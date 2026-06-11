Así disfrutaron los políticos de la 4T el triunfo de México en la inauguración del Mundial 2026

Sheinbaum y gobernadores celebran a distancia el triunfo de México.

Mientras miles de aficionados llenaban el Estadio Ciudad de México para presenciar la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la mayoría de los principales cuadros políticos de la llamada Cuarta Transformación siguieron el encuentro a distancia para seguir los lineamientos de su supuesta “austeridad”.

A diferencia de otros actores políticos como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez o el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quienes sí acudieron al inmueble, gobernadores, legisladores y la propia presidenta Claudia Sheinbaum optaron por observar el encuentro desde plazas públicas, oficinas gubernamentales, eventos masivos y sedes organizadas para la transmisión del torneo.

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Samuel García asiste al Estadio Ciudad de México para el debut del Mundial 2026. (Foto: X/@samuel_garcias)

La decisión ocurrió en una jornada marcada no sólo por el arranque de la máxima fiesta del fútbol mundial, sino también por diversas manifestaciones sociales que se desarrollaron en distintos puntos de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada siguieron el partido desde la Gustavo A. Madero

La presidenta Claudia Sheinbaum no asistió al Estadio Ciudad de México y eligió presenciar el encuentro desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, donde se instaló una de las zonas de convivencia para seguir la inauguración mundialista.

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Durante el encuentro, la mandataria compartió mensajes de respaldo a la Selección Mexicana y celebró los goles que dieron la victoria al conjunto nacional.

Tras el triunfo sobre Sudáfrica, Sheinbaum difundió un mensaje de felicitación dirigido tanto a los jugadores como a la afición mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre México y Sudáfrica. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La presidenta destacó el ambiente festivo que se vivió en el país durante el arranque de la Copa del Mundo y reconoció el desempeño del equipo nacional en una noche histórica para el fútbol mexicano, que por tercera ocasión alberga una inauguración mundialista.

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Ricardo Monreal convierte la Cámara de Diputados en una tribuna mundialista

Uno de los políticos más activos durante la jornada fue el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien siguió el partido acompañado de integrantes de su equipo de trabajo dentro del recinto legislativo.

Desde horas antes del silbatazo inicial compartió imágenes junto a colaboradores observando la ceremonia inaugural y posteriormente celebró los dos goles de la Selección Mexicana mediante publicaciones en redes sociales.

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Ricardo Monreal sigue el Mundial 2026 desde la Cámara de Diputados.

Previo al encuentro, Monreal aseguró que el Mundial debía convertirse en un momento de unidad nacional por encima de diferencias políticas, ideológicas o religiosas. Incluso se animó a pronosticar una victoria mexicana por marcador de 2-1.

Durante una entrevista concedida minutos antes del arranque del partido, el legislador también fue cuestionado sobre las protestas registradas en la capital del país.

En respuesta, defendió la postura del gobierno federal frente a las movilizaciones y sostuvo que la administración de Claudia Sheinbaum había privilegiado el diálogo y evitado cualquier tipo de confrontación.

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Gobernadores morenistas se suman desde fan fest y espacios públicos

La celebración también se trasladó a diversos estados gobernados por Morena, donde mandatarios locales aprovecharon los festivales organizados alrededor del Mundial para convivir con ciudadanos y seguir el debut de México.

Gobernadores de Morena siguen el Mundial 2026 desde fan fest y plazas públicas.

Entre los casos más destacados estuvieron:

Mara Lezama , gobernadora de Quintana Roo, siguió el encuentro desde las actividades del FutFest instaladas en Chetumal, Bacalar, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres .

Marina del Pilar Ávila observó el partido desde el Baja Fut Fest , donde compartió imágenes del ambiente entre aficionados de Baja California.

Layda Sansores destacó la denominada “Fiesta del Jaguar” organizada en Campeche para que emprendedores y familias disfrutaran del encuentro.

Evelyn Salgado promovió los puntos de transmisión instalados en Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo .

Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el espacio “Jalo Futbolero” en Morelia , equipado con una pantalla gigante para seguir los partidos.

Alfonso Durazo compartió imágenes observando el encuentro desde el Palacio de Gobierno de Sonora.

La ausencia de gobernadores morenistas en el estadio fue prácticamente total.

Aunque entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Monterrey tienen un papel central en la organización mundialista, la mayoría de los mandatarios estatales eligieron participar en actividades locales relacionadas con la Copa del Mundo.

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Protestas de la CNTE y madres buscadoras marcaron la inauguración

El inicio del Mundial 2026 estuvo acompañado por una serie de movilizaciones sociales que buscaron aprovechar la atención internacional concentrada sobre México.

Colectivos de madres buscadoras realizaron acciones en los alrededores del Estadio Ciudad de México para visibilizar la problemática de las desapariciones en el país.

Manifestaciones marcan el arranque del Mundial 2026 en la CDMX. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Algunas agrupaciones colocaron fichas de búsqueda e intervinieron espacios publicitarios cercanos al inmueble.

De manera paralela, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvieron protestas, bloqueos y movilizaciones en distintos puntos de la capital, en demanda de la derogación de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE.

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Las manifestaciones provocaron afectaciones viales y generaron un intenso debate político durante las horas previas al partido inaugural.

Mundial 2026 inicia entre celebración futbolística y debate político

La victoria de México por 2-0 frente a Sudáfrica permitió a la Selección Nacional romper una larga racha sin triunfos en partidos inaugurales de Copa del Mundo y dio inicio oficialmente a una edición histórica del torneo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

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Mundial 2026 inicia entre celebración futbolística y debate político en México. EFE/ José Méndez

Sin embargo, la jornada también reflejó el contraste entre la celebración deportiva y los reclamos sociales que continúan presentes en el país.

Mientras el balón rodaba en el Estadio Ciudad de México y millones de personas seguían el encuentro desde plazas, hogares y espacios públicos, figuras de la Cuarta Transformación optaron por sumarse a la fiesta mundialista desde sus estados, oficinas o eventos alternos.

La imagen que dejó el primer día del Mundial fue la de una clase política oficialista que celebró el triunfo de la Selección Mexicana a distancia, en medio de una capital que vivió simultáneamente una noche de euforia futbolística y de manifestaciones sociales que buscaron hacerse visibles ante los ojos del mundo.