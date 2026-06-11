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Cómo consumir té de cúrcuma o jengibre en ayunas para ayudar a bajar los triglicéridos

El té de cúrcuma o jengibre en ayunas gana popularidad como apoyo para bajar los triglicéridos y mejorar el perfil metabólico

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Junto con una alimentación balaceada y otros hábitos saludables esta bebida puede tener importantes beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de té de cúrcuma o jengibre por la mañana en ayunas gana popularidad entre quienes buscan reducir los triglicéridos y mejorar el perfil metabólico.

Especialistas señalan que estas infusiones pueden aportar efectos antiinflamatorios y antioxidantes, además de contribuir a regular el metabolismo de las grasas.

La evidencia disponible indica que el consumo regular de estos tés puede favorecer una disminución en los niveles de triglicéridos, particularmente en personas con cifras elevadas, aunque los especialistas insisten en que su impacto depende de mantener una alimentación equilibrada y actividad física constante.

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Ilustración plana de un hombre mirando una vena roja parcialmente obstruida por depósitos amarillos y una flecha roja en ascenso sobre un fondo claro.
Los triglicéridos son peligrosos cuando se encuentran elevados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar té de cúrcuma o jengibre en ayunas para ayudar a bajar los triglicéridos

Tomar té de cúrcuma o jengibre en ayunas se ha popularizado como una opción natural para mejorar la salud metabólica.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Universidad de Granada, entre los beneficios más destacados se encuentran los siguientes:

  • Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes: Tanto la cúrcuma (por su componente activo, la curcumina) como el jengibre contienen compuestos que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el organismo. Esto puede tener un efecto positivo sobre la salud cardiovascular y metabólica.
  • Mejora del metabolismo y la digestión: El jengibre puede aumentar ligeramente el metabolismo y favorecer la digestión, lo que ayuda a controlar el peso y, en consecuencia, puede influir en los niveles de triglicéridos.
  • Efectos sobre el perfil lipídico: Estudios señalan que el consumo regular de té de jengibre y cúrcuma puede contribuir a descensos modestos en triglicéridos, colesterol total y LDL (colesterol “malo”), especialmente en personas con valores elevados. Sin embargo, estos efectos son complementarios y no sustituyen un tratamiento médico o cambios en el estilo de vida.
  • Otros beneficios: Mejora la sensación de saciedad, refuerza el sistema inmunológico, ayuda a la desintoxicación del organismo y puede contribuir a la regulación de la glucosa sanguínea, lo que también influye en el metabolismo de las grasas.

Es importante recordar que el té de cúrcuma y jengibre debe considerarse un complemento y no un sustituto de una dieta baja en grasas saturadas y azúcares, ni del ejercicio regular.

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Té de jengibre con limón, una bebida saludable y natural llena de beneficios y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y tomar té de cúrcuma o jengibre en ayunas para bajar los triglicéridos

Aquí tienes una guía sencilla y segura para preparar y tomar té de cúrcuma o jengibre en ayunas, enfocado como complemento para mejorar tu perfil de triglicéridos.

Recuerda que este tipo de infusiones pueden apoyar un estilo de vida saludable, pero no sustituyen el tratamiento médico ni la dieta recomendada por tu médico.

Ingredientes (para una taza):

  • 1 trozo pequeño de raíz de jengibre fresco (2-3 cm) o 1 cucharadita de jengibre en polvo o
  • 1 trozo pequeño de raíz de cúrcuma fresco (2-3 cm) o 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • 1 taza de agua (250 ml)
  • Jugo de medio limón (opcional)
  • Miel al gusto (opcional, no recomendada si quieres controlar triglicéridos)

Preparación:

  1. Lava y pela el jengibre o la cúrcuma si usas la raíz fresca.
  2. Hierve el agua.
  3. Añade el jengibre o la cúrcuma al agua hirviendo.
  4. Deja hervir a fuego bajo durante 5-10 minutos.
  5. Cuela la infusión.
  6. Añade jugo de limón si lo deseas.
  7. Si necesitas endulzar, usa muy poca miel o evita añadir azúcar.

Consejo: Si usas cúrcuma en polvo, agrega una pizca de pimienta negra para mejorar la absorción de la curcumina.

Cómo tomarlo

  • Bebe una taza de té de jengibre o cúrcuma por la mañana, en ayunas.
  • Puedes alternar los días: un día té de jengibre, otro día té de cúrcuma, o combinarlos en una sola infusión.
  • No excedas dos tazas al día para evitar malestar estomacal.
  • Hazlo parte de una rutina acompañada de dieta balanceada y actividad física.
té de jengibre y curcuma
Consulta a tu médico si tienes enfermedades crónicas, tomas anticoagulantes o estás embarazada. (Archivo)

Recomendaciones importantes

  • Consulta a tu médico antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente si tienes enfermedades crónicas, tomas medicamentos anticoagulantes o estás embarazada.
  • No sustituyas comidas por la infusión.
  • Suspende su consumo si presentas molestias digestivas o reacciones adversas.

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