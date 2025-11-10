México Deportes

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

El estratega mexicano dejó a los Tuzos en la novena posición de la tabla y alcanzó la fase de repechaje del Apertura 2025

Jaime Lozano es despedido de
Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A tan solo unos días de que se lleve a cabo el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX, el club Pachuca tomó la decisión de rescindir el contrato a Jaime Lozano. En horas recientes Tuzos sostuvo una charla con el estratega y no tuvo más paciencia con el proyecto del técnico mexicano, así que tras perder ante Santos en la última jornada decidieron despedir al Jimmy Lozano.

Más tarde, Grupo Pachuca confirmó que terminó su relación laboral con el ex técnico de la selección mexicana. A través de sus redes sociales compartió un comunicado en el que explicó que, tras un común acuerdo, la gestión de Lozano con los Tuzos concluyó.

“El club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, se lee en el boletín.

Pachuca le da las gracias
Pachuca le da las gracias a Jaime Lozano (X/ @Tuzos)

A su vez, la institución agradeció los meses en los que el Jimmy comandó al conjunto de la Bella Airosa. “Agradecemos profundamente el tiempo que dedicó al proyecto y el esfuerzo que entregó día a día para representar nuestros valores dentro y fuera de la cancha”, agregaron.

También, reconocieron la calidad de persona que es el entrenador que ganó el bronce con México en Tokio 2020. “Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club”.

Jaime Lozano llegó a los Tuzos para tomar el cargo que dejó Guillermo Almada previo al Mundial de Clubes. Desde entonces, la gestión del Jimmy recibió una serie de críticas por no pasar la primera fase del campeonato y las inconsistencias que tuvo en su planteamiento táctico.

Jaime Lozano solo tuvo seis
Jaime Lozano solo tuvo seis victorias en el Apertura 2025 (Maria Lysaker-Imagn Images via REUTERS)

En cuanto a su papel en la Liga MX consiguió solo seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, con esto concluyó en la novena posición y sumó 22 puntos. En su último partido ante Santos Laguna, dejó escapar tres puntos que los pudo haber colocado en la séptima posición del torneo. Este resultado obligó a la directiva a dialogar con el estratega para concluir lo más pronto su administración en el club por la falta de resultados.

¿Quién dirigirá a Pachuca en el Play In?

De acuerdo con lo que explicó el club, este mismo lunes 10 de noviembre informarán quién asumirá la dirección técnica para el partido ante Pumas en el Play In, juego que podría jugarse el 19 o 20 de noviembre. “En las próximas horas comunicaremos quién tomará las riendas del primer equipo”, precisaron.

