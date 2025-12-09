México Deportes

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

El exdelantero lanzó una crítica demoledora en televisión al considerar ineficaz la etapa del español en Monterrey

La frase del analista encendió las redes y puso bajo la lupa cada uno de los números del español en Rayados.

La estancia de Sergio Ramos en el futbol mexicano llegó a su fin tras la eliminación de Monterrey en las semifinales del Torneo Apertura 2025 frente a Toluca, resultado que marcó el cierre de su etapa y el anuncio de que continuará su trayectoria en el extranjero.

La noticia se propagó de inmediato entre seguidores, especialistas y medios deportivos, quienes no tardaron en analizar el impacto del histórico defensor español durante su paso por la Liga MX.

El excapitán del Real Madrid y referente de la selección española generó opiniones divididas, aunque una de las reacciones más severas provino de Carlos Hermosillo, antiguo delantero de Cruz Azul y actualmente comentarista en Fox Sports. El analista no solo cuestionó la permanencia del zaguero en territorio mexicano, sino que aseguró que su partida representaba un alivio para la institución regiomontana.

Qué dijo Tato Noriega de la salida de Sergio Ramos, quien confirmó que no seguirá en Rayados (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la emisión del programa La Última Palabra, Hermosillo lanzó un comentario que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales debido a su dureza: “Él tiene una trayectoria espectacular, pero lo que vino a aportar aquí no sirvió para nada”. Sus palabras se difundieron ampliamente entre los aficionados, generando debate sobre si la actuación del defensor cumplió o no con las expectativas generadas desde su llegada.

A lo largo de su paso por Rayados, Ramos participó en 34 encuentros oficiales y registró cerca de 2,800 minutos sobre el terreno de juego. En ese periodo consiguió ocho anotaciones: cinco en la Liga MX, una en la Concacaf Champions Cup, una más en la Leagues Cup y otra durante el Mundial de Clubes, donde logró marcar frente al Inter de Milán. Aunque no sumó asistencias, su papel fue recurrente tanto en el juego aéreo como en la línea defensiva.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Toluca v Monterrey - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 6, 2025 Monterrey's Sergio Ramos celebrates scoring their first goal from the penalty spot with German Berterame REUTERS/Eloisa Sanchez

Sin embargo, también acumuló nueve tarjetas amarillas y una expulsión, factores que algunos seguidores y analistas consideran claves al evaluar su aporte general. Pese a ello, una parte de la afición reconoce que su liderazgo, experiencia internacional y presencia en el vestidor influyeron positivamente en distintos momentos del torneo.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 29, 2025 Monterrey's Sergio Ramos in action with Club America's Erick Sanchez REUTERS/Raquel Cunha

La despedida del defensor abre ahora un nuevo capítulo para Monterrey, que buscará reestructurar su zaga, mientras que el futuro de Ramos volverá a ubicarse en el radar europeo o en otra liga que esté interesada en su experiencia. Su salida deja sensaciones encontradas, pero también una huella mediática que seguirá generando conversaciones en los próximos días.

