Infusión de pasiflora: la planta mexicana que ayuda a dormir mejor sin medicamento

La pasiflora, planta originaria de América, cuenta con respaldo científico y tradición en México como alternativa natural para mejorar el sueño y reducir la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los extractos y preparados de Passiflora incarnata, conocida como pasiflora o flor de la pasión, han consolidado su reputación como alternativa fitoterapéutica para quienes buscan mejorar la calidad del sueño y aliviar la ansiedad sin recurrir a medicamentos sintéticos.

La comunidad científica y organismos sanitarios reconocen la eficacia de esta planta originaria de América, cuya tradición en la medicina mexicana se remonta a la época prehispánica.

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Eficacia clínica de la pasiflora en el insomnio y la ansiedad

Estudios clínicos han evidenciado que el consumo de infusiones de pasiflora puede incrementar el tiempo total de sueño y mejorar la calidad subjetiva del descanso, especialmente en personas con insomnio leve a moderado.

Un ensayo clínico doble ciego en adultos sanos evidenció que quienes consumieron té de pasiflora durante una semana experimentaron una reducción en los despertares nocturnos y una mayor satisfacción con la calidad del sueño, en comparación con el grupo placebo.

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Estos resultados han sido reportados tanto por los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos como por la plataforma Ubie Health.

El potencial ansiolítico de la planta también está respaldado por investigaciones clínicas.

En el estudio titulado “Passiflora incarnata in the treatment of Generalized Anxiety Disorder: A double-blind study”, la pasiflora demostró una reducción equiparable de los síntomas de ansiedad en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada frente a las benzodiacepinas, pero con una incidencia significativamente menor de efectos secundarios como sedación y deterioro psicomotor.

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Estos hallazgos destacan a la pasiflora como una alternativa segura para el manejo ambulatorio de condiciones leves de salud mental.

El potencial ansiolítico de la planta también está respaldado por investigaciones clínicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos de acción y perfil fitoquímico

El efecto terapéutico de la pasiflora surge de la interacción de varios compuestos presentes en sus partes aéreas.

Destacan los flavonoides, como la vitexina y la crisina, que actúan modulando de manera parcial los receptores GABAérgicos en el cerebro, favoreciendo la inhibición neuronal y la reducción de la hiperactividad cerebral relacionada con la ansiedad y el insomnio, según lo reportan los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.

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Además, la planta contiene pequeñas cantidades de GABA libre, reforzando el efecto sedante de forma natural.

Otros compuestos relevantes son los polisacáridos, alcaloides indólicos y ácidos fenólicos, que aportan beneficios complementarios como actividad antioxidante y leve acción antiinflamatoria, de acuerdo con lo señalado en Azarius y la Revista de Aromaterapia y Energía.

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Las agencias regulatorias, como la Agencia Europea del Medicamento, insisten en la necesidad de utilizar extractos estandarizados con al menos un 1.5% de flavonoides para garantizar la eficacia clínica y la reproducibilidad de los resultados.

Marco regulatorio y aval de autoridades sanitarias

La aceptación de la pasiflora va más allá del uso empírico o tradicional.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) incluyó a la Passiflora incarnata dentro de las 18 plantas medicinales reguladas para su uso en productos herbolarios, permitiendo su comercialización en tés, suplementos y medicamentos herbolarios bajo estrictos controles de calidad.

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A nivel internacional, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) reconoce el uso tradicional bien establecido de las preparaciones de pasiflora para el alivio de síntomas leves de estrés y como auxiliar para conciliar el sueño.

La EMA autoriza su uso sin necesidad de prescripción médica en adultos y adolescentes mayores de 12 años, con la advertencia de consultar al médico si los síntomas persisten tras dos semanas de tratamiento.

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En Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasifican a la pasiflora como GRAS (Generalmente Reconocida Como Segura) para su uso como suplemento dietético y saborizante, enfatizando su utilidad en el manejo de insomnio y ansiedad leves a corto plazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también respalda su uso en episodios de nerviosismo y alteraciones del sueño.

En México, la pasiflora está regulada por COFEPRIS y autorizada para su uso en tés, suplementos y medicamentos herbolarios bajo controles de calidad oficiales. (foto: Rucitama/ twitter)

¿Cómo preparar correctamente la infusión de pasiflora?

El modo de preparación tradicional de la infusión de pasiflora ha sido documentado tanto por autoridades mexicanas como europeas, como la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Agencia Europea del Medicamento y plataformas de salud como Ubie Health, garantizando su efectividad y seguridad cuando se siguen las pautas adecuadas.

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De acuerdo con información recogida de estas fuentes, la preparación debe realizarse de la siguiente manera:

Medir de 1 a 2 gramos de hojas y flores secas de Passiflora incarnata. Hervir 150 ml de agua y verterla sobre la planta. Cubrir el recipiente y dejar reposar en infusión durante 10 a 15 minutos. Colar la preparación antes de beber.

Tomar de 1 a 4 tazas al día, preferentemente la última media hora antes de acostarse si el objetivo es mejorar el sueño.

La dosificación puede variar según la tolerancia individual y la severidad de los síntomas.

Las presentaciones comerciales estandarizadas, como extractos líquidos y cápsulas, deben ajustarse a las recomendaciones del fabricante y del profesional de la salud.

Consideraciones de seguridad y advertencias

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Europea del Medicamento y los National Institutes of Health, el uso de pasiflora está contraindicado en mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de 12 años.

Quienes deban operar maquinaria o conducir deben evitar su consumo antes de dichas actividades, debido al riesgo de somnolencia o alteraciones en la coordinación.

También se recomienda suspender su uso al menos dos semanas antes de cualquier intervención quirúrgica programada.

La combinación de pasiflora con otros depresores del sistema nervioso central (como alcohol, benzodiacepinas o barbitúricos) puede potenciar sus efectos sedantes y aumentar el riesgo de reacciones adversas.

Además, se aconseja evitar su uso conjunto con anticoagulantes y ciertos antidepresivos, salvo indicación médica expresa.

Este gráfico ilustra paso a paso la preparación correcta de la infusión de pasiflora y detalla importantes advertencias y precauciones para un consumo seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de pasiflora representa una opción respaldada tanto por la evidencia científica como por el marco regulatorio oficial para quienes buscan mejorar el sueño y reducir la ansiedad sin fármacos.

Su uso adecuado, ajustado a las recomendaciones de salud pública, garantiza un perfil de seguridad amplio y beneficios tangibles, especialmente en adultos y adolescentes sanos.