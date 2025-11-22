Así festejaron los equipos de la Liga MX el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La mexicana es una fanática declarada del futbol y los equipos de la Liga MX se encargaron de conmemorar su triunfo en Miss Universo. Crédito: Instagram/ @@fatimaboschfdz

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, coronándose en Tailandia el 20 noviembre de 2025. Su victoria fue celebrada como un logro nacional que trascendió el ámbito de los certámenes de belleza.

La coronación de Bosch se vivió como un triunfo colectivo y la noticia desató festejos masivos en todo el país, con mensajes de orgullo emitidos por instituciones de toda índole.

En medio de la euforia, clubes de la Liga MX como Chivas y Toluca se sumaron a las felicitaciones, reforzando la idea de que, así como el futbol, su éxito también forma parte de la identidad mexicana.

Cómo felicitaron los equipos de la Liga MX a Fátima Bosch

El futbol mexicano, siempre cercano a las emociones populares, se convirtió en un espacio más para celebrar la cuarta corona de Miss Universo para México.

En primera instancia, es bien conocido el hecho de que Fátima Bosch es originaria de Tabasco, pero ella se ha encargado de manifestar que su corazón le pertenece a Chivas.

"¡ @fatimaboschfdz obtiene la cuarta corona para nuestro país en Miss Universo! 👑" -Fátima Bosch es aficionada de las Chivas y así festejó el rebaño su triunfo. Crédito: Instagram/ @chivas

Es por ello que los del Rebaño Sagrado fueron los primeros en pronunciarse. En sus redes sociales compartieron un mensaje emotivo acompañado de una imagen de Bosch con una camiseta rojiblanca personalizada con su nombre y el dorsal 4, en alusión a la cuarta corona obtenida por México en Miss Universo.

La afición rojiblanca celebró el gesto como un símbolo de orgullo compartido, reforzando la conexión entre su triunfo y la identidad del club.

Toluca felicitó a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo 2025, celebrando el orgullo tabasqueño a partir de su conexión con Jesús Gallardo. Crédito: X/ @TolucaFC

Manteniendo esa línea, Toluca también celebró la victoria de Bosch, destacando el orgullo tabasqueño. En su publicación, el club escarlata vinculó a la modelo con su jugador Jesús Gallardo, también originario de Tabasco.

Fátima Bosch como una fanática del futbol fuera de México

Además de las felicitaciones recibidas, Fátima Bosch mostró su cercanía con el deporte asistiendo, apenas semanas antes de su coronación, al partido amistoso entre México y Ecuador en el Estadio Akron, el 14 de octubre.

Fátima Bosch presente en el Estadio Akron para manifestar su apoyo a la Selección Mexicana en su duelo frente a Ecuador. Crédito: Instagram/ @fatimaboschfdz

La modelo compartió imágenes en Instagram desde el recinto, donde se le vio disfrutando del encuentro y apoyando al Tri.

Más allá de México, se ha comprobado que la modelo es aficionada de equipos de la élite europea, tales como el Real Madrid y el Inter de Milán. Esta conclusión se obtuvo a partir de sus redes, en donde ha manifestado su apoyo hacia estos conjuntos.

La ahora Miss Universo ha declarado en redes ser seguidora de equipos de Europa como el Real Madrid y del Inter de Milán. Crédito: Instagram/ @fatimaboschfdz

Estos hechos confirman que el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no sólo puso a México en lo más alto del certamen, sino que también generó un puente con el deporte y la cultura nacional.