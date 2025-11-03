México Deportes

¡Suenan las campanas en la F1! Charles Leclerc anuncia su compromiso con la mexicana Alexandra Saint Mleux

El integrante de la escudería Ferrari sacudió las redes sociales al dar la noticia de que pronto lo veremos en el altar

Guardar
Durante años han sido considerados
Durante años han sido considerados como una de las parejas más estables del paddock. (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Un ambiente iluminado por velas, rosas rojas en forma de corazón y la presencia de Leo, el perro de la pareja, marcaron el escenario en el que Charles Leclerc, piloto de Ferrari y figura central de la Fórmula 1, anunció su compromiso matrimonial con Alexandra Saint Mleux, creadora de contenido digital y estudiante de Historia del Arte de origen mexicano.

La noticia, difundida a través de redes sociales, captó de inmediato la atención de aficionados y seguidores del automovilismo internacional, quienes celebraron el paso de la pareja hacia una nueva etapa en su vida personal.

El anuncio se realizó en Instagram, donde Alexandra Saint Mleux compartió imágenes del momento en que Leclerc le propuso matrimonio. Las fotografías mostraron una cena privada cuidadosamente preparada, con una decoración que incluía rosas rojas y velas, mientras que Leo, el dachshund miniatura que ambos comparten, portaba una placa con el mensaje: “Papá quiere casarse contigo”. Leclerc acompañó la publicación con la frase “Señor y señora Leclerc”, lo que generó una ola de reacciones positivas tanto en la comunidad de la Fórmula 1 como entre los fanáticos del piloto en todo el mundo.

La mascota de la pareja
La mascota de la pareja formó parte de la propuesta generando cientos de mensajes de cariño hacia la pareja. (IG Alexandra Saint Mleux)

Un cuento de hadas hecho realidad

La historia de la pareja se remonta a 2023, cuando ambos coincidieron en un desfile de la París Fashion Week. En ese evento, Leclerc fue presentado a Saint Mleux, quien ya destacaba en redes sociales por su estilo y su enfoque cultural. El piloto había finalizado poco antes una relación de tres años con Charlotte Siné, y meses después comenzó a aparecer en público junto a Alexandra.

Aunque ambos residían en Mónaco, su primer encuentro tuvo lugar en París, corrigiendo así versiones previas sobre el inicio de su relación. Los rumores sobre su cercanía se intensificaron durante el Gran Premio de Mónaco de 2023, cuando Saint Mleux fue vista por primera vez en el entorno del piloto. A pesar de la atención mediática, la pareja optó por mantener un perfil discreto y evitar declaraciones sobre su vida privada, confirmando su relación solo tras varias apariciones públicas conjuntas.

La mascota de la pareja
La mascota de la pareja formó parte de la propuesta generando cientos de mensajes de cariño hacia la pareja. (IG Alexandra Saint Mleux)

El anuncio del compromiso no pasó desapercibido en la comunidad de la Fórmula 1 ni en las redes sociales. La propia organización de la Fórmula 1 compartió la noticia en sus plataformas, mientras que varios pilotos de la parrilla actual expresaron sus felicitaciones.

Esteban Ocon escribió “¡Felicidades a los dos!”, mientras que Lewis Hamilton, coequipero de Leclerc, también envió un mensaje de celebración. Oscar Piastri y Carlos Sainz se sumaron a las muestras de apoyo con comentarios propios, reflejando el impacto del anuncio entre colegas y aficionados.

La mascota de la pareja
La mascota de la pareja formó parte de la propuesta generando cientos de mensajes de cariño hacia la pareja. (IG Alexandra Saint Mleux)

De cara al futuro, se espera que la pareja haga su primera aparición pública como comprometidos durante el Gran Premio de Interlagos, programado del 7 al 9 de noviembre de 2025 en São Paulo. Este evento podría convertirse en el escenario donde Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartan oficialmente su nueva etapa ante la mirada de la Fórmula 1 y sus seguidores.

Temas Relacionados

Charles LeclercAlexandra Saint MleuxFórmula 1Ferrarimexico-noticias

Más Noticias

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

A una jornada que termine el torneo regular, hay tres goleadores empatando en la cima de la competición para llevarse el titulo de goleo

Triple empate en el liderato

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

La periodista dejó de lado los deportes y mostró su preocupación por la ola de violencia que aqueja al país

Majo González explota en redes

‘Hormiga’ González defiende tradición de Chivas y niega inclusión de extranjeros: “Los mexicanos sí podemos”

El joven delantero se ha robado las miradas del Apertura 2025 al competirle a los goleadores extranjeros

‘Hormiga’ González defiende tradición de

La semana de los mexicanos en Europa: días y hora de los partidos

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

La semana de los mexicanos

Galería de fotos: los momentos más impactantes del Tzompantli de Máscaras 2025 del CMLL

Infobae México te da a conocer imágenes inolvidables de Blue Panther, Volador Jr. y las Amazonas del CMLL captaron la magia del Día de Muertos en el ring de la México Catedral

Galería de fotos: los momentos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan primeros videos del modus

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Una foto que encendió la polémica: la verdad detrás de la imagen viral de Carlos Rivera en Halloween

AC/DC regresa a México con ‘Power Up Tour’ tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: cronología del polémico caso a una semana de su detención en EEUU

Jesús Ochoa, “Monsqueez” en ¿Quién es la Máscara?, rompe el silencio sobre su eliminación

DEPORTES

Triple empate en el liderato

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

‘Hormiga’ González defiende tradición de Chivas y niega inclusión de extranjeros: “Los mexicanos sí podemos”

La semana de los mexicanos en Europa: días y hora de los partidos