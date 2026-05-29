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Alexis Vega rompe el silencio tras rumores de lesión rumbo al Mundial 2026: “Quiero estar en la inauguración con mis compañeros”

El delantero del Toluca respondió a las versiones que lo colocaban fuera de la Copa del Mundo y aseguró que está listo para pelear un lugar

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Alexis Vega celebra tras anotar uno de los dos goles con los que México ganó a Arabia Saudita y pasó a la semifinal de la Copa Oro. Estadio State Farm, Glendale, Arizona, EEUU. 28 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Rick Scuteri
Alexis Vega celebra tras anotar uno de los dos goles con los que México ganó a Arabia Saudita y pasó a la semifinal de la Copa Oro. Estadio State Farm, Glendale, Arizona, EEUU. 28 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Rick Scuteri

La inesperada incorporación de César Huerta a la concentración de la Selección Mexicana provocó una ola de especulaciones alrededor del estado físico de varios jugadores, especialmente de Alexis Vega, quien fue señalado en versiones periodísticas como posible baja del Mundial 2026.

El futbolista del RSC Anderlecht se sumó de último momento al grupo dirigido por Javier Aguirre, situación que sorprendió debido a que el técnico mexicano está cerca de entregar la lista definitiva de 26 convocados para el torneo mundialista que iniciará en junio.

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Foto de archivo de César Huerta conduciendo el balón en un partido de la Copa Oro entre las selecciones de México y Costa Rica. Estadio Allegiant, Las Vegas, Nevada, EEUU. 22 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Matt Aguirre
Foto de archivo de César Huerta conduciendo el balón en un partido de la Copa Oro entre las selecciones de México y Costa Rica. Estadio Allegiant, Las Vegas, Nevada, EEUU. 22 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Matt Aguirre

La presencia del llamado “Chino” Huerta desató rumores sobre una posible recaída física de Alexis Vega, especialmente después de que el delantero del Toluca atravesó meses complicados tras una intervención quirúrgica en la rodilla derecha realizada a finales de 2025.

Sin embargo, el atacante mexicano salió al paso de las versiones y negó categóricamente que exista una lesión que ponga en riesgo su participación en el Mundial.

Soccer Football - International Friendly - Mexico Training - Mexico City, Mexico - May 20, 2026 Mexico's Alexis Vega and Gilberto Mora during training REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - International Friendly - Mexico Training - Mexico City, Mexico - May 20, 2026 Mexico's Alexis Vega and Gilberto Mora during training REUTERS/Henry Romero

“Yo creo que tu fuiste la persona que empezó todo esto”, dijo Alexis Vega contestando una pregunta de Rubén Rodríguez, reportero de Fox. “Decías que mi rodilla no estaba, que no iba a estar en el Mundial, que no iba a estar en la lista y de verdad que cuando lo escuché siempre estuvo con una tranquilidad muy grande porque hice un esfuerzo muy grande para poder estar acá, me hice una limpieza en la rodilla, con lo cual estoy bastante bien, lo dije en una entrevista, en dos años y medio o tres, me dijo el cirujano que me tengo que volver a hacer una limpieza por el simple hecho de mi rodilla, que ya es una rodilla tocada pero es algo que no me impide entrenar ni jugar”.

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El delantero de Toluca aseguró que durante toda la temporada logró mantenerse activo y sin complicaciones físicas importantes, además de destacar la carga de partidos que disputó recientemente.

Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Alexis Vega during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Alexis Vega during training REUTERS/Raquel Cunha

“Eso lo he demostrado en Toluca, siempre entreno todos los días, juego todos los partidos”, dijo el mundialista mexicano en Catar 2022 agregando que si le da para estar en el Mundial 2026.

“Creo que también estuvo entre los jugadores con más partidos disputados en el año y bueno yo creo que eso se ve reflejado en la cancha, ahora cada vez me siento mejor, obviamente es complicado porque ya era mi quinta cirugía en la rodilla derecha, pero ahora me siento bastante bien, estoy entrenando a full, no me he perdido ningún entrenamiento y estoy haciendo todo lo posible para poder estar en la lista final”.

El delantero también habló sobre el aspecto mental que le permitió mantenerse firme durante los momentos más difíciles de su recuperación y reiteró su deseo de formar parte del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Soccer Football - International Friendly - Mexico Training - Mexico City, Mexico - May 20, 2026 Mexico's Alexis Vega and Gilberto Mora during training REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - International Friendly - Mexico Training - Mexico City, Mexico - May 20, 2026 Mexico's Alexis Vega and Gilberto Mora during training REUTERS/Henry Romero

“Si, obviamente mi círculo cercano sabe de los fuera que soy mentalmente, de lo resiliente que he sido durante muchos años, se puede lograr un bicampeonato estando con una lesión, pero bueno, yo creo que mis ganas, mi deseo de poder hacer historia fue más allá de mi lesión y bueno que sepan que estoy dándolo todo para poder estar en la lista final”, dijo el dos veces campeón de la Liga MX con Toluca.

“Quiero estar con mis compañeros abrazados el 11 de junio cantando el Himno Nacional y bueno disfrutar un Mundial muy grande que nos está esperando”.

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