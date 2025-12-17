México Deportes

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

La directiva del club tapatío confirmó la integración del defensor, quien se suma al plantel tras su paso por la MLS y el futbol sudamericano

Guardar
El defensor, con títulos en
El defensor, con títulos en Sudamérica y la MLS, se suma al plantel respondiendo a la necesidad urgente de estabilidad defensiva en el equipo tapatío. (X/ AtlasFC)

Atlas dio un paso importante en la construcción de su plantel para el Clausura 2026 al anunciar de manera oficial la incorporación de Rodrigo Schlegel, defensor argentino con experiencia en el futbol sudamericano y la MLS.

La llegada del zaguero responde a la necesidad del club de fortalecer una línea defensiva que sufrió irregularidades durante el último torneo y que requería un perfil con liderazgo, intensidad y recorrido internacional.

El anuncio emitido a través de redes generó expectativa entre la afición rojinegra, especialmente porque Schlegel es un jugador que ya conoce al técnico Diego Cocca y encaja en el estilo de juego que el entrenador ha buscado implementar desde su regreso.

El club hizo oficial la
El club hizo oficial la llegada del jugador a través de sus redes sociales. (X/ @AtlasFC)

Rodrigo Schlegel: un defensor con trayectoria y títulos en Sudamérica y la MLS

Schlegel, de 28 años, inició su carrera profesional en Racing Club, donde debutó en 2017 y formó parte de un plantel exitoso que conquistó títulos nacionales.

Su paso por el futbol argentino fue clave para su formación, ya que coincidió con Cocca y se consolidó como un jugador disciplinado, competitivo y con capacidad para responder en escenarios de alta exigencia.

El defensor destacó en el
El defensor destacó en el Orlando City, donde acumuló una cantidad importante de minutos y se convirtió en un elemento confiable dentro de la liga estadounidense. Foto: Cory Knowlton-USA TODAY Sports

Posteriormente, el defensor emigró a la MLS para unirse a Orlando City, donde acumuló una cantidad importante de minutos y se convirtió en un elemento confiable dentro de la liga estadounidense. Su experiencia en torneos como la Leagues Cup, la US Open Cup y los Playoffs le permitió desarrollar un perfil más completo, combinando intensidad defensiva con solidez táctica.

Un refuerzo que responde a necesidades específicas

La incorporación de Schlegel responde a varias necesidades detectadas por el cuerpo técnico. Atlas buscaba un central que aportara:

  • Firmeza en el mano a mano
  • Capacidad de anticipación
  • Versatilidad para jugar en línea de tres o de cuatro
  • Experiencia en contextos competitivos
Schlegel ya tiene experiencia enfrentándose
Schlegel ya tiene experiencia enfrentándose a clubes mexicanos. Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Además, su ritmo de juego reciente y su continuidad en MLS lo convierten en un refuerzo listo para competir desde el primer día. El club también valoró su mentalidad y su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos entornos, un factor clave para un equipo que necesita estabilidad defensiva.

Integración inmediata y expectativas de Atlas para el Clausura 2026

Atlas informó que Schlegel ya trabaja con el plantel en la pretemporada, lo que permitirá acelerar su integración al sistema de Cocca. El defensor llega en un momento clave, en el que el equipo busca reconstruir su solidez y recuperar protagonismo en la Liga MX.

El zaguero ya trabaja bajo
El zaguero ya trabaja bajo las órdenes de Diego Cocca, en busca de mejorar el rendimiento defensivo tras un torneo marcado por la irregularidad en esa zona. (X/ @AtlasFC)

Además, su fichaje se entiende mejor al considerar que el equipo terminó el Apertura 2025 en la posición 14, lejos de los puestos de clasificación.

Con este panorama, la llegada de Schlegel representa un intento claro por corregir las debilidades defensivas y dar un paso adelante en el objetivo de competir con mayor consistencia en el Clausura 2026.

Temas Relacionados

AtlasAtlas FCRodrigo SchlegelLiga MXDiego CoccaFutbolmexico-deportes

Más Noticias

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

La medida busca responder a la presión de asociaciones y seguidores que reclamaban mayor acceso a los partidos

FIFA anuncia venta de boletos

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

El club capitalino sumará a un joven con experiencia internacional y recorrido en selecciones menores

Quién es el primer refuerzo

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

El estadounidense dejó los cuadriláteros tras conquistar múltiples categorías

David Faitelson reacciona al retiro

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

El analista deportivo se sinceró sobre todo lo que le dijo el entrenador de los Diablos durante el festejo del bicampeonato

Así fue la pelea de

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

Miles de aficionados denunciaron fallas en la página Fanki para comprar los accesos, la gran mayoría se quedó sin la posibilidad de ver a CR7 en el Estadio Banorte

México vs Portugal: cuántos boletos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de mil 900

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo: así fue el

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

DEPORTES

FIFA anuncia venta de boletos

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió