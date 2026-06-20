Desempleo para el Bienestar 2026: cómo solicitar el apoyo de hasta $9,000 en Edomex

El programa opera en un contexto de presión laboral creciente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación nacional ascendió a 2.8% en marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de México abrió este 22 de junio el registro para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026, programa de la Secretaría del Trabajo estatal que entrega hasta $9,000 pesos a mexiquenses que perdieron su empleo formal en los últimos 18 meses.

La convocatoria llega en su tercera edición con una bolsa de 53 millones de pesos y capacidad para beneficiar a más de 17,000 personas.

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El programa opera en un contexto de presión laboral creciente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación nacional ascendió a 2.8% en marzo de 2026, el nivel más alto en más de dos años, impulsada por la pérdida de plazas en la industria manufacturera y la construcción. La informalidad laboral en el país alcanzó 54.8% de la población ocupada ese mismo mes.

Un hombre sonríe mientras muestra una tarjeta roja del Programa de Apoyo al Desempleo para el Bienestar, impulsado por el Gobierno del Estado de México. (Gobierno Edomex)

A quién va dirigido y qué grupos tienen prioridad

Pueden participar mexicanos por nacimiento o naturalización de entre 18 y 64 años que residan en el Estado de México y que hayan perdido su empleo formal de forma involuntaria dentro de los últimos 18 meses.

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La Secretaría del Trabajo dará preferencia a personas en situación de pobreza multidimensional, con enfermedades crónico-degenerativas, en situación de cuidado, con discapacidad, repatriados desde Estados Unidos u otro país, y víctimas de delitos o de violencia de género. Los resultados se publicarán en agosto de 2026 en el portal oficial de la dependencia.

Fechas y dónde registrarse

Solo se aceptan archivos en formato PDF; no se admiten fotografías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro en línea estará disponible del 22 de junio al 5 de julio de 2026 en el portal strabajo.edomex.gob.mx, donde debe buscarse el banner del programa. Solo se aceptan archivos en formato PDF; no se admiten fotografías.

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Quienes prefieran el trámite presencial tienen hasta el 26 de junio, en horario de 09:00 a 18:00 horas, en las 10 Oficinas Regionales de Empleo:

Atlacomulco: Ing. Luis Galindo Ruíz 312, col. Isidro Fabela. Tel. 712 124 83 93

Ecatepec: Nicolás Bravo s/n, col. La Mora. Tel. 55 5116 79 07

Ixtapaluca: Municipio Libre 1, col. Centro. Tel. 55 2606 73 61

La Paz: Plaza Tepozán, local 3, col. Floresta. Tel. 55 9401 69 10

Naucalpan: Av. Juárez 39, col. El Mirador. Tel. 55 9155 23 22

Nezahualcóyotl: Av. Sor Juana Inés de la Cruz 100, col. Metropolitana 2a secc. Tel. 55 5112 80 54

San Mateo Atenco: Hidalgo s/n, Barrio de San Nicolás. Tel. 722 941 12 34

Tejupilco: Santa Cecilia 40, col. México 68. Tel. 724 267 54 31

Tlalnepantla: Av. Hidalgo 132, col. La Romana. Tel. 55 5383 31 35

Toluca: Josefa Ortiz de Domínguez 216, col. Santa Clara. Tel. 722 213 33 30

Documentos necesarios para el trámite

Los solicitantes deben reunir y presentar en original, con copia digitalizada en PDF:

Acta de nacimiento Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir del Estado de México, cartilla de identidad postal) CURP impresa o biométrica con vigencia no mayor a tres meses Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses (luz, agua, teléfono fijo, predial, gas, cable, internet o estado de cuenta) Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado Documento que acredite el desempleo en los últimos 18 meses: constancia laboral, baja emitida por el instituto de seguridad social o documento de autoridad laboral competente Carta bajo protesta de decir verdad, en la que el solicitante manifieste su voluntad de incorporarse al mercado laboral formal y declare no ser beneficiario de otro programa social federal, estatal o municipal que entregue apoyos monetarios o en especie

En caso de personas repatriadas: documento del Instituto Nacional de Migración que acredite esa condición

Un programa en su tercera edición con lecciones aprendidas

El apoyo consiste en $3,000 pesos entregados en hasta tres ocasiones, según el número de solicitudes recibidas, para un total acumulado de hasta $9,000 pesos por beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, presentó la convocatoria 2026 con un ajuste respecto a años anteriores: los pagos iniciarán en septiembre y concluirán en noviembre, para evitar que la dispersión de recursos se extienda hasta diciembre, como ocurrió en 2025.

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El apoyo consiste en $3,000 pesos entregados en hasta tres ocasiones, según el número de solicitudes recibidas, para un total acumulado de hasta $9,000 pesos por beneficiario. Además del dinero, quienes resulten seleccionados tendrán acceso a vinculación con empleos formales a través de las Oficinas Regionales de Empleo, o a capacitación para el autoempleo en las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYOS).