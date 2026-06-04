Clara Brugada respalda a Claudia Sheinbaum tras mensaje de AMLO sobre EEUU

La jefa de Gobierno Clara Brugada cerró filas con Claudia Sheinbaum y rechazó que cualquier presión externa con fines electorales forme parte de una relación bilateral basada en la igualdad soberana. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Clara Brugada respalda a la presidenta de México Claudia Sheinbaum tras la carta del expresidente López Obrador (AMLO), en la que el exmandatario acusó a EEUU de actuar con fines electorales e intervencionistas contra México y calificó a la presidenta como “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México tomó sus redes sociales este 4 de junio para pronunciarse. “Admiración y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien actúa con un liderazgo firme y comprometido con la dignidad del pueblo de México”, escribió Brugada.

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La funcionaria coincidió con el diagnóstico del exmandatario sobre las presiones de Washington, aunque marcó una diferencia de tono. “No es correcto, como afirma el expresidente Andrés Manuel López Obrador, atacar a nuestro país con fines electorales, pues se alejan de un proceso de colaboración y coordinación que ha dejado buenos resultados”, señaló.

Clara Brugada fijó los límites de la relación con EEUU al respaldar a Claudia Sheinbaum: la cooperación bilateral, dijo, se sostiene sobre el respeto mutuo, la igualdad soberana y la no subordinación, en medio de la tensión que desató la carta del expresidente López Obrador.(@ClaraBrugadaM)

Brugada subrayó los límites de la relación bilateral. “La cooperación se basa en el respeto mutuo, igualdad soberana y no subordinación”, concluyó en su mensaje.

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AMLO rompe meses de silencio y sale en defensa de Sheinbaum

Desde su residencia en Palenque, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador difundió este 3 de junio una extensa carta en la que respaldó “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de la creciente tensión entre México y EEUU.

El exmandatario acusó que las recientes acciones de Washington no obedecen a un interés real por atender la migración o el narcotráfico, sino a cálculos políticos. “Se trata de un asunto de carácter político y electoral”, escribió, al advertir que algunos funcionarios estadounidenses buscarían influir en la vida pública nacional.

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“El Trump que conocí no era así”

López Obrador acusó este 3 de junio que Donald Trump fue influido por "falsos amigos y consejeros" que lo empujaron a adoptar posiciones agresivas contra México, en una carta en la que también respaldó a Claudia Sheinbaum y provocó reacciones en el oficialismo, incluida la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Buena parte del documento está dedicada a contrastar al Donald Trump con quien convivió durante su mandato y al que hoy encabeza la Casa Blanca. López Obrador recordó episodios de cooperación: la firma del tratado comercial que sustituyó al TLCAN, el respeto a la soberanía energética y la colaboración durante la pandemia de COVID-19.

AMLO también revivió la detención del general Salvador Cienfuegos en EEUU y aseguró que intervino directamente ante Trump para solicitar una revisión del caso, que finalmente fue enviado a México.

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Sobre la clasificación de grupos criminales como organizaciones terroristas, el exmandatario reveló que Trump le consultó durante su mandato si era conveniente adoptar esa medida. Su respuesta fue negativa, al advertir que la etiqueta de “narcoterroristas” puede convertirse en justificación para acciones fuera de las fronteras estadounidenses sin procesos judiciales previos.

La carta cierra con una pregunta que atraviesa todo el documento y una frase dirigida al presidente estadounidense: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

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