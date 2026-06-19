Sección 22 deja el plantón en CDMX, la CNTE rechaza derrota y adelanta “reorganización” con otros estados. (redes sociales)

Este 19 de junio de 2026, parte de la CNTE ha decidido retirarse de las movilizaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, para entrar en una “nueva fase” que les permita “reorganizarse”, con el objetivo de “fortalecer” sus protestas.

Sección 22 se retirará del plantón en el Zócalo

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que la Sección 22 de Oaxaca realizará un receso, mismo que surtirá efecto a más tardar el día de mañana, tanto en el estado como en la capital del país.

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Durante la Asamblea Estatal Permanente, Yenny Aracely Pérez, Secretaria General de la sección mencionada, reconoció la lucha del magisterio y reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya retractado sobre una promesa de campaña:

“La jornada de lucha de la CNTE, desde luego que marca una historia en el país, donde un gobierno que lleva dos años y que prometió que abrogaría la ley del ISSSTE, ahora en el poder cambia el discurso y no está del lado de los trabajadores”.

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El “cese estratégico de la movilización” se dio tras una votación de 12 mil 818 votos a favor y 3 mil 594 en contra, por lo que al menos el estado de Oaxaca entrará en una etapa de “reorganización de la protesta”.

Parte de la CNTE se retira del plantón en el Zócalo de la CDMX. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

Una protesta magisterial en el marco del Mundial

La dirigente estatal aseguró que la protesta en el marco del Mundial 2026 -donde Ciudad de México es sede- las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron escuchadas de manera internacional:

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“De cierta manera se cumple con ese objetivo de visibilizar que en el país no hay un sistema de jubilación digno para todos los trabajadores”.

El repliegue no es visto como una cuestión de “derrota” sino como un momento para “reorganizarse” con otros estados y “sumar fuerza”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Sección 22 reafirmó que la decisión se dio tras un amplio análisis y debate:

“La Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 del SNTE-CNTE determina entrar a una nueva etapa de la jornada de lucha, sin claudicar en las demandas fundamentales que históricamente ha enarbolado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.

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La ilustración en acuarela muestra a Claudia Sheinbaum garantizando la celebración del Mundial 2026 sin problemas, frente a una protesta de la CNTE en el Zócalo de México, y un balón de fútbol con banderas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las demandas de la CNTE y las propuestas del Gobierno

Los integrantes de la Coordinadora han dejado claras sus exigencias al gobierno de Sheinbaum, entre ellas una reunión en Palacio Nacional a la que la mandataria se negó. Estas son las demandas del magisterio:

Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007

Un sistema de Seguridad Social Solidario

No UMAS y No Afores

Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres

Incremento salarial del 100% directo al sueldo

Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

El gobierno de Claudia Sheinbaum, ha presentado dos propuestas principales para atender las demandas de la CNTE, la primera consiste en una ruta para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

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El secretario de Educación, Mario Delgado, plantea instalar una mesa plural el 15 de junio para elaborar una reforma. El proceso incluye un diagnóstico del sistema educativo, la elaboración de un proyecto de iniciativa y una consulta democrática al magisterio. El objetivo es que la propuesta se construya con la participación de maestras y maestros de todo el país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, (i) la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (c), y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, participan en una rueda de prensa este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE/ Madla Hartz

La segunda propuesta está a cargo del ISSSTE, que plantea crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones. Esta entidad operaría junto con PENSIONISSSTE para garantizar que los trabajadores al servicio del Estado no tengan que aportar recursos a bancos o instituciones privadas. El director del ISSSTE, Martí Batres, señala que esta opción busca responder a la demanda de abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aunque reconoce que eliminarla por completo requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB.

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