarizada que autentica la firma, el sello o el timbre de la autoridad que emitió el documento original, y su validez está garantizada en todos los países que forman parte de la Convención de La Haya, tratado al que México se adhirió en 1995.

Quien planea estudiar, trabajar o realizar trámites legales en el extranjero necesita este procedimiento para que sus documentos mexicanos tengan efectos jurídicos en el país de destino. Sin la apostilla, instituciones educativas, empleadores o autoridades migratorias de naciones firmantes del convenio pueden rechazar la documentación presentada.

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Qué documentos pueden apostillarse

Ilustración en acuarela de documentos oficiales apilados: diplomas y papeles enrollados con sellos y lazos. De fondo, arcos de un edificio y siluetas de personas.
Los documentos privados sin notarizar, las fotocopias simples y los documentos emitidos en otro estado o país quedan excluidos. Quien tenga una fotocopia de un acta de nacimiento debe obtener primero una copia certificada ante el registro civil antes de iniciar el trámite de apostilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos elegibles son exclusivamente de carácter público: actas del registro civil (nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción), títulos y cédulas profesionales de instituciones educativas públicas o incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), poderes notariales, constancias de antecedentes penales y resoluciones judiciales.

Los documentos privados sin notarizar, las fotocopias simples y los documentos emitidos en otro estado o país quedan excluidos. Quien tenga una fotocopia de un acta de nacimiento debe obtener primero una copia certificada ante el registro civil antes de iniciar el trámite de apostilla.

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Los títulos de instituciones privadas pueden requerir un paso previo: la autenticación por parte de la SEP antes de que la autoridad apostillante acepte el documento.

Quién apostilla qué: la distribución de competencias

En México, la apostilla no la otorga una sola institución. La competencia está distribuida según el origen del documento.

Los documentos expedidos por autoridades estatales, municipales, notarios públicos o instituciones educativas de cada entidad federativa se apostillan ante la Secretaría General de Gobierno del estado correspondiente. Los documentos de carácter federal son competencia de la Secretaría de Gobernación, cuya tarifa vigente desde enero de 2026 es de $782 pesos por documento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interviene en dos escenarios: cuando el trámite se gestiona desde el extranjero a través de un consulado mexicano, y para documentos federales en ciertos casos. Un documento emitido en Jalisco, por ejemplo, debe apostillarse en Jalisco, no en la Ciudad de México.

Cómo se solicita el trámite

Primer plano de un par de manos entregando una pila de documentos a otro par de manos en una ventanilla. Un escritorio con formularios y sellos es visible.
Para el trámite presencial, el solicitante acude a la oficina de legalización del estado con el documento original, una identificación oficial vigente y el comprobante de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso tiene tres pasos fundamentales: obtener el documento en su versión original o copia certificada, apostillarlo ante la autoridad competente y, si el país de destino lo requiere, traducirlo. El orden es irremplazable: la traducción siempre va después de la apostilla, nunca antes, porque el traductor debe trabajar sobre el paquete completo.

Para el trámite presencial, el solicitante acude a la oficina de legalización del estado con el documento original, una identificación oficial vigente y el comprobante de pago. Varias entidades, como Puebla, ofrecen una ventanilla digital donde el trámite se inicia en línea: se captura la información, se genera una orden de cobro con vigencia de dos días, se realiza el pago y se agenda una cita para entregar el documento en físico.

Desde el extranjero, el trámite puede gestionarse a través del consulado mexicano más cercano, aunque los tiempos de resolución son mayores: entre una y cuatro semanas, dependiendo de la carga de trabajo y de si el documento debe enviarse a México para su procesamiento.

Tiempos y costos por entidad

Persona revisa factura de impuestos escolares en una mesa de madera con calculadora, sobre abierto con billetes de dólar y llaves.
El pago puede realizarse en ventanilla bancaria mediante instituciones como Scotiabank, BBVA, Santander o Banco del Bajío, y en algunos estados también a través de portales en línea o kioscos de las secretarías de finanzas locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los plazos de resolución varían según la vía elegida. En ventanilla presencial, la mayoría de las oficinas estatales resuelven el trámite en un día hábil para solicitudes de hasta cinco documentos, siempre que la documentación esté completa y el pago haya sido validado.

Las tarifas difieren por entidad y se actualizan cada año. Hidalgo cobra $457 pesos por documento; Puebla, $405; Baja California Sur, $418. Los documentos federales tramitados ante la Secretaría de Gobernación tienen un costo de $782 pesos, la tarifa más alta del esquema, vigente desde el 1 de enero de 2026.

El pago puede realizarse en ventanilla bancaria mediante instituciones como Scotiabank, BBVA, Santander o Banco del Bajío, y en algunos estados también a través de portales en línea o kioscos de las secretarías de finanzas locales.

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