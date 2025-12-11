México Deportes

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones para la final de la Liga MX

La confrontación en la ida será clave para las aspiraciones de ambos clubes, que llegarían con planteles completos y estrategias contrastantes

La IA realiza un pronóstico
La IA realiza un pronóstico de las posibles alineaciones de Tigres y Toluca en el duelo de la gran final del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La gran final del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá como protagonistas a Tigres y Toluca FC, dos equipos que llegan con credenciales de sobra para disputar el título.

Toluca, campeón vigente y líder del torneo, intentará mantener su hegemonía y acercarse al bicampeonato. Tigres, por su parte, llega como sublíder y con la experiencia de haber disputado múltiples finales en los últimos años.

En el último enfrentamiento entre
En el último enfrentamiento entre ambos equipos los Tigres se impusieron en el Estadio Nemesio Diez. Foto: Cuartoscuro

El partido de ida se jugará este jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario de la UANL, donde los felinos buscarán aprovechar la localía para dar el primer golpe en la serie. Bajo este contexto, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ha realizado un pronóstico de las posibles alineaciones que presentaría cada entrenador para enfrentar un duelo que promete intensidad y espectáculo.

Posible alineación de Tigres

El conjunto dirigido por Guido Pizarro repetiría gran parte del esquema utilizado en semifinales contra Cruz Azul, apostando por un 4-3-3 ofensivo con equilibrio en defensa y creatividad en ataque:

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Marco Farfán
  • Medios: Fernando Gorriarán, Rómulo, Juan Brunetta
  • Delanteros: Diego Laínez, Ángel Correa, André-Pierre Gignac
Los Tigres se caracterizaron en
Los Tigres se caracterizaron en el torneo por imponer condiciones gracias a su sociedad ofensiva, respaldada por la dinámica de Gorriarán y Laínez en el medio campo REUTERS/Daniel Becerril

La clave para los felinos recaería en la sociedad ofensiva entre Brunetta, Correa y Gignac, respaldada por la dinámica de Gorriarán y Laínez en el mediocampo. Tigres buscará imponer ritmo desde el inicio y aprovechar la energía de su afición en el Volcán para marcar diferencia.

Posible alineación de Toluca

El equipo de Antonio Mohamed apunta a mantener el esquema que utilizó en semifinales contra Monterrey, con posibilidad de alguna variación minúscula. El modelo apunta a un 4-2-3-1 flexible, que combina solidez defensiva y variantes ofensivas:

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Pereira, Jesús Gallardo
  • Medios de contención: Nicolás Castro, Marcel Ruíz
  • Volantes ofensivos: Franco Romero, Helinho, Jesús Ricardo “Canelo” Angulo
  • Delantero centro: Paulinho

Toluca apostará por la creatividad de Marcel Ruíz y Helinho, además de la capacidad de Paulinho para definir en el área. La disciplina táctica será fundamental para resistir la presión de Tigres y buscar un resultado que les permita cerrar la serie en casa con ventaja.

Comparación y claves del partido entre Tigres y Toluca

El duelo presenta contrastes claros:

  • Tigres: Bajo la dirección de Guido Pizarro, llega con la ventaja de la localía y un ataque experimentado, aunque su defensa deberá mantener concentración para evitar errores.
  • Toluca: arriba como líder y campeón vigente, con un estilo equilibrado y jugadores en un gran momento, aunque con desgaste físico tras una semifinal intensa.
Tigres buscará apoyo en su
Tigres buscará apoyo en su afición y en su ofensiva de jerarquía para imponer condiciones para la vuelta. REUTERS/Daniel Becerril

Estas posibles alineaciones reflejan un choque de estilos: Tigres buscará imponerse con su ofensiva de jerarquía, mientras que Toluca apostará por orden táctico y velocidad en ataque.

El resultado de la ida será clave para definir al campeón en el Nemesio Díez, donde los Diablos intentarán aprovechar el apoyo de su afición para cerrar con fuerza.

