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Marcha Lencha 2026: los contingentes, las activistas y las recomendaciones oficiales para el evento LGBT en CDMX

El evento abre el Mes del Orgullo en la capital del país

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REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Marcha Lencha regresa a las calles de la Ciudad de México este sábado 20 de junio con seis años consecutivos de movilización y el lema. La concentración arranca a las 11:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia y concluye en el Monumento a la Revolución.

La marcha abre el calendario del Mes del Orgullo LGBT+ en la capital, una semana antes de la Marcha LGBT+ CDMX 2026, programada para el sábado 27 de junio. Ambas movilizaciones suman presencia lésbica, queer y disidente en las avenidas centrales de la ciudad.

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La ruta va del Ángel al Monumento a la Revolución

El recorrido conecta dos de los puntos de concentración pública más usados en la CDMX. Desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, las participantes avanzan hacia el Monumento a la Revolución, donde se espera el cierre del evento con actividades culturales.

La organización describe la marcha como un espacio de encuentro, memoria colectiva y celebración de identidades lésbicas y disidencias sexuales. Este año cumple seis ediciones continuas desde su primera convocatoria.

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Así se organiza la columna de contingentes

(Redes de Marcha Lencha)
(Redes de Marcha Lencha)

La formación de la marcha sigue un orden establecido por las organizadoras. Al frente va la manta de la Marcha Lencha, seguida de brigadistas de cuidados. Detrás avanza la mega bandera y, a continuación, el bloque de personas con dispositivos para movilidad limitada.

Le siguen familias e infancias, luego el bloque de colectivas y ONGs, donde participan organizaciones como Amnistía Internacional, Balance, Good Vibes, Tomboy y Contingente Kinky, entre otras. Después marcha el contingente general, que incluye a quienes asisten sin colectiva asignada.

El cierre de la columna lo forman la batucada, las personas en patines y los bikers. Brigadistas de cuidados flanquean toda la formación a ambos lados y cierran el contingente al final.

Activistas que encabezan la convocatoria

Será a finales de junio cuando se lleve a cabo el llamado 'PRIDE' en la capital del país
Como cada año, se llevará a cabo la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Fotografía Cortesía

Anna La Bitchplainer: es activista transfeminista, trabajadora sexual y creadora de contenido. Fundadora de Zorrología y miembro de TRASUIX, su trabajo articula divulgación, activismo y análisis político con enfoque en reducción de riesgos, sexualidad y autonomía corporal.

Bren Ibáñez: lleva más de una década en el activismo. Psicóloga clínica con especialidad en neurociencia cognitiva, cofundó la Colectiva Afekta, que vincula salud mental y consciencia social para poblaciones LBTQ+ desde una perspectiva antipatriarcal y anticapitalista.

Sofía Poiré: es activista, consultora y creadora de contenido en justicia socioambiental. Ha trabajado con poblaciones de mujeres y personas LGBTI+, con énfasis en comunicación estratégica y soluciones a problemas sociales concretos.

ReCabrera: es psicóloga criminológica, activista decolonial y defensora territorial desde una perspectiva antipatriarcal y antirracista. Cofundadora y vicepresidenta de Transhabitat, un semillero juvenil de defensa del territorio queer, articula las luchas LGBTQ+ con movimientos anticoloniales e internacionalistas.

Las recomendaciones para asistir con seguridad

Las organizadoras publicaron una serie de indicaciones para quienes acudan a la marcha. Recomiendan mantenerse hidratadas durante el recorrido y el evento cultural posterior, usar ropa y calzado cómodo, y llevar antibacterial y toallitas desechables. Ante la temporada de lluvias, sugieren capa impermeable o paraguas.

Para quienes asisten por primera vez, la recomendación es unirse a un contingente y marchar en grupo. También piden establecer puntos de reunión con acompañantes en caso de emergencia y mantener los objetos personales cerca. Cualquier situación sospechosa debe reportarse con los brigadistas de cuidados.

En materia de convivencia, las organizadoras recuerdan que el consentimiento va primero y que no se debe invadir el espacio personal de otras personas. Ante una emergencia, la indicación es seguir las indicaciones de los brigadistas y mantener la calma. Los puntos de encuentro están marcados en el mapa de la feria de servicios que se distribuye el día del evento.

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