Fiscalía del Edomex investiga a tres estudiantes del Conalep por lesiones y daños a los bienes en Huixquiucan

Detenidos Huixquilucan Conalep Edomex FGJEM

Las autoridades del municipio de Huixquilucan informaron sobre la actualización del caso relacionado con la detención de tres probables estudiantes del Plantel 198 “Huixquilucan” del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), quienes son investigados por su presunta participación en hechos que derivaron en daños materiales y lesiones.

De acuerdo con información oficial del gobierno de Huixquilucan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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La FGJEM inició la carpeta de investigación con folio TLA/TLA/TLA/104/150411/26/06 por la presunta comisión de los delitos de lesiones y daños a los bienes.

Los señalados son Brayan “N” y Ángel Adrián “N”, ambos mayores de edad y aparentemente estudiantes del Conalep Plantel 198 Huixquilucan.

Como parte del procedimiento legal, ambos jóvenes fueron sometidos a una certificación médica por parte del médico legista. El dictamen determinó que ninguno presentaba lesiones al momento de su puesta a disposición, situación que quedó asentada dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

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Las autoridades señalaron que el proceso continuará conforme a derecho mientras se recaban pruebas y testimonios para determinar la posible participación de los involucrados.

Menor de edad también es investigado

Oficiales de policía municipal de Huixquilucan detuvieron a alumnos del plantel Conalep relacionados por delitos de lesiones y daños a la propiedad.

Por separado, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes, con sede en Tlalnepantla, abrió la carpeta de investigación TLA/FAD/ADL/104/150329/26/06 en contra de José Miguel “N”, de 15 años de edad.

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El adolescente es investigado por los mismos delitos de lesiones y daños en los bienes.

Al igual que en el caso de los jóvenes mayores de edad, la certificación médica practicada al menor estableció que no presentaba lesiones al momento de ser presentado ante la autoridad correspondiente.

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La Fiscalía especializada será la encargada de dar seguimiento al caso bajo los protocolos establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

Conalep confirma que no hay estudiantes desaparecidos

Oficiales de policía municipal de Huixquilucan detuvieron a alumnos del plantel Conalep relacionados por delitos de lesiones y daños a la propiedad.

Uno de los puntos que generó preocupación entre familiares y usuarios en redes sociales fue la supuesta desaparición de alumnos del plantel tras los hechos.

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Sin embargo, el gobierno de Huixquilucan informó que alrededor de las 20:30 horas la Dirección General del Conalep realizó una verificación de las listas de asistencia y confirmó que ningún estudiante del Plantel 198 se encuentra ausente o desaparecido.

La institución educativa señaló que todos los alumnos fueron localizados y que no existe reporte alguno relacionado con personas no ubicadas derivado de este incidente.

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Autoridades mantienen seguimiento al caso

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El gobierno de Huixquilucan reiteró que mantiene coordinación con las autoridades ministeriales para el seguimiento de las investigaciones y aseguró que se respetarán los derechos de los involucrados durante todo el proceso.

AL tiempo que indicó que la directora del Plantel 198 “Huixquilucan” del Conalep, Yazmín Lizbeth Vargas González, cuenta con una medida de protección por parte de la Fiscalía mexiquense, la cual instruye a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan para brindarle las medidas necesarias a fin de salvaguardar su vida, toda vez que contaba con amenazas por parte de estudiantes de dicha institución.

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Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de México continuará con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y deslindar responsabilidades en torno a este caso que involucra a estudiantes del Conalep Plantel 198 Huixquilucan.