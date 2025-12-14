Renata Zarazúa participará en el cuadro principal del Australian Open

Renata Zarazúa celebra su clasificación directa al Abierto de Australia 2026, su noveno Grand Slam consecutivo que la acerca al récord de Angélica Gavaldón. La mexicana entra al cuadro principal sin previa junto a 101 jugadoras elite.(REUTERS/Jon Nazca)

La tenista mexicana Renata Zarazúa logró su clasificación directa al Abierto de Australia 2026, integrándose a la lista de 101 jugadoras que entran al cuadro principal sin pasar por la ronda previa.

Este será el noveno Grand Slam consecutivo para la nacida en Ciudad de México, por lo que está detrás del récord de Angélica Gavaldón, que sumó 13 seguidos entre 1993 y 1996.

Actualidad de Renata Zarazúa

Renata Zarazúa, #79 WTA y una de cinco latinas en el Top 100, celebra su gran 2025 con avances en tres Grand Slams. Apunta a Auckland como preparación para Australia, tras cerrar en Billie Jean King Cup. (Robert Deutsch-Imagn Images)

La mexicana ocupa actualmente el lugar 79 del ranking WTA, posicionándose como una de las cinco latinoamericanas en el Top 100, luego de una gran temporada en 2025, donde avanzó a la segunda ronda en tres Grand Slams: Australian Open, Wimbledon y el US Open.

Algunos medios especializados en tenis apuntan que Renata podría comenzar su preparación rumbo al Abierto de Australia en el WTA 250 de Auckland, Nueva Zelanda, del 5 al 11 de enero. Sin embargo, esta información todavía no es confirmada de forma oficial.

Su última actuación del 2025 fue en la Billie Jean King Cup en Monterrey, donde México no pudo evitar la eliminación y quedó fuera de los Qualifiers, los cuales se llevarán a cabo el próximo año.

Un 2025 que quedará para la historia

enata Zarazúa brilla en 2025 con avances en tres Grand Slams, incluyendo épica victoria sobre Madison Keys en US Open. (REUTERS/Mike Segar)

Renata Zarazúa protagonizó en 2025 una temporada inolvidable, superando expectativas y midiendo fuerzas con las mejores del circuito WTA.

En el Australian Open hizo historia al eliminar a la estadounidense Taylor Townsend en primera ronda, un logro que no se veía desde el 2000, cuando Angélica Gavaldón avanzó a segunda ronda.

La mexicana también alcanzó la segunda ronda en Wimbledon, igualando la mejor actuación para una tenista de México en el All England Club desde 1995.

Su punto álgido llegó en el US Open, donde sorprendió al mundo venciendo a la sembrada número seis, Madison Keys, en tres sets maratónicos: 7-6(10), 6-7(3), 5-7 tras más de tres horas.

Después de un año inolvidable en su carrera tenística, Renata busca seguir escalando posiciones en el ranking y seguir haciendo historia dentro de la cancha.

El primer Grand Slam de la temporada

Melbourne Park se prepara para el Abierto de Australia 2026, el cual se llevará a cabo del 18 de enero al 1 de febrero. (REUTERS/Jaimi Joy)

El Abierto de Australia 2026 será el primer Grand Slam del año, el cual se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park.

Este torneo atrae a las mejores raquetas del mundo sobre canchas duras, con novedades como la expansión del Rod Laver Arena y mejoras en la tecnología Hawk-Eye para decisiones arbitrales más precisas.

La edición promete ser histórica por la participación de veteranas como Venus Williams y nuevas estrellas emergentes del circuito WTA y ATP.

Jannik Sinner y Madison Keys buscan defender sus coronas de 2025, mientras figuras como Carlos Alcaraz e Iga Swiatek buscan consolidar su dominio y quitarles el trono.

A pesar de que los horarios son complicados para los aficionados al tenis dentro de la República Mexicana, los mexicanos estarán atentos a cada uno de los encuentros que Renata dispute dentro de la cancha para mostrarle su apoyo.