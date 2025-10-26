México Deportes

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

El cubano volverá a subirse a los cuadriláteros tras haber perdido su cinturón mundial de la FIB ante el tapatío

Por César Márquez

Guardar
William Scull brindó su pronóstico
William Scull brindó su pronóstico para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (AP)

William Scull ya tiene rival para volver a subirse al ring luego de haber perdido ante Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde perdió su campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de las 168 libras.

El cubano y el mexicano brindaron una pobre exhibición arriba del ring y al final de los doce rounds, los tres jueces le dieron la victoria al tapatío de manera unánime con tarjetas 15-113, 116-112 y 119-109.

Cabe recordar que el camino de Scull hacia esa oportunidad se forjó luego de conquistar el título FIB de las 168 libras, vacante por decisión de Canelo, gracias a una ajustada victoria sobre Vladimir Shishkin en octubre de 2024.

Riyadh (Saudi Arabia), 04/05/2025.- Saul
Riyadh (Saudi Arabia), 04/05/2025.- Saul 'Canelo' Alvarez (L) of Mexico fights William Scull of Cuba in their IBF Super Middleweight title bout in Riyadh, Saudi Arabia, 04 May 2025. Canelo won by unanimous decision and had unified the IBF title with his WBA (Super), WBC and WBO titles. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

¿Quién será el próximo rival de William Scull luego de perder ante Canelo Álvarez?

El próximo rival de William Scull será Jacob Bank, quien tiene 24 años de edad y que es la nueva promesa del boxeo danés. El púgil ha construido su carrera únicamente en su país natal y llega al enfrentamiento con el cubano tras haber noqueado en cinco asaltos a Tyron Zeuge en septiembre.

Para el invicto, enfrentar a un excampeón mundial representa el salto de calidad buscado internacionalmente: la pelea será su primera experiencia ante un rival de renombre global y pone en juego la oportunidad de ascender posiciones hacia una futura disputa titular.

En este contexto, Scull encara la contienda como un punto de inflexión. Luego de un año adverso y bajo presión por recuperar credibilidad, la cita en Dinamarca se plantea como su última gran oportunidad mediática y la posibilidad de volver a competir en la élite de la división supermediana. Ambos boxeadores apostarán no solo por la victoria, sino por impulsar de modo definitivo sus respectivas trayectorias dentro de la escena internacional.

William Scull asegura que le
William Scull asegura que le ganó a Canelo Álvarez y que le esperaba más de él (CRÉDITO: AFP)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez?

Entre los principales nombres asociados como posibles rivales de Álvarez destacan Terence Crawford quien ha expresado su intención de continuar en la categoría supermediana tras dejar el cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como Christian Mbilli.

No obstante, todavía no existe una confirmación sobre quién será el próximo adversario del peleador jalisciense. Álvarez, tras su último combate, afirmó que dedicará un periodo a su familia antes de tomar cualquier decisión sobre el rumbo de su carrera. Además, su retorno deberá posponerse, ya que este mes (23 de octubre) se someterá a una operación de codo.

Temas Relacionados

William ScullSaúl "Canelo" ÁlvarezCanelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeoJacob Bankmexico-deportes

Más Noticias

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Con un triplete de Armando “La Hormiga” González, el Rebaño logró imponerse frente al Rojinegro

Chivas gana, gusta y golea

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El jugador argentino renovó contrato con el cuadro cementero hasta 2028 con una mejora salarial

Rodolfo Rotondi confiesa lo que

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

El luchador mexicano no logró conquistar el Campeonato Norteamericano en NXT, pese a su explosiva entrada

El Hijo de Dr. Wagner

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE

Debut histórico de dos íconos mexicanos en NXT termina con derrota ante promesas internacionales durante evento especial de octubre

La Parka y Mr. Iguana

David Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y reta a otro pugilista azteca

“El Bandera Roja” también aseguró que ya no piensa volver a bajar a las 168 libras

David Benavidez asegura que quiere
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cuerpo de maestra de

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

ENTRETENIMIENTO

Profeco identifica irregularidades en sucursales

Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Paul Stanley sufre aparatoso accidente durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros México

El extraño mundo de Jack triunfa en Disney+ México con la llegada de Halloween

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Chivas gana, gusta y golea

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE

David Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y reta a otro pugilista azteca