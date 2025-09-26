México Deportes

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

El arquero de 44 años se retirará del futbol profesional enfrentando al equipo de sus amores

Por César Márquez

Guardar
Jesús Corona se retirará del
Jesús Corona se retirará del futbol profesional en el partido entre Tijuana y Cruz Azul (Foto: Jesús Avilés | Infobae )

Tijuana y Cruz Azul se verán las caras este domingo 28 de septiembre en el Estadio Caliente para disputar un encuentro correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2025. Este duelo será especial para el cuadro cementero ya que será el último partido de José de Jesús Corona como jugador profesional.

El veterano arquero de 44 años de edad colgará los guantes luego de más de 20 años de carrera resguardando porterías. “Chuy” no solamente se convirtió en un jugador importante en la Máquina sino también en uno de los guardametas más emblemáticos del futbol mexicano.

Jesús Corona pasó por varios clubes mexicanos, pero su momento más brillante lo vivió con la camiseta de Cruz Azul, donde dejó grandes números: 504 partidos disputados, 168 porterías en cero. Además, entre sus palmarés con la Máquina se encuentran una Liga MX (2021), una Concacaf (2013), una Copa MX (2013 y 2018), una Leagues Cup (2019), una Supercopa (2019), un Campeón de Campeones (2021) y una Supercopa Liga MX (2022).

En la imagen, José de
En la imagen, José de Jesús Corona de Cruz Azul, en una fotografía de archivo. EFE/Andrés Herrera

Dónde y a qué hora ver el partido Tijuana contra Cruz Azul

El partido entre Tijuana y Cruz Azul donde se retirará Jesús Corona, se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y se podrá ver en vivo por Caliente TV y Fox.

  • Día: domingo 28 de septiembre de 2025
  • Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México).
  • Sede: Estadio Caliente.
  • Transmisión: Caliente TV y Fox.

¿Cómo llegarán Tijuana y Cruz Azul?

Este partido no solamente promete ser especial por el retiro de Corona, sino también porque tendrá de protagonistas a dos equipos que se mantienen entre los primeros lugares. Por un lado, los Xolos buscarán enderezar su camino en el torneo luego del tropiezo que tuvieron a media semana contra Santos Laguna, mientras que los celestes tratarán de seguir en la cima a pesar de empatar ante Querétaro en el Olímpico Universitario.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Queretaro - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - September 24, 2025 Cruz Azul's Erik Lira in action with Queretaro's Juan Eduardo Robles REUTERS/Raquel Cunha

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se ubica en la posición número uno y lidera la tabla general con 24 puntos. Invictos en el certamen y con uno de los planteles más completos del futbol mexicano se han convertido en uno de los serios candidatos a ganar el campeonato.

Los Xolos de Sebastián Abreu viven un momento más irregular en el certamen, pero a pesar de esto se ubican en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos. Con un equipo donde figuran grandes futbolistas como Gilberto Mora, tratarán escalar posiciones para evitar el Play-In.

Temas Relacionados

Cruz AzulTijuana FCXolos de TijuanaLiga MXApertura 2025Jornada 11Jesús CoronaJosé de Jesús Coronamexico-deportes

Más Noticias

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Acevedo, Lainez, Zendejas brillaron, Toluca aportó dos figuras, Mohamed fue elegido como estratega destacado de la semana

¿Cómo quedó el 11 ideal

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Las Águilas presentaron un queja formal por omisiones arbitrales ante la Liga MX, citando agresiones no sancionadas con antecedentes de 3 torneos

Codazo a Aguirre y falta

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

“El Dinamita” ha sido uno de los críticos más fuertes en la carrera del campeón tapatío

Terrible Morales defiende a Canelo

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino

Proyección basada en datos sugiere desenlace interesante, factores como ritmo competitivo, localía y antecedentes perfilan el escenario

América vs Pumas, IA revela

Liga MX, derby madrileño, béisbol y NFL, el menú deportivo del fin de semana

Choques históricos, etapas cruciales y partidos que definirán posiciones marcan la agenda, con especial atención en el clásico América vs Pumas y el Derby Madrileño

Liga MX, derby madrileño, béisbol
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Topo”, integrante

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

Fans del Cuarto Noche le ponen apodo a Dalílah Polanco ante su creciente popularidad

Mariana Treviño defiende a Guana de los comentarios despectivos de Alexis Ayala sobre ser “ensamble de teatro musical”

El impresionante cambio físico de Aarón Mercury para entrar a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

¿Cómo quedó el 11 ideal

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino

Liga MX, derby madrileño, béisbol y NFL, el menú deportivo del fin de semana