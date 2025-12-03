Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX

Los Xolos consiguieron su primer título de Liga MX ante los Diablos Rojos del Toluca en 2012. Crédito: Juan Pablo Zamora Pérez @Cuartoscuro

Un día como hoy, 2 de diciembre de 2012, los Xolos de Tijuana escribieron la página más laureada de su historia, al conquistar su primer y único título de Liga MX.

Han pasado ya 13 años de aquella hazaña, pero el recuerdo sigue vivo en la memoria de la afición fronteriza, que vio cómo un club joven, apenas con un año en Primera División, se consagraba campeón frente a Toluca en su casa con un marcador global de 4-1.

Ese campeonato obtenido en el Estadio Nemesio Diez no sólo representó un logro deportivo, sino también un símbolo de identidad para la ciudad de Tijuana y su afición. Los Xolos demostraron que con trabajo, disciplina y un proyecto sólido podían competir contra los grandes del futbol mexicano.

Jugadores como Pablo Aguilar, Fidel Martínez, Richard Ruiz y Duvier Riascos fueron fundamentales para el último campeonato de Xolos en Liga MX. Credito:CUARTOSCURO.COM

Con la reciente eliminación ante Tigres en el Apertura 2025, hoy, más de una década después, la pregunta que ronda entre sus seguidores es cuándo volverán a repetir aquella hazaña.

El campeonato histórico de Xolos en 2012

El Apertura 2012 fue el torneo que cambió para siempre la historia de los Xolos de Tijuana. Bajo la dirección de Antonio Mohamed, el equipo mostró un estilo de juego sólido, con una defensa férrea y un ataque veloz que sorprendió a propios y extraños.

Desde la fase regular se consolidaron como uno de los clubes más difíciles de vencer, al igualar en puntos al líder de la tabla, que era el propio Toluca, y en la liguilla confirmaron su poderío.

El "turco" se ha convertido en uno de los estrategas más influyentes del futbol mexicano. En esta ocasión consiguió darle su primer y único campeonato a los Xolos de Tijuana. Crédito: X/ @xolospost

La final contra Toluca fue el escenario donde se escribió la página más gloriosa del club. En el partido de ida, disputado el 29 de noviembre de 2012 en el Estadio Caliente, Xolos se impuso 2-1 gracias a los goles de Fidel Martínez y Pablo Aguilar, quienes aprovecharon la intensidad de la afición fronteriza para marcar diferencia. Toluca respondió con un tanto de Edgar “El pájaro” Benítez, pero la ventaja quedó del lado de Tijuana.

La vuelta, jugada el 2 de diciembre de 2012 en el Estadio Nemesio Diez, fue aún más memorable. Los Xolos mostraron madurez y temple en un escenario complicado, logrando un triunfo 2-0 con dos anotaciones consecutivas de Richard Ruiz y Duvier Riascos. El marcador global de 4-1 selló el campeonato y dejó sin opciones a los Diablos Rojos, que no pudieron contener la velocidad y contundencia del ataque tijuanense.

Los Xolos consiguieron su primer título de Liga MX en la compleja cancha del Nemesio Diez. Credito:CUARTOSCURO.COM

Participaciones destacadas y momento actual de los Xolos de Tijuana

Tras el campeonato, los Xolos se mantuvieron como un equipo competitivo. Han logrado clasificar a la Liguilla en siete ocasiones desde 2012, alcanzando incluso semifinales en dos ocasiones. Sin embargo, la irregularidad y los cambios constantes en la plantilla han impedido que vuelvan a levantar el trofeo.

Es por ello que actualmente los Xolos atraviesan un proceso de reestructuración. Después de esta última participación en la que brillaron nombres como el de Gilberto Mora, el club ha manifestado que se encuentra en planes de reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026, con la esperanza de volver a ser protagonistas.

A pesar de la derrota ante Tigres, Gilberto Mora ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo, ya que actualmente ha despertado el interés de clubes europeos. REUTERS/Daniel Becerril

La afición fronteriza, por su parte, mantiene viva la ilusión. El recuerdo de aquel campeonato de 2012 sigue siendo un motor de orgullo. Se cumplen 13 años de la gloria de Xolos, y aunque el camino ha tenido altibajos, el sueño de volver a ver al equipo levantar un título permanece intacto.