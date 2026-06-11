México y Brasil abordan una agenda energética que incluye a Pemex y Petrobras, según Lula

Brasil y México acuerdan profundizar pláticas sobre el marco jurídico bilateral comercial. (Presidencia)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que este 10 de junio habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para revisar avances en compromisos de cooperación y diálogo entre ambos gobiernos, según un mensaje publicado en su cuenta de X.

De acuerdo con Lula, la conversación incluye tratativas sobre una agenda de cooperación energética que va de biocombustibles a una eventual firma de un instrumento entre Pemex y Petrobras, además de un acuerdo para profundizar pláticas sobre el marco jurídico bilateral comercial.

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El mandatario brasileño señaló que ambos gobiernos reconocen avances de colaboración en salud, turismo, gobernanza pública y en acciones para fortalecer los sectores científico, tecnológico y de innovación en los dos países.

Lula señala que ambos gobiernos apoyan el fin del embargo a Cuba y expresan preocupación por la situación humanitaria en la isla. REUTERS/Norlys Perez

Según el tuit, México y Brasil reafirmaron su respaldo al multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y el principio de no injerencia; también confirmaron su posición a favor del fin del embargo a Cuba y expresaron preocupación por la situación humanitaria en la isla.

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Lula añadió que instruyeron a sus cancillerías a realizar “en fecha próxima” la VI Reunión de la Comisión Binacional México–Brasil para concretar iniciativas, y reiteraron el apoyo de ambos países a la candidatura de Michelle Bachelet para secretaria general de la ONU.

El presidente brasileño también le deseó éxito a Sheinbaum en la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Luiz Inácio Lula da Silva advierte que la extrema derecha podría usar protestas de la CNTE en México

El presidente de Brasil comparó las protestas de docentes en México con las manifestaciones de 2013 en Brasil durante un discurso en Brasilia. REUTERS/Adriano Machado

El presidente de Brasil advirtió este 10 de junio que la extrema derecha podría aprovechar las protestas de docentes en México para desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según EFE.

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Lula comparó la coyuntura mexicana con las protestas de 2013 en Brasil y sostuvo durante un discurso en Brasilia: “Ahora mismo en México está pasando un poco de lo que ocurrió aquí en 2013”.

El mandatario brasileño recordó que en su país una “reivindicación de 20 centavos" por el alza en el transporte público “sirvió de pretexto para que la extrema derecha se tomara las calles”. En la misma intervención, añadió: “Todo el mundo sabe que 20 centavos no causaría ninguna revolución en ningún lugar del mundo".

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También sugirió participación externa en la agitación: “A veces pienso que hay el dedo de alguien, y tal vez ni siquiera sea mexicano”. El presidente brasileño afirmó que el tema lo abordaría en la llamada telefónica con Sheinbaum que realizo este 10 de junio.

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