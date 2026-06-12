Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 11 de junio

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto registra el estatus en en tiempo real de sus vuelos.
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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del 11 de junio.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: VB186
Destino: Chicago
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:45
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4240
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4380
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:13
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1100
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:42
Estado: Demorado
Vuelo: Y4390
Destino: Culiacan
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:40
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1684
Destino: Austin
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM644
Destino: L.Angeles
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1150
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 10:40
Estado: Demorado
Vuelo: DL576
Destino: Atlanta G
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 11:20
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4740
Destino: Las Vegas
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:55
Estado: Demorado
Vuelo: UA2252
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 12:50
Estatus: Demorado
Vuelo: DL599
Destino: Atlanta G
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 15:25
Estado: Demorado
Vuelo: VB1426
Destino: Veracruz
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AM394
Destino: Huatulco
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:20
Estatus: Demorado
Vuelo: AM2646
Destino: Zacatecas
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:25
Estado: Demorado
Vuelo: TK181
Destino: Estambul
Aerolínea: Turkish Airlines
Hora: 19:00
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
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¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
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En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
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El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
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La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
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