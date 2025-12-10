¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

El enfrentamiento en la gran final de la Liga MX será la primera ocasión en la que ambos equipos se midan en esta instancia. (Jovani Pérez / Infobae México)

La final del Apertura 2025 de la Liga MX enfrentará a Toluca y Tigres, los dos mejores equipos del torneo. Toluca llega como campeón vigente y líder de la fase regular, mientras que Tigres terminó como sublíder.

La serie será inédita en torneos cortos, pues nunca antes se habían enfrentado en una final, lo que añade un atractivo especial al duelo que se disputará esta semana.

Ambos equipos llegan en condiciones muy parejas: Toluca con la motivación de lograr el bicampeonato bajo la dirección de Antonio Mohamed, que busca sumar un reconocimiento a su carrera, y Tigres con la ambición de volver a la gloria y sumar su novena estrella en la Liga MX.

Ambos equipos se enfrentaron en la jornada 3 del Apertura 2025, dejando un marcador favorable para los felinos. REUTERS/Daniel Becerril

La más reciente final de Toluca

La más reciente final de Toluca fue en el Clausura 2025, donde se enfrentó al América. En esa serie, los Diablos Rojos lograron imponerse 2-0 y evitar que las Águilas consiguieran el histórico tetracampeonato. Fue un triunfo cargado de simbolismo, pues significó el regreso del club mexiquense a la cima después de varios años sin levantar el trofeo.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed mostró solidez táctica y un equilibrio notable entre defensa y ataque. Con figuras como Alexis Vega que respondieron en momentos clave, Toluca reafirmó su tradición como uno de los clubes más ganadores de México.

Alexis Vega festeja con el trofeo de campeón tras ganar al América la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 25 de mayo de 2025. REUTERS/Henry Romero

Su campeonato número 11 no sólo devolvió confianza a la afición, sino que también colocó a los Diablos en una posición privilegiada para buscar el bicampeonato en la final actual.

La más reciente final de Tigres

En el caso de Tigres, la última final que disputaron antes del Apertura 2025 fue en el Apertura 2023, enfrentando precisamente al América. En esa serie, los felinos llegaron como los favoritos por su constancia en liguillas y la presencia de figuras como Nahuel Guzmán, Guido Pizarro y André-Pierre Gignac, pero terminaron cayendo frente a unas Águilas que se mostraron más contundentes y se coronaron campeonas.

El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi buscaba el bicampeonato, ya que meses antes había conquistado el Clausura 2023 frente a Chivas. Sin embargo, América logró neutralizar a los referentes ofensivos de Tigres y se impuso en una final que dejó a los regiomontanos con el subcampeonato.

Diego Valdés, mediocampista del América, besa el trofeo de campeón después de ganar la final del fútbol mexicano ante Tigres UANL. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 17 de diciembre de 2023. REUTERS/Raquel Cunha

Esa derrota marcó el inicio de una etapa complicada en finales para los felinos, que pese a mantener un plantel competitivo, no lograron repetir el éxito inmediato de su título anterior.

El duelo histórico entre Toluca y Tigres

El enfrentamiento entre Toluca y Tigres en la final del Apertura 2025 representa mucho más que un título en juego. Para Toluca y Mohamed es la oportunidad de consolidar un bicampeonato y reafirmar su regreso a la élite. Para Tigres, significa romper con la mala racha y sumar su novena estrella en la Liga MX.

Toluca y Tigres se enfrentaron en el Clausura 2025 en las semifinales. REUTERS/Daniel Becerril

La última vez que cada uno jugó una final dejó lecciones distintas: Toluca celebró un campeonato histórico, mientras que Tigres sufrió una derrota dolorosa. Ahora ambos equipos llegan como los mejores de la fase regular, lo que garantiza una serie de alto nivel.