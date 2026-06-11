Números de emergencia a donde puedes llamar si eres extranjero y visitas México durante el mundial 2026 en caso de crisis

En caso de enfrentar una situación de riesgo o urgencia durante su estancia en México, los extranjeros pueden comunicarse a diversos números de emergencia habilitados para recibir atención inmediata.
La línea nacional 911 funciona en todo el país y canaliza reportes de accidentes, delitos o problemas de salud a las autoridades correspondientes, según información oficial publicada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Además, consulados y embajadas cuentan con teléfonos de guardia para asistencia consular, útiles ante pérdida de documentos, detenciones o incidentes legales.
El acceso a estos servicios permite a los visitantes obtener apoyo rápido ante cualquier eventualidad.
Qué hacer en caso de tener una emergencia si eres extranjero y visitas México durante el mundial 2026
Si eres extranjero y visitas México durante el Mundial 2026, esto es lo que debes hacer en caso de emergencia y los números clave de atención:
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1. Llama al 911 Es el número nacional para emergencias en México. Atiende situaciones de policía, ambulancia, bomberos y protección civil, y está disponible las 24 horas en todo el país. La llamada es gratuita desde cualquier celular o teléfono fijo.
2. Línea de atención turística (Ángeles Verdes) Marca el 078 para orientación en carretera, apoyo mecánico o asistencia turística. También puedes usar la app Ángeles Verdes. El servicio opera los 365 días del año y está dirigido a visitantes nacionales y extranjeros.
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3. LOCATEL CDMX En la Ciudad de México, llama al 55 5658 1111 para reportar personas desaparecidas, recibir orientación, información sobre hospitales o canalización a otros servicios.
4. Contacta tu embajada o consulado En caso de robo, pérdida de pasaporte, detención o emergencia consular, contacta a la representación de tu país:
- Estados Unidos: +52 55 5080-2000
- Argentina: +52 55 8556-0472
- Brasil: +52 55 5202-6000
- España: +52 55 5282-2974
5. Hospitales recomendados En la Ciudad de México: Hospital Ángeles, Médica Sur, Centro Médico ABC y Hospital Español. En Guadalajara: Hospital San Javier, Hospital Puerta de Hierro. En Monterrey: Christus Muguerza y Hospital San José.
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6. Centros de atención y telemedicina El C5 de la Ciudad de México cuenta con servicio de telemedicina bilingüe y atención especial para personas extranjeras, además de operadores capacitados en otros idiomas.
7. Secretaría de Turismo Federal Línea directa: 800-008-9090 para atención turística y problemas relacionados con viajes.
Recomendaciones adicionales:
- Guarda estos números en tu celular antes de salir al estadio o a las zonas de aficionados.
- Ante cualquier incidente grave (robo, accidente, detención), contacta primero al 911 y luego a tu embajada.
- Conserva siempre tu identificación y datos de seguro médico a la mano.
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