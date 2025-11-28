México Deportes

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

El conjunto azulcrema enfrenta una desventaja de dos goles tras caer en la ida, mientras Monterrey llega con confianza y mayores probabilidades de avanzar

La Inteligencia Artificial de Copilot
La Inteligencia Artificial de Copilot pronostica una victoria 2-1 del Amétrica sobre Monterrey, marcador que posicionaría a los Rayados en las semifinales del Apertura 2025.

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Monterrey y América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025: el modelo proyecta una victoria 2‑1 del América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El análisis indica que las Águilas recibirán a Rayados con la misión de revertir el 2-0 sufrido en la ida. El Estadio Ciudad de los Deportes será escenario de un duelo cargado de tensión, donde América necesita una noche perfecta para seguir con vida en el Apertura 2025.

Monterrey llegaría con ventaja y confianza tras imponerse en casa, pero sabiendo que un gol en la capital podría sentenciar la serie. El estratega español, Domènec Torrent, mostró solidez táctica en el primer encuentro, mientras que el América, dirigido por André Jardine, careció de claridad ofensiva y apenas inquietó al arquero Luis Cárdenas.

Jardine calificó como "una vergüenza"
Jardine calificó como “una vergüenza” el arbitraje en la ida ante Rayados y aseguró que varias decisiones afectaron al América. (Facebook / Club América )

Antecedentes del partido de ida entre América y Monterrey

El partido de ida en el Estadio BBVA terminó con un 2-0 a favor de Monterrey, gracias a un gol de Sergio Canales y un autogol de Igor Lichnovsky. América no logró disparar a puerta y se vio superado en intensidad y control de juego.

Los Rayados dominaron la posesión y dejaron la sensación de superioridad, lo que les permite llegar al duelo de vuelta con una ventaja cómoda.

Probabilidades de América y Monterrey para clasificarse a semifinales

Con base en el resultado y las estadísticas que dejó la ida (Monterrey 2-0 América), las probabilidades estimadas son:

  • Empate en la vuelta: 25%
  • Triunfo del América (para este partido): 40%
  • Triunfo de Monterrey (para este partido): 35%
  • Avance de Monterrey (en el global): 70%
  • Avance del América (en el global): 30%

América ha demostrado mejorar jugando en localía en la Ciudad de los Deportes y suele elevar su volumen ofensivo en casa, lo que sostiene una probabilidad mayor de triunfo en el partido.

Sergio Canales de Monterrey reacciona
Sergio Canales de Monterrey reacciona este miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre Monterrey y América en el estadio BBVA, en Guadalupe (México). EFE/ Miguel Sierra

Sin embargo, la ventaja de dos goles históricamente disminuye la tasa de remontadas y hace más probable que el visitante administre el resultado. Además, hay que señalar que Monterrey avanza con empate, derrota por un gol o incluso perdiendo por dos si marca al menos uno (dependiendo del reglamento de tiempos extra sin gol de visitante).

Pronóstico final del duelo entre América y Monterrey

Es por ello que América necesita ganar por dos goles sin recibir para forzar tiempos extra, o por tres para avanzar directo. La presión de la localía y el apoyo de la afición serán determinantes, pero el equipo de Jardine deberá ajustar su ataque: jugadores como Luis Malagón y Alejandro Zendejas estarán obligados a aparecer, mientras que Álvaro Fidalgo debe recuperar protagonismo en la creación.

El arquero americanista se convirtió
El arquero americanista se convirtió en uno de los jugadores más importantes del partido, al evitar que la derrota fuera más abultada. REUTERS/Eloisa Sanchez

Monterrey, en cambio, puede manejar el ritmo del partido. Con Canales y Germán Berterame como referentes ofensivos, buscará un gol que complique aún más la remontada. Su defensa, liderada por Sergio Ramos y Gerardo Arteaga, intentará repetir la solidez mostrada en la ida, consciente de que mantener el cero es casi sinónimo de clasificación.

En un duelo que promete intensidad y dramatismo, América tiene posibilidades reales de ganar el partido si logra un gol temprano y mantiene orden defensivo. Sin embargo, Monterrey parte como favorito por su ventaja de 2-0 y su capacidad de contragolpe. Es así que el escenario más probable apunta a que América se lleve la victoria en la vuelta, pero Monterrey avance por global.

