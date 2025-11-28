México Deportes

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

El duelo entre Toluca y Juárez contará con la presencia de tres mujeres en el cuerpo arbitral, encabezadas por Katia Itzel García, quien continua sumando reconocimientos internacionales

La silbante hará historia al
La silbante hará historia al pitar el Toluca vs. Juárez en la vuelta de los cuartos de liguilla. Crédito: Instagram/@yosoychax

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol reveló las designaciones para los cuatro partidos de la vuelta de cuartos de final de la Liga MX, y entre ellas destaca un hecho histórico: Katia Itzel García será la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla como central.

La noticia se confirmó al anunciarse que Katia Itzel dirigirá el duelo de vuelta entre FC Juárez y Toluca FC, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025.

Nunca antes una mujer había sido designada como árbitra central en una fase final de la Liga MX. Además, estará acompañada por Karen Díaz Medina y Sandra Elizabeth Ramírez como asistentes, conformando, de igual manera, la primera tripleta femenina en estas instancias.

La Comisión de Árbitros reveló
La Comisión de Árbitros reveló a los silbantes designados para el duelo entre Toluca y Juárez, destacando la presencia de Katia Itzel García como central. (Cortesía Comisión de Árbitros FMF)

Cuál es la experiencia de Katia Itzel García pitando partidos importantes

La Comisión de Árbitros y aficionados subrayaron el carácter histórico de esta designación, que marca un hito en la inclusión de mujeres en el futbol mexicano.

En este sentido, García no es una novata en el arbitraje, ya que:

  • En Liguillas anteriores ya había participado como cuarta árbitra, en encuentros de alto perfil como América vs León y América vs Chivas.
  • Ha dirigido partidos de Liga MX varonil en fase regular, consolidándose como una de las árbitras más confiables del país.
  • Ha pitado tres finales de la Liga MX Femenil.
  • Su talento ha sido reconocido más allá de México, ya que en 2024 fue nombrada la sexta mejor árbitra del mundo por la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).
  • En 2025 volvió a ser nominada entre las mejores.
  • Ha participado en torneos FIFA juveniles y está considerada para ser la primera mexicana en arbitrar un Mundial varonil en 2026.
La silbante no para de
La silbante no para de sumar reconocimientos internacionales y en el futbol nacional. Crédito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

La importancia del duelo de liguilla entre Toluca y Juárez

Estos logros la convierten en referente internacional y en símbolo de inspiración para mujeres mexicanas que buscan abrirse camino en el deporte. Su ascenso culmina ahora con la responsabilidad de ser la máxima autoridad en un partido de cuartos de final.

El duelo que dirigirá Katia Itzel no será sencillo, ya que llega cargado de tensión y expectativa. En la ida, disputada en Ciudad Juárez, los Bravos sorprendieron con un gol tempranero de Jesús Murillo, pero los Diablos Rojos reaccionaron y lograron remontar con anotaciones de Antonio Briseño y Paulinho para imponerse 2-1.

El duelo entre Toluca y
El duelo entre Toluca y Juárez marcará un suceso histórico en el futbol mexicano al ser el primero en esta instancia pitado por una mujer. Crédito: Kyle Terada-Imagn Images

Con ese resultado, Toluca, actual campeón y líder general del torneo, parte con ventaja y buscará confirmar su pase ante su afición en el estadio Nemesio Diez. Por su parte, Juárez está obligado a ganar por al menos dos goles para seguir con vida en la competencia, lo que convierte este partido en una auténtica prueba de máxima exigencia para los equipos y para la silbante, que tendrá la responsabilidad de mantener el orden en un escenario de alta presión.

