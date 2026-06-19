El Tano Solari ya firmó acuerdo para ser el nuevo entrenador de Pumas, según reportes

El argentino Esteban “Tano” Solari estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Pumas para el Apertura 2026.
Su posible llegada ocurre en un momento clave para el club, que viene de perder la final de Liga MX bajo el mando de Efraín Juárez, técnico que dejó huella tanto por su gestión como por la forma en que terminó su ciclo.
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La decisión de apostar por Solari respondería a la necesidad de mantener dinamismo en el banquillo y dar continuidad a los avances del ciclo anterior, sin perder la identidad histórica del club.
El perfil de Solari, elección estratégica tras la partida de Efraín
De acuerdo con información del periodista experto César Lus Merlo, la directiva universitaria buscó un entrenador que entendiera la exigencia interna y el entorno de Ciudad Universitaria.
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La salida de Juárez, quien sumó 24 victorias en 60 partidos y devolvió protagonismo al club, marcó un punto de inflexión, sobre todo por las diferencias con la dirigencia respecto a la planificación de refuerzos y la autonomía del cuerpo técnico.
- Solari habría sido seleccionado por su experiencia reciente en la Liga MX y su capacidad para trabajar con jóvenes.
- Dirigió a Pachuca durante el Clausura 2026, llevándolo hasta semifinales y mostrando solvencia táctica.
- Su perfil respondería al deseo de la directiva de mantener el estilo y la proyección de talento de la cantera.
De esta manera, el posible acuerdo con Solari buscaría dar continuidad al modelo competitivo instaurado en la era Juárez, pero con una visión renovada y un enfoque en el crecimiento institucional.
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Un regreso con pasado auriazul
La historia de Solari con los Pumas no es nueva. Su regreso como técnico tendría un fuerte valor simbólico y genera expectativa en la afición.
- Defendió la camiseta universitaria entre 2007 y 2008, marcando 25 goles en 40 partidos.
- Su identificación con el club facilitaría la adaptación y la conexión con el vestidor.
- Su debut oficial del “Tano” podría darse el 18 de julio ante Pachuca, precisamente el equipo que dirigió en su último torneo.
La apuesta sería que ese sentido de pertenencia se refleje en cuanto a liderazgo, en una etapa que iniciaría con altas expectativas desde la grada y la directiva.
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Construcción de un nuevo proyecto auriazul
El cierre del ciclo de Juárez deja un equipo competitivo, pero también desafíos inmediatos para el posible nuevo entrenador. La renovación del plantel será clave para mantener a Pumas como protagonista.
- La salida de Jordan Carrillo a Chivas se convierte en la primera baja sensible dentro del plantel, pero se esperan refuerzos que respondan al nuevo proyecto.
- La pretemporada iniciará en la Cantera, donde Solari buscaría imprimir su sello desde los primeros entrenamientos.
En este sentido, el reto de Solari, si se oficializa su llegada, será fortalecer la identidad universitaria, en un entorno marcado por la presión y la exigencia de la comunidad auriazul.
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