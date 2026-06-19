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Así celebró el Atlético de Madrid el debut de Obed Vargas en el Mundial 2026

El centrocampista colchonero entró al minuto 70 y aportó ocasiones claras de gol en la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur

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El debut de Vargas en el Estadio Guadalajara para la Copa Mundial 2026 provocó un sinfín de reacciones positivas, destacando la de su familia y la de su club. (Fotos: REUTERS/Redes)
El debut de Vargas en el Estadio Guadalajara para la Copa Mundial 2026 provocó un sinfín de reacciones positivas, destacando la de su familia y la de su club. (Fotos: REUTERS/Redes)

El Atlético de Madrid vive una jornada especial con el debut de Obed Vargas en el Mundial 2026.

El joven mediocampista mexicano, fichado por el club rojiblanco, sumó sus primeros minutos mundialistas durante el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, un hecho que no sólo fue celebrado en la cancha, sino también desde la capital española.

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Obed Vargas aportó cinco recuperaciones, generó ocasiones de peligro y se quedó cerca de anotar en su debut con México. REUTERS/Daniel Becerril
Obed Vargas aportó cinco recuperaciones, generó ocasiones de peligro y se quedó cerca de anotar en su debut con México. REUTERS/Daniel Becerril

La actuación de Obed Vargas en Guadalajara no pasó desapercibida para la directiva y afición colchonera. La institución utilizó sus canales oficiales para felicitar a su jugador, resaltando el orgullo de verlo representar a su país en la máxima competencia del futbol.

Un mensaje de orgullo colchonero

Desde Madrid, el club compartió un mensaje de felicitación dirigido a Obed Vargas: “¡Debut triunfal de Obed Vargas en el Mundial 2026! Nuestro centrocampista entró en el terreno de juego en el minuto 70 y participó en la victoria de la selección mexicana por 1-0 contra Corea del Sur".

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  • La publicación destacó el esfuerzo y la personalidad del mediocampista, quien ingresó al minuto 71 y aportó dinamismo y ocasiones de peligro en el cierre del partido.
  • La comunicación del club enfatizó la confianza en su potencial.
  • La afición rojiblanca reaccionó con mensajes de apoyo y reconocimiento hacia el futbolista de 20 años.
El Atlético de Madrid felicitó a Obed Vargas en sus canales oficiales y destacó su debut mundialista con victoria ante Corea del Sur. (X/ @Atleti)
El Atlético de Madrid felicitó a Obed Vargas en sus canales oficiales y destacó su debut mundialista con victoria ante Corea del Sur. (X/ @Atleti)

Así, el respaldo institucional y de la hinchada dejó claro que el Atlético apuesta por un futuro sólido para Vargas.

El debut con significado doble en Guadalajara

Para Obed, el debut en la Copa Mundial tuvo un significado especial por la presencia de sus abuelos en el Estadio, que por primera vez pudieron verlo jugar en vivo.

La emoción familiar se mezcló con el orgullo de portar la camiseta de México y la del Atlético de Madrid: “Muy especial mi debut en Mundiales porque es la primera vez que mis abuelos me ven. Como siempre había jugado en Estados Unidos, no me habían visto. Y de ellos recibí la cultura mexicana”.

  • Obed compartió que sus raíces mexicanas son parte fundamental de su identidad y que este debut fue un sueño cumplido tanto en lo deportivo como en lo personal.
  • El centrocampista mostró personalidad en el campo, estuvo cerca de marcar y aportó cinco recuperaciones durante sus minutos en la cancha.
Mundial 2026 - México - Corea
Vargas explicó que su debut mundialista se vivipó de manera especial por la presencia de sus abuelos en el Estadio Guadalajara. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

De esta manera, el propio Vargas dejó claro que su historia en el futbol internacional apenas comienza y reconoció que representar al Atleti y a México es una experiencia imborrable que trasciende lo deportivo.

El siguiente paso: Mundial en casa y LaLiga

El debut mundialista de Obed Vargas marca el inicio de una etapa en la que el jugador y el Atlético de Madrid esperan sumar nuevos logros.

El jugador fija como objetivo sumar los nueve puntos y combinar su etapa en el Mundial 2026 con su regreso a LaLiga con el Atlético de Madrid. REUTERS/Amanda Perobelli
El jugador fija como objetivo sumar los nueve puntos y combinar su etapa en el Mundial 2026 con su regreso a LaLiga con el Atlético de Madrid. REUTERS/Amanda Perobelli

Vargas dejó clara su mentalidad tras el partido: “Uno entra intentando hacer lo mejor que puede, ayudar al equipo. Para nosotros lo más importante era encajar el gol y que íbamos a ganar” [...] Ojalá, eso queremos, vamos por los nueve puntos”.

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