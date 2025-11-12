Renata Zarazúa se proclama campeona del WTA 125 en Austin

Renata Zarazúa ganó el WTA 125 de Austin tras un partido de 2 horas 27 minutos,﻿ consolidando su ascenso en el circuito y preparándose para los playoffs de la Copa Billie Jean King en Monterrey. (Aaron Doster-Imagn Images)

La tenista mexicana, Renata Zarazúa, se consagró campeona del Abierto de Austin (WTA 125) tras imponerse a la canadiense, Marina Stakusic por un marcador final de 6-4, 3-6 y 6-3, en un juego que tuvo una duración de 2 horas y 27 minutos.

El 2025 ha sido un año sobresaliente para la jugadora azteca, quien además de consagrarse campeona del Abierto de Austin, brilló en diversas competencias de alto nivel al alcanzar la final del W100 de Madrid y coronarse en el WTA 100 de Macon, Georgia, reafirmando así su crecimiento y consolidación en el circuito profesional.

El próximo desafío para Renata serán los playoffs de la Copa Billie Jean King, que se celebrarán en Monterrey, México, del 14 al 16 de noviembre. En esta competición, el equipo mexicano se medirá ante Canadá, en lo que podría significar una revancha de Zarazúa frente a Stakusic, y también enfrentará a Dinamarca, según información de ESPN.

Este logro catapultó a Renata Zarazúa a la élite del tenis mundial al posicionarla entre las 70 mejores jugadoras del ranking WTA, lo cual no solo refleja su talento y dedicación, sino también su capacidad de competir con las mejores atletas del circuito internacional.

Un año histórico para Renata Zarazúa

Renata Zarazúa logró hitos históricos para México en el tenis, avanzando en Australian Open y Wimbledon, y venciendo a Madison Keys en el US Open 2025,﻿ consolidándose como una figura mundial. (Robert Deutsch-Imagn Images)

Renata Zarazúa ha vivido en 2025 un año memorable en los torneos Grand Slam, donde logró resultados que superaron todas las expectativas y peleó al tú por tú con las mejores tenistas del circuito.

La mexicana hizo historia en el Australian Open al derrotar a la estadounidense Taylor Townsend en un emocionante partido de primera ronda.- La última vez que una jugadora tricolor logró pasar a segunda ronda en este Grand Slam fue en 2000, cuando Angélica Gavaldón alcanzó esta hazaña.

En Wimbledon 2025, la tenista mexicana alcanzó la segunda ronda del torneo, logrando así la mejor actuación de una mexicana en el All England Club desde 1995, marcando un hito importante para el tenis femenino mexicano en un escenario de élite.

Sin embargo, su consolidación vino en el último Grand Slam de la temporada al vencer contra todo pronóstico a la preclasificada sexta del mundo, Madison Keys, en la primera ronda del US Open 2025.

La deportista nacida en la Ciudad de México eliminó a la jugadora local en tres sets, donde perdió el primero por 6(10)-7, pero se llevó la victoria en los dos siguientes con un marcador de 7-6(3) y 7-5 en más de 3 horas de partido, poniendo el nombre de México en lo más alto.