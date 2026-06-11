Interpol activa Ficha Amarilla para localizar a Karla Alejandra Tela, vista por última vez en Puebla en 2024

Autoridades presumen que la joven habría podido estar en 4 países. Crédito: Interpol

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una “Ficha Amarilla” para la búsqueda internacional de Karla Alejandra Tela Flores, joven mexicana vista por última vez el 14 de julio de 2024 en la ciudad de Puebla, cuando tenía 25 años de edad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) gestionó la solicitud del mecanismo a través de la coordinación interinstitucional con el organismo internacional.

La ficha, registrada bajo el número 2026-38316, permite que autoridades de los países miembros de Interpol accedan a la información del caso para coadyuvar en su localización.

PUBLICIDAD

Las fichas amarillas son el mecanismo que utiliza Interpol para difundir información sobre personas desaparecidas a nivel internacional y facilitar su búsqueda.

Cuatro países figuran como probables destinos de la joven

La activación del mecanismo fortalece las acciones de búsqueda que realiza la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

PUBLICIDAD

Karla Alejandra Tela Flores nació el 24 de enero de 1999 en Puebla y tenía 25 años al momento de su desaparición; hoy tendría 27.

La ficha de Interpol registró a Guatemala, Belice, Estados Unidos y Canadá como los países que Karla Alejandra probablemente visitó.

La activación de la ficha fue revelada por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Crédito: FGE Puebla.

Es descrita como una joven de 1.60 metros, cabello negro y ojos castaño oscuro. Presenta un lunar de color claro de aproximadamente 0.5 cm en la pantorrilla izquierda y una cicatriz lineal de 3 cm en la ingle izquierda, producto de una cirugía.

PUBLICIDAD

Cuenta con cuatro tatuajes:

Un rostro con ojos y boca de formas irregulares en color negro en la clavícula izquierda

La silueta de un cráneo en la cara anterior del brazo izquierdo

La figura de un diablito en color rojo en el antebrazo derecho

Un gatito en color negro en la muñeca izquierda

Sus padres son Tela Lucero Narcizo y Flores Cruz Verónica Gabriela. La ficha de Interpol detalla que Alejandra habla únicamente español.

La FGE reiteró su compromiso de emplear todos los mecanismos disponibles

La Fiscalía General del Estado de Puebla solicitó que quien cuente con información sobre su paradero se comunique al teléfono 2222 11 79 00, extensión 4035, o con la Secretaría General de Interpol.

PUBLICIDAD

La institución afirmó que toda información será atendida conforme a los protocolos de búsqueda y colaboración internacional correspondientes.

La joven desapareció desde el año 2024. Crédito: Redes Sociales

La FGE señaló que trabaja de manera coordinada con autoridades nacionales e internacionales en favor de las familias y de los poblanos, y que empleará todos los mecanismos legales, tecnológicos e institucionales disponibles para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

La Ficha Amarilla: mecanismo de búsqueda internacional

Según el sitio oficial de Interpol, la Ficha Amarilla se activa en casos de sustracción parental, secuestro o desapariciones inexplicables, con sospechas de traslado internacional.

En 2025, el organismo emitió 3 mil 474 fichas amarillas en todo el mundo.

La ficha se publica tras una solicitud formal del país miembro a través de su Oficina Central Nacional, y la Secretaría General del organismo la registra en su base de datos para que todas las policías miembro puedan consultarla.

PUBLICIDAD

Además, alerta a funcionarios fronterizos para que identifiquen a la persona en caso de que intente cruzar una frontera, lo que dificulta su traslado inadvertido entre países.

Tipos de fichas de la Interpol. Crédito: Interpol

Interpol opera con un sistema de alertas clasificadas por colores: Ficha Roja para búsqueda y arresto, Azul para recopilar información sobre una persona en el marco de una investigación, Negra para identificar cadáveres, Verde para advertir sobre personas con actividad criminal, Naranja para amenazas inminentes a la seguridad pública y Púrpura para documentar métodos utilizados por criminales.

PUBLICIDAD

La Ficha Amarilla es la única diseñada exclusivamente para localizar a personas desaparecidas sin implicación penal.