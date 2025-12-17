Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

El defensor, con títulos en Sudamérica y la MLS, se suma al plantel respondiendo a la necesidad urgente de estabilidad defensiva en el equipo tapatío. (X/ AtlasFC)

Atlas dio un paso importante en la construcción de su plantel para el Clausura 2026 al anunciar de manera oficial la incorporación de Rodrigo Schlegel, defensor argentino con experiencia en el futbol sudamericano y la MLS.

La llegada del zaguero responde a la necesidad del club de fortalecer una línea defensiva que sufrió irregularidades durante el último torneo y que requería un perfil con liderazgo, intensidad y recorrido internacional.

El anuncio emitido a través de redes generó expectativa entre la afición rojinegra, especialmente porque Schlegel es un jugador que ya conoce al técnico Diego Cocca y encaja en el estilo de juego que el entrenador ha buscado implementar desde su regreso.

El club hizo oficial la llegada del jugador a través de sus redes sociales. (X/ @AtlasFC)

Rodrigo Schlegel: un defensor con trayectoria y títulos en Sudamérica y la MLS

Schlegel, de 28 años, inició su carrera profesional en Racing Club, donde debutó en 2017 y formó parte de un plantel exitoso que conquistó títulos nacionales.

Su paso por el futbol argentino fue clave para su formación, ya que coincidió con Cocca y se consolidó como un jugador disciplinado, competitivo y con capacidad para responder en escenarios de alta exigencia.

El defensor destacó en el Orlando City, donde acumuló una cantidad importante de minutos y se convirtió en un elemento confiable dentro de la liga estadounidense. Foto: Cory Knowlton-USA TODAY Sports

Posteriormente, el defensor emigró a la MLS para unirse a Orlando City, donde acumuló una cantidad importante de minutos y se convirtió en un elemento confiable dentro de la liga estadounidense. Su experiencia en torneos como la Leagues Cup, la US Open Cup y los Playoffs le permitió desarrollar un perfil más completo, combinando intensidad defensiva con solidez táctica.

Un refuerzo que responde a necesidades específicas

La incorporación de Schlegel responde a varias necesidades detectadas por el cuerpo técnico. Atlas buscaba un central que aportara:

Firmeza en el mano a mano

Capacidad de anticipación

Versatilidad para jugar en línea de tres o de cuatro

Experiencia en contextos competitivos

Schlegel ya tiene experiencia enfrentándose a clubes mexicanos. Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Además, su ritmo de juego reciente y su continuidad en MLS lo convierten en un refuerzo listo para competir desde el primer día. El club también valoró su mentalidad y su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos entornos, un factor clave para un equipo que necesita estabilidad defensiva.

Integración inmediata y expectativas de Atlas para el Clausura 2026

Atlas informó que Schlegel ya trabaja con el plantel en la pretemporada, lo que permitirá acelerar su integración al sistema de Cocca. El defensor llega en un momento clave, en el que el equipo busca reconstruir su solidez y recuperar protagonismo en la Liga MX.

El zaguero ya trabaja bajo las órdenes de Diego Cocca, en busca de mejorar el rendimiento defensivo tras un torneo marcado por la irregularidad en esa zona. (X/ @AtlasFC)

Además, su fichaje se entiende mejor al considerar que el equipo terminó el Apertura 2025 en la posición 14, lejos de los puestos de clasificación.

Con este panorama, la llegada de Schlegel representa un intento claro por corregir las debilidades defensivas y dar un paso adelante en el objetivo de competir con mayor consistencia en el Clausura 2026.