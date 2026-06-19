Así fue la reacción de la banda latinoamericana Santos Bravos al primer gol de México que encendió la euforia mundialista

La banda Santos Bravos (Instagram - @santos_bravos)

La banda Santos Bravos protagonizo un momento viral, tras la difusión de su reacción al gol que selló el triunfo de la Selección Mexicana, durante el partido México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, celebrado el pasado 18 de junio.

En el clip difundido a través de Weverse únicamente aparecen Kauê, Gabi y Drew, tres miembros de la agrupación, quienes portaban la camiseta oficial del equipo mexicano.

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Durante el lapso de la anotación, Kauê fue el encargado de grabar la reacción de sus compañeros, captando su euforia, alegría y los gritos de “Viva México”, pronunciados por la afición ante el histórico momento que colocó al tricolor en la cima del Grupo A en el Mundial 2026.

Ante este video, comenzaron a surgir dudas sobre dónde se encontraban Kenneth y Alejandro, hasta que en un divertido comentario revelaron que habían ido al baño, perdiéndose del gol.

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La celebración de los miembros del grupo de Hybe, evidenció el fuerte vínculo que han construido con el país y su gente. Su entusiasmo al festejar junto a los aficionados mexicanos no solo reflejó la emoción por el triunfo deportivo, sino también el aprecio por la cultura local y el sentido de pertenencia que han desarrollado durante su estancia.

Reacción de Santos Bravos al gol de la Selección Mexicana durante el partido de México vs Corea del Sur

Santos Bravos lanza edición física de su EP “DUAL” con material inédito y contenido exclusivo

El grupo de pop latino Santos Bravos anunció el lanzamiento físico de su primer EP, “DUAL (Deluxe Version)”, marcando un acontecimiento importante en su carrera tras una exitosa promoción internacional.

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Bajo el sello HYBE Latin America, la agrupación multinacional apuesta por una propuesta musical que refleja la diversidad cultural de sus miembros. El formato físico incluye material inédito, contenido exclusivo y busca acercar aún más la experiencia musical a sus seguidoras.

Esta nueva edición ofrece a las fans tres canciones adicionales, cinco mensajes de voz exclusivos del grupo y sorpresas como una versión en vivo de “0%” grabada en el festival Estéreo Picnic, un demo de “FE” por Alejandro y un remix especial de “WOW”. Además, contiene elementos visuales coleccionables: un booklet con imágenes, un póster desplegable y una selección de photocards.

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El grupo ha ganado fama y reconocimiento no solo por su música, sino también por su presencia en plataformas digitales y premios recientes, como el de Podcast Revelación en los Spotify Podcast Awards. Su trayectoria, aunque reciente, ya ha sido destacada por medios como Teen Vogue, Rolling Stone en Español y Billboard Latin, quienes subrayan su potencial dentro del pop latino global.

Debutó oficialmente en marzo y ha realizado presentaciones en varios países, incluyendo una estancia en Corea del Sur para promocionar su sencillo “Velocidade”.

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