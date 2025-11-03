¡Suenan las campanas en la F1! Charles Leclerc anuncia su compromiso con la mexicana Alexandra Saint Mleux

Durante años han sido considerados como una de las parejas más estables del paddock. (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Un ambiente iluminado por velas, rosas rojas en forma de corazón y la presencia de Leo, el perro de la pareja, marcaron el escenario en el que Charles Leclerc, piloto de Ferrari y figura central de la Fórmula 1, anunció su compromiso matrimonial con Alexandra Saint Mleux, creadora de contenido digital y estudiante de Historia del Arte de origen mexicano.

La noticia, difundida a través de redes sociales, captó de inmediato la atención de aficionados y seguidores del automovilismo internacional, quienes celebraron el paso de la pareja hacia una nueva etapa en su vida personal.

El anuncio se realizó en Instagram, donde Alexandra Saint Mleux compartió imágenes del momento en que Leclerc le propuso matrimonio. Las fotografías mostraron una cena privada cuidadosamente preparada, con una decoración que incluía rosas rojas y velas, mientras que Leo, el dachshund miniatura que ambos comparten, portaba una placa con el mensaje: “Papá quiere casarse contigo”. Leclerc acompañó la publicación con la frase “Señor y señora Leclerc”, lo que generó una ola de reacciones positivas tanto en la comunidad de la Fórmula 1 como entre los fanáticos del piloto en todo el mundo.

La mascota de la pareja formó parte de la propuesta generando cientos de mensajes de cariño hacia la pareja. (IG Alexandra Saint Mleux)

Un cuento de hadas hecho realidad

La historia de la pareja se remonta a 2023, cuando ambos coincidieron en un desfile de la París Fashion Week. En ese evento, Leclerc fue presentado a Saint Mleux, quien ya destacaba en redes sociales por su estilo y su enfoque cultural. El piloto había finalizado poco antes una relación de tres años con Charlotte Siné, y meses después comenzó a aparecer en público junto a Alexandra.

Aunque ambos residían en Mónaco, su primer encuentro tuvo lugar en París, corrigiendo así versiones previas sobre el inicio de su relación. Los rumores sobre su cercanía se intensificaron durante el Gran Premio de Mónaco de 2023, cuando Saint Mleux fue vista por primera vez en el entorno del piloto. A pesar de la atención mediática, la pareja optó por mantener un perfil discreto y evitar declaraciones sobre su vida privada, confirmando su relación solo tras varias apariciones públicas conjuntas.

El anuncio del compromiso no pasó desapercibido en la comunidad de la Fórmula 1 ni en las redes sociales. La propia organización de la Fórmula 1 compartió la noticia en sus plataformas, mientras que varios pilotos de la parrilla actual expresaron sus felicitaciones.

Esteban Ocon escribió “¡Felicidades a los dos!”, mientras que Lewis Hamilton, coequipero de Leclerc, también envió un mensaje de celebración. Oscar Piastri y Carlos Sainz se sumaron a las muestras de apoyo con comentarios propios, reflejando el impacto del anuncio entre colegas y aficionados.

De cara al futuro, se espera que la pareja haga su primera aparición pública como comprometidos durante el Gran Premio de Interlagos, programado del 7 al 9 de noviembre de 2025 en São Paulo. Este evento podría convertirse en el escenario donde Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartan oficialmente su nueva etapa ante la mirada de la Fórmula 1 y sus seguidores.