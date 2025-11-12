México

Renata Zarazúa se proclama campeona del WTA 125 en Austin

La mexicana sigue haciendo historia en este 2025 al subir al top 70 del ranking mundial, colocándose entre las mejores tenistas del mundo

Guardar
Renata Zarazúa ganó el WTA
Renata Zarazúa ganó el WTA 125 de Austin tras un partido de 2 horas 27 minutos,﻿ consolidando su ascenso en el circuito y preparándose para los playoffs de la Copa Billie Jean King en Monterrey. (Aaron Doster-Imagn Images)

La tenista mexicana, Renata Zarazúa, se consagró campeona del Abierto de Austin (WTA 125) tras imponerse a la canadiense, Marina Stakusic por un marcador final de 6-4, 3-6 y 6-3, en un juego que tuvo una duración de 2 horas y 27 minutos.

El 2025 ha sido un año sobresaliente para la jugadora azteca, quien además de consagrarse campeona del Abierto de Austin, brilló en diversas competencias de alto nivel al alcanzar la final del W100 de Madrid y coronarse en el WTA 100 de Macon, Georgia, reafirmando así su crecimiento y consolidación en el circuito profesional.

El próximo desafío para Renata serán los playoffs de la Copa Billie Jean King, que se celebrarán en Monterrey, México, del 14 al 16 de noviembre. En esta competición, el equipo mexicano se medirá ante Canadá, en lo que podría significar una revancha de Zarazúa frente a Stakusic, y también enfrentará a Dinamarca, según información de ESPN.

Este logro catapultó a Renata Zarazúa a la élite del tenis mundial al posicionarla entre las 70 mejores jugadoras del ranking WTA, lo cual no solo refleja su talento y dedicación, sino también su capacidad de competir con las mejores atletas del circuito internacional.

Un año histórico para Renata Zarazúa

Renata Zarazúa logró hitos históricos
Renata Zarazúa logró hitos históricos para México en el tenis, avanzando en Australian Open y Wimbledon, y venciendo a Madison Keys en el US Open 2025,﻿ consolidándose como una figura mundial. (Robert Deutsch-Imagn Images)

Renata Zarazúa ha vivido en 2025 un año memorable en los torneos Grand Slam, donde logró resultados que superaron todas las expectativas y peleó al tú por tú con las mejores tenistas del circuito.

La mexicana hizo historia en el Australian Open al derrotar a la estadounidense Taylor Townsend en un emocionante partido de primera ronda.- La última vez que una jugadora tricolor logró pasar a segunda ronda en este Grand Slam fue en 2000, cuando Angélica Gavaldón alcanzó esta hazaña.

En Wimbledon 2025, la tenista mexicana alcanzó la segunda ronda del torneo, logrando así la mejor actuación de una mexicana en el All England Club desde 1995, marcando un hito importante para el tenis femenino mexicano en un escenario de élite.

Sin embargo, su consolidación vino en el último Grand Slam de la temporada al vencer contra todo pronóstico a la preclasificada sexta del mundo, Madison Keys, en la primera ronda del US Open 2025.

La deportista nacida en la Ciudad de México eliminó a la jugadora local en tres sets, donde perdió el primero por 6(10)-7, pero se llevó la victoria en los dos siguientes con un marcador de 7-6(3) y 7-5 en más de 3 horas de partido, poniendo el nombre de México en lo más alto.

Temas Relacionados

TenisRenata ZarazúaWTA 125AustinMéxicomexico-deportes

Más Noticias

Por qué la carne de cerdo “cae bien”: beneficios y aportes nutricionales, según expertos del Instituto Mexicano de la Porcicultura

Impulsa la campaña nacional “El Cerdo Cae Bien” para promover el consumo responsable y su papel en la economía y la gastronomía

Por qué la carne de

Lolita Cortés arremete contra Alfredo Adame tras abandonar La Granja VIP

La actriz reaccionó al mensaje que le mandó Jolette y habló sobre su amistad con Manola Diez y Eleazar Gómez

Lolita Cortés arremete contra Alfredo

Receta de gorditas de nata ricas en calcio para fortalecer los huesos

Esta delicia típica mexicana de textura suave y sabor único aporta nutrientes esenciales que ayudan a fortalecer los huesos y mejorar la memoria

Receta de gorditas de nata

Repartidor en Puebla exhibe a cliente violento que no quiso dar su clave de entrega: usuarios lo bautizan cómo “Lord Código”

El hombre, identificado como Emilio, fue apodado “Lord Código” tras protagonizar una agresión grabada en video

Repartidor en Puebla exhibe a

Tiembla el Popocatépetl: se registra sismo volcanotectónico este 12 de noviembre

Se trata del segundo temblor reportado en apenas tres días en las inmediaciones del volcán

Tiembla el Popocatépetl: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan de emergencia a policía

Trasladan de emergencia a policía de CDMX tras recibir un disparo en la cabeza, atendía un reporte de robo

Trasladan a 21 reclusos al penal de Huimanguillo, Tabasco; algunos serían del CJNG y La Barredora

Cae “La Concha”, presunta lideresa criminal operadora en Iztapalapa y Tláhuac, CDMX | Video

Sheinbaum afirma que Javier Duarte está por cumplir su condena: “Mas allá de la sanción moral y ética con la sociedad”

Estos son los 8 municipios de Michoacán más disputados por las organizaciones criminales

ENTRETENIMIENTO

Lolita Cortés arremete contra Alfredo

Lolita Cortés arremete contra Alfredo Adame tras abandonar La Granja VIP

Guillermo del Toro celebra récords de Frankenstein: estos son los logros de la llamada “obra de arte” del mexicano

Roberto Palazuelos formará parte de una esperada película de Disney: prestará su voz para personaje animado

Linkin Park sorprende a sus fans con tortas gratis y artículos de edición limitada en la Ciudad de México

¿Ya nacieron las gemelas? Esto se sabe sobre Martha Higareda en la recta final de su embarazo

DEPORTES

Todo lo que necesitas saber

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 11

Quién es Leonel Cárdenas, el squashista mexicano que se coronó campeón en el St. James Expression Open

Quién es Diego Testas, el DT que llevó a Cruz Azul a sus primeras semifinales en la Liga Mx Femenil

Quién es Guadalupe Tovar, la ex futbolista mexicana que ingresó al Salón de la Fama del Futbol Internacional 2025

Iker Casillas pierde la paciencia con aficionados mexicanos y les lanza advertencia