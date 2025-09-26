Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Jesús Corona se retirará del futbol profesional en el partido entre Tijuana y Cruz Azul (Foto: Jesús Avilés | Infobae )

Tijuana y Cruz Azul se verán las caras este domingo 28 de septiembre en el Estadio Caliente para disputar un encuentro correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2025. Este duelo será especial para el cuadro cementero ya que será el último partido de José de Jesús Corona como jugador profesional.

El veterano arquero de 44 años de edad colgará los guantes luego de más de 20 años de carrera resguardando porterías. “Chuy” no solamente se convirtió en un jugador importante en la Máquina sino también en uno de los guardametas más emblemáticos del futbol mexicano.

Jesús Corona pasó por varios clubes mexicanos, pero su momento más brillante lo vivió con la camiseta de Cruz Azul, donde dejó grandes números: 504 partidos disputados, 168 porterías en cero. Además, entre sus palmarés con la Máquina se encuentran una Liga MX (2021), una Concacaf (2013), una Copa MX (2013 y 2018), una Leagues Cup (2019), una Supercopa (2019), un Campeón de Campeones (2021) y una Supercopa Liga MX (2022).

En la imagen, José de Jesús Corona de Cruz Azul, en una fotografía de archivo. EFE/Andrés Herrera

Dónde y a qué hora ver el partido Tijuana contra Cruz Azul

El partido entre Tijuana y Cruz Azul donde se retirará Jesús Corona, se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y se podrá ver en vivo por Caliente TV y Fox.

Día: domingo 28 de septiembre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Caliente.

Transmisión: Caliente TV y Fox.

¿Cómo llegarán Tijuana y Cruz Azul?

Este partido no solamente promete ser especial por el retiro de Corona, sino también porque tendrá de protagonistas a dos equipos que se mantienen entre los primeros lugares. Por un lado, los Xolos buscarán enderezar su camino en el torneo luego del tropiezo que tuvieron a media semana contra Santos Laguna, mientras que los celestes tratarán de seguir en la cima a pesar de empatar ante Querétaro en el Olímpico Universitario.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Queretaro - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - September 24, 2025 Cruz Azul's Erik Lira in action with Queretaro's Juan Eduardo Robles REUTERS/Raquel Cunha

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se ubica en la posición número uno y lidera la tabla general con 24 puntos. Invictos en el certamen y con uno de los planteles más completos del futbol mexicano se han convertido en uno de los serios candidatos a ganar el campeonato.

Los Xolos de Sebastián Abreu viven un momento más irregular en el certamen, pero a pesar de esto se ubican en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos. Con un equipo donde figuran grandes futbolistas como Gilberto Mora, tratarán escalar posiciones para evitar el Play-In.