El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

El Hijo de Dr. Wagner Jr. vivió una noche intensa en Halloween Havoc 2025, evento especial de WWE NXT celebrado en Prescott Valley, Arizona.

El luchador mexicano, representante de la empresa AAA, protagonizó uno de los combates más esperados al disputar el Campeonato Norteamericano ante Ethan Page, en una lucha con ambientación inspirada en el Día de Muertos. A pesar de su entrega y conexión con el público, no logró conquistar el título.

La participación del Hijo de Dr. Wagner Jr. en Halloween Havoc forma parte de una estrategia de colaboración entre WWE y AAA, que busca integrar talento internacional en sus marcas principales.

Su debut oficial en NXT se dio semanas antes, con una victoria sobre Lexis King que generó expectativa entre los fanáticos de la lucha libre mexicana.

En esta segunda aparición, el reto fue mayor: enfrentarse a un rival consolidado en la división norteamericana, en un escenario temático que apelaba a sus raíces culturales.

El combate fue anunciado como una celebración de la tradición mexicana, con elementos visuales y narrativos que reforzaron la identidad del Hijo de Dr. Wagner Jr..

Su entrada al ring, acompañada por música tradicional y maquillaje alusivo al Día de Muertos, fue uno de los momentos más comentados de la noche.

Sin embargo, Ethan Page impuso su experiencia y técnica para retener el campeonato, dejando al luchador mexicano sin la victoria.

A pesar del resultado, la actuación del Hijo de Dr. Wagner Jr. fue destacada por su intensidad, carisma y capacidad de conectar con el público estadounidense.

Su presencia en Halloween Havoc refuerza el interés de WWE por diversificar su roster y abrir espacios a talentos provenientes de otras latitudes.

La alianza con AAA ha permitido que figuras como La Parka, Mr. Iguana y ahora el Hijo de Dr. Wagner Jr. tengan visibilidad en eventos de alto perfil.

La derrota no representa un retroceso, sino una oportunidad para construir nuevas historias dentro de NXT. El luchador mexicano ha demostrado que tiene el nivel para competir en la élite, y su estilo híbrido entre tradición y modernidad puede aportar frescura a la marca.

Halloween Havoc 2025 quedará registrado como el evento que consolidó su presencia en WWE, y como el inicio de una etapa que podría incluir revanchas, alianzas y nuevas rivalidades.

El público latinoamericano sigue de cerca cada paso del Hijo de Dr. Wagner Jr., quien representa no solo a AAA, sino a una generación de luchadores que buscan trascender fronteras. Su participación en Halloween Havoc confirma que la lucha libre mexicana tiene un lugar en los grandes escenarios internacionales.