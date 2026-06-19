Tiger Mask IV se despide de México tras décadas de historia en la lucha libre internacional

(Ilustración: Jesús Aviles / Foto: Diego Cedrix)

La noche de este 19 de junio marcará el final de una era para los aficionados de la lucha libre mexicana. Tiger Mask IV, una de las figuras más reconocidas de Japón y referente de New Japan Pro Wrestling (NJPW), tendrá su última presentación en la Arena México durante la edición 2026 de Fantasticamania, evento organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El gladiador japones cerrará así una relación de varias décadas con el público mexicano, escenario donde construyó una parte importante de su legado profesional.

(Cortesía CMLL)

Previo a su despedida, el luchador japonés compartió sus sentimientos sobre el significado que tuvo México en su carrera y reconoció que poner punto final a esta etapa le provoca emociones encontradas.

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(CMLL / Diego Cedrix)

“He tenido la suerte de venir a México durante tanto tiempo y competir aquí, pero cuando llega el final, me da un poco de tristeza ¿sabes? Es horrible esa sensación. Cuando llegué aquí (México), no sabía nada, simplemente luchaba por inercia. Pero, con el paso de los años y a medida que he avanzado, me he dado cuenta de que el estilo mexicano requiere estar aquí y luchar durante mucho más tiempo para adaptarse de verdad”, destacó la estrella de New Japan Pro Wrestling (NJPW) en entrevista con Infobae México.

Un vínculo que fue más allá de los cuadriláteros

(CMLL / Diego Cedrix)

A lo largo de su trayectoria, Tiger Mask IV encontró en México una segunda casa. Sin embargo, el japonés reconoció que una de las cosas que más lamenta es no haber podido conocer más regiones del país debido a diversos problemas físicos que limitaron parte de sus viajes.

“Si mi salud no hubiera estado tan mal, habría venido a México mucho más a menudo. Eh, ¿qué pasa? Siempre he visitado los mismos lugares. Así que me hubiera gustado ir a otros lugares, ya sabes, lugares de México que no conozco, y viajar por todo México. Por alguna razón, es algo que lamento mucho; ojalá hubiera podido visitar todo México”, detalló sobre su deseo de seguir conociendo México.

El luchador señaló que, más allá de la actividad deportiva, siempre sintió curiosidad por descubrir nuevas ciudades, tradiciones y rincones del territorio mexicano.

El futuro del personaje Tiger Mask

(Especial)

Durante la conversación también habló sobre el legado de uno de los personajes más emblemáticos de la lucha libre japonesa, cuya creación está inspirada en el famoso manga Tiger Mask.

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“Sabes, Tiger Mask no es precisamente un personaje fácil de crear, ¿verdad? Originalmente surgió de un manga japonés, así que no es alguien que puedas simplemente decir que quieres ser y convertirte en él. No estoy del todo seguro de si habrá más Tiger Mask en el futuro. No han pasado 40 años, pero aun así... Sí, supongo que es otra cosa”.

Las declaraciones alimentan las dudas sobre quién podría tomar el relevo del personaje en los próximos años dentro de la lucha libre japonesa.

Su rivalidad con Black Tiger

(Foto: Diego Cedrix)

Uno de los temas que también abordó fue su reciente rivalidad con Black Tiger, personaje que actualmente forma parte del panorama luchístico del CMLL.

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“Así que, en lugar de que yo ideara este plan en tan poco tiempo, lo ideal habría sido que él hubiera sido Black Tiger antes, viniera a Japón y compitiera allí, o que yo hubiera venido a México a competir, y habríamos tenido muchos más combates. Es un luchador contra el que realmente quería competir, y ahora mismo están disfrutando mucho siendo Black Tiger, así que, aunque sean mis rivales, espero que tengan éxito”.

Posteriormente añadió:

“Ahora, con tantos luchadores de CMLL viniendo a Japón, creo que se les ha hecho más fácil, en cuanto al estilo. Sí. Creo que debería haber cambiado a Black Tiger mucho antes, si ese era su verdadero potencial”.

El recuerdo imborrable de la Arena México

(Cortesía: CMLL)

Entre las anécdotas más significativas de su carrera, Tiger Mask IV recordó su primera presentación en la Arena México, una experiencia que, lejos de ser perfecta, terminó convirtiéndose en una de las más importantes de su vida.

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“La primera vez que tuve una lucha aquí en México, y en ese entonces, eh, fue una lucha individual contra Felino, y bueno, fue una lucha tan mala que lloré, lloré en el hotel, ya sabes, al principio. Sí, tengo ese tipo de recuerdos, pero aun así, la Arena México es un lugar muy tradicional en México, como el Nippon Budokan en Japón, y poder tener una lucha en este lugar tradicional es algo que nunca consideré antes de convertirme en luchador profesional, y es realmente algo muy importante. Sí. Hay demasiadas razones para decir eso”.

Finalmente, el japonés dedicó unas palabras al símbolo que ha acompañado toda su carrera: la máscara.

“Llevo 31 años usándo mi máscara, así que esta máscara se ha convertido en parte de mí. Bueno, se podría decir que nunca me he separado de ella ni un instante, y, bueno, con esta máscara pude luchar frente a todos ustedes, los fans, así que estoy muy agradecido a esta máscara, y, bueno, quiero darles las gracias”.

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(Especial)

Con esas palabras concluye una historia que unió a una de las máximas leyendas de Japón con la afición mexicana. Esta noche, la Arena México será testigo del último combate de Tiger Mask IV en el país, cerrando un capítulo que quedará grabado en la memoria de varias generaciones de seguidores de la lucha libre.