Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Juan Pablo Alfaro es fichado por Atlas femenil para convertirse en su nuevo DT de cara al Clausura 2026. Crédito: X/ @ChivasFemenil

El futbol tapatío vuelve a ser protagonista de una historia que mezcla rivalidad y expectativa. La llegada de Juan Pablo “Pato” Alfaro al banquillo del Atlas Femenil marca un giro llamativo en la narrativa de la Liga MX Femenil.

El exjugador y entrenador que llevó a Chivas Femenil a conquistar títulos ahora se pone la camiseta rojinegra, en un movimiento que promete encender aún más la pasión del Clásico Tapatío.

Alfaro, recordado por su gol histórico en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005 en el Estadio Jalisco contra Boca Juniors, y también por su exitoso paso como estratega del Rebaño, asume un reto que va más allá de lo deportivo.

El conjunto rojinegro busca recuperar el protagonismo en la Liga MX Femenil, por ello han decidido apostar por un entrenador con experiencia en el torneo. (X/ @AtlasFCFemenil)

Su misión será revitalizar al Atlas Femenil, un equipo que busca recuperar protagonismo y volver a competir en los primeros lugares del torneo. La noticia ha generado reacciones encontradas, pero también ilusión por lo que puede aportar un técnico con experiencia y resultados comprobados.

El anuncio y las reacciones de Juan Pablo Alfaro como DT del Atlas Femenil

El Atlas Femenil presentó a Juan Pablo Alfaro como su nuevo director técnico mediante un comunicado oficial y publicaciones en sus redes sociales. En el anuncio, el club destacó su trayectoria como jugador y entrenador, subrayando especialmente su trayectoria en la Primera División Femenil. El club acompañó la noticia con imágenes de Alfaro portando los colores rojinegros, reforzando el mensaje de compromiso con el proyecto.

Juan Pablo Alfaro Guzmán se incorpora como Director Técnico del Primer Equipo Femenil de Atlas FC. (Instagram/ @atlasfcfemenil)

La noticia generó sorpresa por el contraste de ver a un exjugador y exentrenador campeón con Chivas asumir el mando del máximo rival tapatío. La afición del Atlas lo recibió con expectativa, mientras que la de Chivas reaccionó con nostalgia y curiosidad por cómo le irá en este nuevo reto. La presentación se enmarcó dentro de la renovación del proyecto deportivo de las rojinegras rumbo al Clausura 2026.

Trayectoria de Juan Pablo “Pato” Alfaro

Como jugador, Alfaro debutó en Chivas en 1999 y vivió momentos memorables, como su gol contra Boca Juniors. Pasó por clubes como Toluca, Pachuca, Veracruz y Lobos BUAP, acumulando experiencia en distintos niveles del futbol mexicano.

A través de redes sociales, el conjunto rojiblanco anunció la salida de su director técnico Juan Pablo “Pato” Alfaro. (X/ @ChivasFemenil)

Ya como entrenador, inició como auxiliar de Édgar Mejía en Chivas Femenil, antes de asumir el cargo principal en 2022. En esa etapa logró sus mayores reconocimientos:

Campeón de la Liga MX Femenil en el Clausura 2022 , consolidando a Chivas como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Campeón de Campeonas 2021-2022 , tras vencer a Tigres en una serie histórica.

Récord defensivo: su equipo fue el que menos goles recibió en un torneo, reflejo de su planteamiento táctico sólido.



Estos títulos, que reafirman la hegemonía del Rebaño en ese periodo, lo colocaron como uno de los estrategas más destacados de la Liga MX Femenil. Con Alfaro al mando del Atlas, la directiva apuesta por un proyecto que combine experiencia, disciplina y ambición.

Chivas, campeón del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Foto: @ChivasFemenil

El objetivo inmediato de cara al siguiente torneo será clasificar a la liguilla y competir de tú a tú con los equipos más fuertes del campeonato. Para Alfaro, este reto representa la oportunidad de consolidarse como uno de los entrenadores más influyentes del futbol femenil mexicano.