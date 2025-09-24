México Deportes

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

El pugilista cubano perdió ante el mexicano en mayo de este año

Por César Márquez

William Scull asegura que le
William Scull asegura que le ganó a Canelo Álvarez y que le esperaba más de él (CRÉDITO: AFP)

A poco más de una semana de la derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford las opiniones al respecto siguen saliendo. En una reciente entrevista, William Scull, advirtió al tapatío en caso de una posible revancha ante el estadounidense.

Álvarez perdió el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium ante Bud Crawford de manera unánime luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Con esto, la era de Canelo como campeón absoluto de las 168 libras llegó a su fin y el estadounidense hizo historia al convertirse en el primer peleador en unificar en tres divisiones distintas en la era de los cuatro organismos.

Terence Crawford le da un
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

La advertencia de William Scull a Canelo Álvarez

En entrevista con Salvador Rodríguez de ESPN Knock Out, William Scull aseguró que en una posible revancha, Canelo no podrá con Crawford. De acuerdo con las declaraciones del cubano, el norteamericano ya tendrá más confianza y estará más adaptado a la división (168 libras) por lo que el mexicano tendrá que adquirir más habilidades.

“Sinceramente, la próxima revancha Canelo no lo va a ver ya (Canelo a Crawford). No lo va a ver ya porque Crawford va a tener más confianza, se va a soltar más, va a sacar más combinaciones y se va a preparar el doble. Canelo necesita un poco de más habilidades para poder enfrentarse a este Crawford y necesita muchas cosas. Yo no soy entrenador pero su equipo de trabajo debe decírselo para esa gran revancha si se llega a dar”, comentó el pugilista cubano.

Cabe recordar que Scull y Álvarez se enfrentaron el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano se impuso por decisión unánime en lo que fue una pelea muy cuestionada por la poca cantidad de golpes que hubo.

William Scull brindó su pronóstico
William Scull brindó su pronóstico para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (AP)

¿Habrá revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez sigue siendo una incertidumbre hasta el momento, el mismo pugilista jalisciense confesó al término de su último combate que se tomará un descanso libre para pasar tiempo al lado de su familia.

Su opción más clara puede ser Crawford, quien parece indicar que se quedará en la división de los supermedianos luego de que renunciara a su cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tanto el mexicano como el norteamericano no descartaron una posible revancha, pero dejaron claro que después de pasar un tiempo de descanso, decidirán qué seguirá en sus carreras boxísticas.

Sin embargo, en la baraja del tapatío también existen otros nombres como el de Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli o el mismo David Benavidez.

